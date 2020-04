Cuba reporta 20 nuevos casos de la COVID-19

Al cierre del domingo 26 de abril, para la COVID-19 se estudiaron mil 823 muestras, de estas 20 resultaron positivas.

Cuba acumula 41 mil 651 mil muestras realizadas y mil 389 positivas. Por tanto, se confirman 20 nuevos casos, para un acumulado de mil 389 en el país.

Se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica tres mil 546 pacientes. Otras cinco mil 556 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud, señaló el doctor Francisco Durán García, director de Epidemiología, en conferencia de prensa para la actualización de los casos la COVID-19 en Cuba.

Trabaja Cuba para producir Kaletra, medicamento contra la COVID-19

El antirretroviral Kaletra, que ha tenido gran éxito en el mundo para curar los casos de la COVID-19, se utiliza en el protocolo de tratamiento cubano, desde la empresa de Laboratorios MedSol se trabaja en su desarrollo para comenzar a producirlo en la industria nacional.

Adalberto Izquierdo Castro, jefe del grupo de investigación y desarrollo de la Unidad Empresarial de Base Novatec, perteneciente a MedSol explicó que desde el Ministerio de Salud Pública les dieron la tarea del desarrollo inmediato del producto para así eliminar las importaciones.

En este momento, la Kaletra está en etapa de desarrollo, ya se elaboraron los tres lotes pilotos, se realizó el análisis físico químico y luego se hará la comparación con el producto líder para que con los resultados obtenidos se registre en el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, informó.

Constituido en el Cotorro Destacamento Juvenil de Apoyo a las Tareas Productivas

El Destacamento Juvenil para el Apoyo a las Tareas Productivas fue constituido en la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) América Labadí, del municipio de Cotorro.

En el acto, Ana Rosa Granda, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), en La Habana, hizo entrega de la bandera a Daniela Blanco Cardosa, jefa del grupo.

Blanco Cardosa expresó: “Ustedes demuestran al mundo que están aquí porque aman su revolución, su Patria y su gente. Porque hubo un Fidel y hay un Raúl que nos enseñaron que no hay nada más importante que la solidaridad y el humanismo. Salgan a defender al Cotorro, combatan por Cuba, no olviden que un pueblo unido no lo vence nadie”.

Un tuitazo por la vida

Con las etiquetas #ViviremosYVenceremos y #El1MayoVamosA, los exhortamos a publicar mensajes con vivencias personales en el enfrentamiento a la pandemia, el próximo domingo 26 de abril entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m.

Convocada ya la celebración de este Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, desde el ámbito virtual, ahora la invitación es a participar en el tuitazo que se realizará el próximo domingo 26 de abril, para compartir las motivaciones que nos unen y las muchas experiencias en la lucha contra la COVID-19.

Con las etiquetas #ViviremosYVenceremos y #El1MayoVamosA, los exhortamos a publicar mensajes con vivencias personales en el enfrentamiento a la pandemia, entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m.

La ocasión, además, es propicia para ratificar que en Cuba nadie quedará desamparado, evidenciado con la protección al pueblo y las garantías laborales aprobadas.

Médicos cubanos refuerzan lucha frente a la COVID-19

Un total de 216 profesionales de salud cubanos, integrantes de la brigada Henry Reeve, llegaron a Sudáfrica para apoyar en el enfrentamiento de la pandemia de COVID-19.

El grupo está compuesto por médicos de familia, epidemiólogos, bioestadistas, ingenieros de tecnología de la salud y expertos en biotecnología.

Los galenos han sido cuidadosamente seleccionados para garantizar una gran experiencia y conocimiento en la planificación y gestión de casos clínicos, así como en la respuesta de salud pública a la pandemia, refiere una nota de prensa del Ministerio cubano de Relaciones Exteriores.

Centro de Investigaciones del Deporte en Cuba, muy activo en tiempos de la COVID-19

El Centro de Investigaciones del Deporte en Cuba también está muy activo en tiempos de la COVID-19, con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aplazados para 2021 por la situación mundial del nuevo coronavirus.

Como es conocido, los atletas cubanos, varios ya clasificados para la cita bajo los cinco aros y otros pendientes de conseguir el boleto, no se detienen y continúan la preparación en sus casas, bajo la orientación de sus entrenadores por diversas vías.

En busca de la información oficial y autorizada del papel que juega el Centro de Investigaciones del Deporte, el Doctor en Ciencias René Romero Esquivel, director del Centro, explicó la importante labor de apoyo que realizan todos sus especialistas en ese sentido.

Comercio en La Habana explica excepcionalidades aprobadas con las libretas de abastecimiento

Ante la actual situación epidemiológica, según dio a conocer la Dirección Estatal de Comercio, los autorizos excepcionales que está realizando La Habana son los siguientes: creación de una libreta a personas que presenten documentos legales de la vivienda en La Habana, tengan dirección actualizada de la capital y tengan la baja de alimento en otra provincia (se tramita la baja por vía telefónica, correo, foto escaneada o vía internet).

Igualmente, el tránsito de leche a niños que pertenezcan a otra provincia, hasta el mes de diciembre, los tratamientos de embarazadas y de niños que tengan dirección de otra provincia y residen en La Habana, hasta el mes de diciembre.

Según lo establecido, se incluyen también personas que tengan dirección de La Habana, se encuentren censados en otra provincia y que pueden anotarse hasta el mes de diciembre en una libreta.

Si coinciden con algunos de los casos, las personas deberán dirigirse a la oficina de la Dirección Estatal de Comercio de La Habana, donde radica el Registro de Consumidores, que se encuentra ubicada en Carlos III, no. 613, entre Márquez González y Oquendo, Centro Habana, de lunes a viernes de 08:30 a 17:00 (hora local), o para mayor información comunicarse por los teléfonos 7873-5055 y 7873-5057.