Con énfasis en mantener todas las medidas higiénico sanitarias en La Habana y velar porque los medios de protección se usen de la forma adecuada para evitar nuevos contagiados de la COVID-19, tuvo lugar en la tarde de este lunes el Consejo de Defensa Provincial (CDP) de la capital cubana.

Reinaldo García Zapata, vicepresidente del CDP, llamó a hacer bien las cosas y reiteró que, si así se hacen, esta batalla se vencerá.

Uno de los temas tratados fue la estrategia que emplea el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología en su funcionamiento y el tratamiento que les han dado a los pacientes de ese centro afectados por la COVID-19, así como la cadena de contactos.

La actividad quirúrgica, tras ser controlado el evento ocurrido en esa institución, ha sido planificada y se conoció que tanto el traslado de pacientes como del personal del centro está garantizado. Se insistió en la necesidad de trabajar en la prevención, pues es ahí donde se encuentra todo el arte de salvar.

Sobre los medios de protección en el Oncológico, Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del CDP, llamó a tener una mayor exigencia administrativa y agregó que el médico y la enfermera son el personal más importante que tenemos en estos momentos, pues no solo se debe atender la COVID-19, sino el resto de las enfermedades.

En la reunión se dieron a conocer algunas de las medidas aplicadas por esta institución, entre ellas el trabajo conjunto con los compañeros de taxis en la búsqueda de los pacientes de quimioterapia y radioterapia, de forma que lleguen en distintos horarios, evitando así la aglomeración de personal en esa institución. Iríbar reconoció el trabajo de ese colectivo hospitalario.

El Dr. Carlos Alberto Martínez Blanco, director provincial de salud en La Habana, llamó a revisar el flujo de pacientes en los hospitales para evitar aglomeraciones e igualmente explicó que se definen acciones para la realización de pesquisas especializadas en aquellos lugares donde sea necesario.

Torres Iríbar, por su parte, añadió sobre la importancia de la autopesquisa y los resultados obtenidos. De un total de 8274 personas autopesquisadas virtualmente, 37 dijeron haber tenido fiebre alta y 49 contacto con extranjeros, mientras que 2 471 refirieron algún tipo de síntoma. Los municipios con mayores reportes resultaron Plaza de la Revolución, Playa, La Habana del Este y Boyeros.

Además, elogió los modelos presentados por los matemáticos que han permitido tomar las medidas oportunas y agregó que se debe aumentar la percepción riesgo y contribuir con el aislamiento social para alejarnos de la curva media y avanzar a la zona más favorable del pronóstico.

La provincia presenta una tasa de incidencia de 19,02 por cada 100 000 habitantes, con los municipios de Plaza de la Revolución, Centro Habana, Regla, Habana Vieja, Habana del Este, Diez de Octubre, Cerro y Cotorro por encima de esa cifra. Se explicó que la capital acumula un total de 86 profesionales de la salud que han dado positivo a la COVID-19.

En la reunión se dio a conocer la situación de los eventos abiertos en el territorio, siendo el caso que en el Consejo Popular (CP) El Carmelo, en Plaza de la Revolución, no se han reportado casos nuevos desde el 6 de abril; mientras que el CP Cerro, perteneciente al área de salud Girón, desde el 10 de abril no se reportan casos nuevos. El CP Lotería, en el municipio de Cotorro, se mantiene sin ningún reporte desde el 5 de abril. El CP Vedado no tiene casos nuevos desde el 6 de abril; en el CP Acosta, el último de los casos confirmado fue el de un paciente asintomático reportado el 17 de abril; el CP San Agustín, presentó su último caso confirmado el 7 de abril; el CP Pocito-Palmar tuvo sus dos últimos casos confirmados el 19 de abril. En estos momentos en la capital se encuentran 15 pacientes en unidades de cuidados intensivos (5 críticos y 10 graves).

La construcción de un nuevo hospital en La Habana, la producción y venta de hipoclorito de sodio, así como la de medicamentos naturales, fueron elementos tenidos en cuenta y evaluados de positivos. Sin embargo, se señaló que hay demasiadas personas en la calle, incluidos ancianos.

Por otro lado, se conoció que existen deficiencias con el abastecimiento en el mercado del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT) de la Virgen del Camino, en San Miguel del Padrón. Además, en el tema de las pipas de agua se toman medidas para facilitar la entrega en los lugares con mayores necesidades, para lo cual se preparan variantes de colaboración con distintos organismos.

En el caso de la entrega de papa, se debe concluir esta semana la entrega de 4 libras. Hay funcionando 27 de las 35 minindustrias de la provincia y los 148 puntos de venta de cloro al 1 por ciento se encuentran en funcionamiento.

También se conoció del aumento de los puntos de venta de Cimex y TRD para la venta de productos de alta demanda como el pollo y el detergente, los dos más demandados por la población.

Al concluir el Consejo de Defensa, Torres Iríbar recordó que hace 41 días iniciamos la batalla contra la Covid-19 y estamos en un momento fundamental, donde no se debe bajar el accionar.

Información relacionada

Fuente: Tribuna de La Habana/imop