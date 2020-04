Fortalecer la organización en todos los sentidos para vencer la COVID-19

La mayor atención al tema organización como elemento esencial para el enfrentamiento con éxito a la COVID-19 fue el llamado de la reunión temporal que cada día preside Miguel Díaz-Canel junto al Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, para evaluar la implementación de las medidas de prevención y control frente a la pandemia.

Transcurridos este viernes 45 días de detectado el primero caso positivo a la COVID-19, La Habana sigue reportando el mayor número de casos y es la segunda provincia con mayor tasa de incidencia por cada cien mil habitantes.

Como ya es habitual, el titular de Salud, el Doctor José Ángel Portal Miranda, actualizó sobre la situación nacional e internacional. Reveló que, al cierre de este jueves, más de 32 mil 600 personas habían utilizado el pesquisador virtual.

En el país, se reportan 39 eventos activos por transmisión local de la enfermedad, en 29 municipios. Los últimos se ubican en La Habana, tres en el municipio de Centro Habana en la localidad de Los Sitios (seis manzanas), Dragones (seis manzanas) y Cayo Hueso (tres manzanas), y uno en Guacanamar en Regla.

La Habana dispone desde este viernes,de 600 nuevas capacidades hospitalarias en la Universidad de Ciencias Informáticas, destinadas para sospechosos.

La capital perfecciona el sistema de tramitación para organizar el traslado de los casos a través del Sistema de Urgencia Médica y lo vinculado al mejoramiento de las condiciones de las salas hospitalarias.

Díaz-Canel recomendó seguir atendiendo el tema de la organización de todos los escenarios donde concurren las personas que se reciben por diferentes vías. En este sentido, recomendó incorporar a especialistas de epidemiologia, para contribuir a eliminar premisas de contagio de la enfermedad tanto para el personal de la salud, como para el resto de las personas.

Insistió en que sigue faltando protección del personal de la salud y a cerrar filas para resolver los problemas organizativos con el uso del nasobuco de manera obligatorio.

El viceprimer ministro, Doctor Roberto Morales Ojeda, dijo que se evalúan todos los criterios de la población. No hay que tener un hospital saturado en La Habana, los hospitales son para los confirmados, y en los centros de aislamiento deben estar los sospechosos o contactos, alertaba.

En este sentido pidió no subutilizar lugares que tienen infraestructura y condiciones lo cual permitirá aliviar las capacidades de hospitales que sí están destinados a la atención de personas positivas a la COVID-19.