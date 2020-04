Destaca ministra de Trabajo y Seguridad Social vocación humanista de la Revolución cubana

“Aunque se están haciendo esfuerzos extraordinarios, estamos conscientes de que todavía hay fallas”, reconoció la titular del MTSS, además de valorar que no en todos los territorios se trabaja de la misma manera, pues no se han concluido las visitas a los núcleos vulnerables y no se han implementado todos los servicios.

“Debemos prestar atención a todo aquello que nos falta y estar atentos a los criterios de la población”, dijo. Por otra parte, resaltó que lo más importante es que muchas personas están dispuestas a trabajar en la prestación de estos servicios.

La ministra recomendó a las personas o núcleos en situación de vulnerabilidad que no hayan sido visitados, que se acerquen a los factores de la comunidad (CDR, FMC, Dirección de Trabajo, MTSS), al trabajador social y a los puestos de mando.

Hasta la fecha, ese organismo ha recibido más de 9 330 inquietudes y planteamientos de la población por diferentes vías, lo cual ha sido utilizado para evaluar la efectividad de la implementación de las medidas en cada territorio.

“Para nosotros, lo más importante es contribuir a la solución personalizada de los problemas”, aseveró la funcionaria. Al culminar su intervención, Feitó Cabrera precisó que “las personas vulnerables no sobran, están en aislamiento, pero no están solas ni olvidadas. En Cuba, nadie quedará abandonado a su suerte ni desamparado a partir de las medidas que el Gobierno revolucionario ha implementado ante la actual situación epidemiológica”.

Información relacionada.

Cuba reporta 50 nuevos casos positivos a la COVID-19, dos fallecidos y 24 altas médicas

Fuente: Cubadebate.

fny