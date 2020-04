Se amplía este servicio en unidades de Guanabacoa, San Miguel del Padrón, Cotorro, Cerro, La Habana Vieja, Centro Habana, Plaza de la Revolución y Diez de Octubre.

Siguiendo con la estrategia empresarial de ampliar los servicios a la población, a pesar de la COVID-19, las Empresas de Correos Habana Este y Habana Centro, pertenecientes al Grupo Empresarial Correos de Cuba, amplían a varias de sus unidades en la capital el servicio de giros postales internacionales que, por el momento, sólo se reciben desde España, Chile y Uruguay, según informa una nota publicada en el sitio web de Correos de Cuba.

Por parte de la Empresa de Correos Habana Este, se amplía este servicio a las unidades Habana 11, ubicada en calle División No. 309, entre Máximo Gómez y Cadena, en el municipio Guanabacoa; Habana 10, sita en Calzada de Güines No. 19331, entre Calzada de San Miguel y Gabriel, en San Miguel del Padrón; y en Habana 40, ubicada en calle 101 No. 2025, entre 20 y 22, en el Cotorro. En esta empresa se mantiene brindando ese servicio el correo Habana 25 de Alamar.

En la Empresa de Correos Habana Centro también se comienza a brindar el servicio de giros internacionales en el correo de la Esquina de Tejas, Cerro; y en el ventanillo de Obispo No. 512, La Habana Vieja. En dicha empresa se mantienen brindando ese servicio: en Centro Habana, el correo de Universidad, en Infanta No. 271, entre San Lázaro y Concordia; en Plaza de la Revolución, el correo de Avenida 26 No. 967, entre 30 y 32; y en Diez de Octubre, el correo de Luyanó, en Calzada de Luyanó No. 309, entre Fabrica y Reforma.

Los clientes que así lo deseen pueden solicitar la entrega a domicilio de este y otros servicios de Correos de Cuba, refiere la nota.

