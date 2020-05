“Este 1ro de mayo estaremos todos a la vanguardia, para celebrar desde nuestro puesto de labor el Día Internacional de los Trabajadores ofertando nuestros servicios con la mejor calidad, la mayor higiene, un buen porte y aspecto, y con todo nuestro esfuerzo”, aseguró Martha Elena Feria Cobas, administradora del restaurante “Siete Leguas”, del municipio de Diez de Octubre.

El colectivo integrado por 21 afiliados al Sindicato de Comercio y Gastronomía destaca en el territorio por sus prestaciones, los resultados económicos y sindicales y el sentido de pertenencia de sus empleados.

Ubicado en la calle Juan Delgado esquina a Luis Estévez, en el Consejo Popular Santos Suárez, la unidad que cuenta además con una cafetería, es uno de los centros que en medio de la pandemia de la Covid-19 se mantiene en funcionamiento con la venta de alimentos para llevar a los hogares.

Feria Cobas al apuntar hacia la mayor motivación para ser eficientes dijo: “Mi fortaleza es el amor al trabajo y pienso que mi colectivo lo siente de igual manera, sino no me seguirían. La situación está difícil, tienen que caminar mucho, no tenemos las mejores condiciones pero todo lo hacemos con el mayor cariño, el amor al trabajo nos mueve, nos gusta lo que hacemos”.

Esta unidad nunca se detiene ni en tiempo de huracanes, ni cuando el tornado, ni en medio de esta pandemia. Nosotros ofertamos comidas en la instalación para llevar y también hacemos entregas a domicilio, sobre todo a los adultos mayores que viven solos, argumentó.

Acá cuidamos la calidad, la higiene, velamos porque se cumplan las normas en el peso de los productos, que el trato sea bueno. Tenemos que contribuir con el país en la situación que estamos viviendo y los trabajadores que viven lejos vienen a pie o en bicicletas con la mejor disposición, y desde las 12:00 hasta las 20:00 hora local mantenemos los servicios, dijo la administradora.

Tenemos tables muy económicos por valor de cinco pesos moneda nacional con potaje de frijoles, arroz, vianda y alguna proteína, esta última puede variar, ya sea huevo, picadillo u otra oferta. También hay comidas opcionales que pueden adquirir por raciones como el arroz blanco a 55 centavos, la salchichas grillé a ocho pesos, la costilla de cerdo grillé a nueve pesos con 20 centavos, por sólo citar ejemplos.

Por su parte, Yanet Abreu Alpízar, económica del restaurante aseguró que siempre tratan de mantener variedad en las ofertas y sobrecumplir el plan de venta diario que asciende a nueve mil pesos.

Cuando nos quedamos por debajo de lo previsto, al día siguiente nos empeñamos más y sobrepasamos el plan, logrando así un equilibrio, especificó.

Aquí vienen muchas personas no sólo de las cercanías sino también de lugares más lejanos porque les gusta la calidad de nuestros productos, los clientes repiten su visita, y eso nos hace sentir bien y nos compromete a ser mejores, dijo.

En estos tiempos de enfrentamiento al Coronavirus para evitar la aglomeración de personas en la instalación se me ocurrió la idea de hacer ticket que entregamos a las personas a medidas que van llegando y cuando iniciamos la venta todo está organizado, explicó.

Los clientes llegan poco a poco, porque calculan según el turno que les tocó y ello evita que se formen largas filas y favorece el aislamiento social, expresó Abreu Alpízar.

Claribel Cabrera Hernández es la secretaria de la sección sindical, asegura ser la trabajadora con más antigüedad en el centro y refirió que con frecuencia realizan trabajos voluntarios para embellecer y limpiar el restaurante.

Tenemos el cien por ciento de afiliación. En el presente año ya pagamos la cuota sindical y dimos nuestro aporte a la patria. El sentido de pertenencia es fuerte, la mayoría de los empleados tienen tiempo en la unidad, yo por ejemplo llevo 31 años y los cocineros y elaboradores cuentan con varios años de experiencia acá, dijo.

Cuando nos dan alguna tarea cooperamos todos, los dependientes ayudan en la cocina. Los custodios y los del almacén colaboran con la limpieza, en fin todos participamos. Recientemente brindamos una donación monetaria a nuestro sindicato para apoyar la lucha contra el cáncer y tenemos este fin de semana un trabajo voluntario- concluyó.

Al indagar entre las personas que esperaban para adquirir alimentos acerca del nivel de satisfacción de las ofertas y el trato se obtuvieron las siguientes respuestas:

Felipa Lamó Urguía, trabajadora de la panadería 6 de junio expresó: ¨Yo vengo casi todos los días, cocinan maravilloso y sirven la ración bastante buena .No he visto maltratar a las personas”.

Armando Bregante, quien trabaja en la acera de enfrente de la instalación dijo: Con frecuencia acudo a comprar comida y la calidad es buena y el servicio también, hasta ahora.

Yo vengo poco, más a la cafetería, pero me atienden bien las veces que he estado, sin problemas, y las ofertas varían, según lo que tengan, valoró Josefa Araújo.

Gonzalo Pérez, por su parte estimó: No he ido mucho al restaurante, pero a la cafetería sí y las dos compañeras que trabajan ahí son muy agradables, su atención es buena, siempre tienen ofertas, unas veces más que otras, en dependencia de lo que haya.

Conocido por muchos como El Renacimiento, nombre que poseía antiguamente, el restaurante Siete Leguas se erige en el municipio Diez de Octubre como paradigma de la gastronomía local, que en tiempo de pandemia es capaz de crecerse ante las adversidades y saluda el 1ro de mayo con la mejor de sus prestaciones.

