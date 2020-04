Washington D.C., 8 de abril, 2020

Carta al editor de The Washington Post,

Estimado editor:

Hago referencia al texto publicado en su periódico bajo el nombre “En Cuba, la solidaridad médica se ha convertido en un gran negocio”, el pasado 6 de abril.

Lamentablemente, la sección editorial del Washington Post confirma su posición tradicional al abordar temas cubanos.

El texto contiene afirmaciones que no se ajustan a la verdad, ni están respaldadas por fuentes reconocidas, sino por plataformas financiadas por el Gobierno de Estados Unidos. Las distorsiones que se hacen no se pueden verificar con datos oficiales o fidedignos. No hay balance informativo.

El centro de la calumnia a la que se presta la página editorial del Washington Post, consiste en alegar, sin fundamento, que Cuba incurre en la trata de personas o la práctica de la esclavitud y en pretender denigrar la meritoria labor que voluntariamente desarrollan y han desarrollado a lo largo de la historia cientos de miles de profesionales y técnicos de la salud cubanos en varios países, particularmente del Tercer Mundo.

Es una injuria contra los programas bilaterales e intergubernamentales de cooperación, todos legítimamente establecidos entre el Gobierno cubano y Gobiernos de decenas de países, que han sido consecuentes con las pautas de las Naciones Unidas referidas a la cooperación Sur-Sur y han respondido a los requerimientos de salud que esos propios Gobiernos han definido soberanamente.

No era necesario publicar como opinión ideas que tienen su origen en el Departamento de Estado y la USAID.

En Cuba, la salud pública es un derecho humano, universal y gratuito. La Escuela Cubana de Medicina es respetada en el mundo entero, incluidos expertos estadounidenses. Cientos de estudiantes de este país se han hecho médicos en Cuba y una incalculable cantidad de pacientes han salvado sus vidas en la Isla.

Le agradezco su atención, José Ramón Cabañas Rodríguez, embajador de Cuba en Estados Unidos.

Fuente: Cubadebate (Tomado de Cubaminrex)