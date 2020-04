En Cuba: cada casa una plaza este 1ro de mayo

Quizá nadie pensó que un virus fuera capaz de arrebatarnos tantas cosas. Los besos, los abrazos, la cercanía, incluso esas celebraciones que siempre han estado ahí y que nos llenan de orgullo. Quizá por eso nadie pensó que un virus fuera capaz de quitarnos el desfile del 1ro de mayo.

Y sí, este año no se llenará la plaza como otros días. No desfilarán los niños sobre los hombros de sus padres, ni reinará la alegría trabajadora en cada plaza de Cuba. Al menos, no como en años anteriores.

La Covid 19 implica que tomemos medidas de distanciamiento social y velemos más por nuestra salud, pero no impedirá que cada cubano convierta su casa en una plaza.

Así lo reconoce Arturo Rodríguez Font, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de Industrias quien admitió que “vamos a desarrollar un 1ro de mayo desde nuestras casas, nuestros balcones y ventanas pero con mucho entusiasmo”.

Según dijo “Esta será una jornada que dedicaremos a la salud y también al ahorro energético debido a la situación actual que tiene el país. De hecho puede decirse que para reafirmar la consigna de este año: “Por Cuba, unidos venceremos” este también va a ser un 1ro de mayo por la vida.

“Sin dudas va a ser una fecha de mucho compromiso pero también de mucha más participación porque todas nuestras viviendas se van a convertir en plazas para celebrar el día del trabajador de una manera diferente, sí, pero con la misma convicción y la misma confianza del pueblo en su Revolución”.

Este 1ro de mayo será una jornada diferente. No estará la alegría trabajadora que adornan siempre cada desfile pero si estará el regocijo de cada cubano de haber nacido en esta Isla. Estará nuestra bandera ondeando en cada balcón de Cuba y la certeza eterna de que más allá de la Covid 19, unidos venceremos.

Información relacionada

imop/