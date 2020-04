Constituyen en el Cotorro Destacamento Juvenil de Apoyo a las Tareas Productivas

El Destacamento Juvenil para el Apoyo a las Tareas Productivas fue constituido en la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) América Labadí, del municipio de Cotorro.

En el acto, Ana Rosa Granda, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), en La Habana, hizo entrega de la bandera a Daniela Blanco Cardosa, jefa del grupo.

Blanco Cardosa expresó: “Ustedes demuestran al mundo que están aquí porque aman su revolución, su Patria y su gente. Porque hubo un Fidel y hay un Raúl que nos enseñaron que no hay nada más importante que la solidaridad y el humanismo. Salgan a defender al Cotorro, combatan por Cuba, no olviden que un pueblo unido no lo vence nadie”.

Tras concluir el abanderamiento del destacamento, los jóvenes del contingente emprendieron el viaje hacia las áreas productivas, donde estaban dadas todas las condiciones para la siembra de col.

Fuente: Tribuna de La Habana.

