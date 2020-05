Diaz-Canel: “No es hora de bajar la guardia, sino de fortalecer todo el enfrentamiento que hemos desarrollado”

No es hora de bajar la guardia, al contrario, es hora de fortalecer todo el enfrentamiento que hemos desarrollado, afirmó el presidente Miguel Diaz-Canel al resumir la reunión que cada jornada da seguimiento al plan de medidas para la prevención y control a la Covid 19, este jueves 30 de abril.

El presidente cubano dijo que el país recibe un inestimable apoyo de la ciencia como herramienta para enfrentar a la COVID -19, lo cual demuestra la efectividad de las medidas adoptadas para el control de la pandemia y la integración de organismos e instituciones para contribuir a cortar la transmisión del virus y salvar vidas.

Díaz-Canel ponderó el número de altas dadas lo cual dijo es alentador en el enfrentamiento a la pandemia. Se refirió a los intercambios sostenidos con científicos y expertos cubanos que contribuyen a aportar información en el enfrentamiento a la COVID-19. Y mencionó una nueva aplicación que complementa la auto pesquisa la cual permitirá tener información en tiempo real.

El jefe de estado habló de lo que ha aportado el modelaje de la pandemia, y del estudio nacional que se prevé sobre seroprevalencia y prevalencia que nos permitirá estar mejor preparados y sacar nuevas evidencias en relación con este tipo de eventos. Diaz-Canel calificó como eficaz al modelo matemático, y apuntó que se ha ido aplanando la curva, pero sería un error que se fueran relajando las medidas de aislamiento social. Reconoció que hay una minoría que viola el llamamiento de ser disciplinados.

“El país está gastando lo que no tiene para enfrentar esta pandemia. No vamos a dar ni un paso atrás para que los indisciplinados vuelvan a empujar la curva hacia arriba porque sería un crimen contra nosotros mismos, contra nuestra sociedad”, dijo. El mandatario cubano dijo que “a nosotros nos duelen mucho las muertes, nos lastiman, no queremos que nadie muera y estamos trabajando en una batalla contra la muerte, porque es una batalla por la vida de todos los cubanos”

Llamó también a centrar los esfuerzos en trabajar en los focos y seguir con medidas que nos permitan detectar precozmente a los enfermos, con la contribución de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones que nos aporten información en el orden epidemiológico, insistiendo en el aislamiento social. En sus palabras, Miguel Diaz-Canel llamó a celebrar el Primero de Mayo desde diferentes iniciativas, y a convertir cada casa, en nuestra plaza.

Reconoció las iniciativas del pueblo para celebrar esta fecha y ratificó que a las ocho de la mañana de este viernes estaremos entonando, al mismo tiempo, las notas de nuestro himno nacional, y daremos las gracias a quienes lo entregan todo por vencer la pandemia. “El Primero de Mayo estaremos dando una vez más una respuesta de apoyo a la Revolución cubana, a nuestro socialismo y para eso contamos con todo nuestro pueblo”.

En la video conferencia informaron el territorio de la Isla de la Juventud, y las provincias de La Habana, Pinar del Río y Camagüey. El mandatario cubano se refirió al evento meteorológico ocurrido durante las últimas horas en la provincia agramontina que afectó a los municipios de Florida y Céspedes. Diaz-Canel llamó a resarcir en el menor tiempo posible, los daños ocasionados por la tormenta local severa, fundamentalmente en las viviendas, a partir del concepto de todo lo que se haga ahora quede mejor que antes.

Los científicos en la primera trinchera

En la propia jornada, el presidente cubano intercambio con el grupo de expertos y científicos que trabajan en el enfrentamiento a la COVID 19. Aunque sean alentadores los resultados no podemos confiarnos, afirmó durante videoconferencia en la que se aportaron nuevos elementos sobre en qué momento nos encontramos en el enfrentamiento a la pandemia.

El decano de la Facultad de Matemática y Computación, Doctor Raúl Ginovar presentó la evolución del modelo matemático mucho más favorables hoy y se refirió a los cambios que ha manifestado, asociado a acciones concretas para detener los niveles de contagio, entre ellas el cierre de las fronteras, el cese de escuelas y la paralización del transporte nacional.

El director de Cinesoff, Doctor Iván Barrero presentó una nueva aplicación para contribuir al seguimiento de la pesquisa activa, herramienta dirigida a unos 60 mil trabajadores de la salud para reforzar la eficacia de esta acción, de manera que la toma de decisiones desde los resultados, sean lo más cercano a lo real. Esta herramienta aporta información hacia policlínicos y hospitales. Ahora se realiza la labor de capacitación y pruebas a nivel de policlínicos.

Es una APK libre para que el pesquisador pueda insertarla en su dispositivo móvil, lo cual abarcará a unos 60 mil pesquisidores y médicos. Los primeros resultados de la aplicación deberán evaluarse la próxima semana. Al argumentar sobre el vínculo entre las condiciones meteorológicas y la prevalencia del nuevo coronavirus, el Doctor Celso Pasos Alberdi, director del Instituto de Meteorología, dijo que hasta el momento no hay evidencias de que en las condiciones de Cuba de altas temperaturas y humedad relativa se limite la presencia de la COVID 19. Aseveró que la llegada del verano no incidirá en la disminución de los niveles de circulación del virus.

Por lo tanto, el mensaje fundamental es que no debemos confiarnos en que el aumento de las temperaturas, y humedad relativa en el país puedan hacer desaparecer el virus porque hay condiciones en Cuba durante todo el año, para la circulación del virus. Entretanto, el país trabaja en investigaciones clínicas de alto impacto. Cuba evalúa más una treintena de ellas asociadas a protocolos de tratamiento, hallazgos en las necropsias, el impacto de las enfermedades crónicas y otras de carácter epidemiológicas.

El encuentro conoció sobre estrategias que se aplican para evitar que los pacientes evolucionen a formas graves de la enfermedad. Se destaca el candidato vacunal CIGB 2020, vacuna terapéutica que persigue elevar la inmunidad innata de las personas en etapas tempranas de la infección. Por otro lado, el Instituto Finlay investiga la probable eficacia de la vacuna cubana contra la meningitis Va-Mengoc BC para fortalecer el sistema inmunológico de las personas.

Al resumir la videoconferencia, el presidente Miguel Díaz-Canel ratificó el agradecimiento a científicos y expertos por el aporte al trabajo de enfrentamiento a la COVID 19 y dijo que este Primero de Mayo también estaremos aplaudiéndoles por la seguridad que le dan al país.

