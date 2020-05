Eulalia de Borbón en La Habana:…dejaba detrás de mí algo de mí misma”

En estos tiempos en que debemos de permanecer en casa, para cuidar de nuestra salud, es lógico que, en ocasiones, nos invada el tedio. Así, resultaría estimulante acercarnos a curiosidades vinculadas con nuestra historia. Por ejemplo, hace hoy 127 años la infanta Eulalia de Borbón arribó a La Habana, bajo un sol magnífico.

La joven escribiría: El Morro “es un inmenso peñasco lleno de majestad, que se erige perpendicularmente sobre el mar. Sus muros, sus parapetos, sus torres, sus pendones, sus señales flotantes y el faro que lo domina, le dan el aspecto de una gran máquina de guerra, de un coloso puesto de centinela para guardar la ciudad”.

La infanta se había embarcado en Santander, en el Reina María Cristina, de la Compañía Trasatlántica Española, después de haber rechazado la idea de hacer el viaje en un barco de guerra, ya que los acorazados no ofrecían comodidad alguna, según su opinión.

Una vez que llegó a La Habana, el 8 de mayo de 1893, la Infanta tuvo como residencia oficial al Palacio de los Capitanes Generales, hoy Museo de la Ciudad, máximo exponente de la arquitectura cubana del siglo dieciocho. Sobre su primera experiencia nocturna, comentó: “¡Qué noche he pasado!. Aunque viviera cien años creo que no llegaría a pasar otra semejante, ni a olvidar el calor de esta… Creo que me he tragado esta noche, con verdadera avidez, por lo menos diez vasos de agua”.

La aristocracia habanera la agasajó con fiestas y regalos, algunos expuestos en la habitación donde durmió, con vistas a la bahía. Entre las piezas más importantes se encuentran dos óleos, uno del pintor español José María Romero; y otro del cubano, Esteban Chartrand. También son significativos un juego de muebles diseñado por John Henry Belter, y dos jarrones elaborados con la técnica del cloisonné.

Durante su permanencia en la capital cubana, Eulalia de Borbón visitó la fábrica de tabacos La Corona, antigua residencia de la familia Aldama, y el Teatro Tacón, donde se representó Il venditore d’ uccelli. En el centro del Parque Central, presidido hoy por José Martí, divisó la estatua de su madre, Isabel Segunda, y tomó un refrigerio en el Hotel Inglaterra, uno de los más antiguos del país.

Además, asistió a una fiesta organizada en su honor, en la casa de los condes de Fernandina, en la zona Extramuros del Cerro, y descansó en la Quinta de los Molinos, la casa de campo del Capitán General, donde recuperó su estado de ánimo, pues en Cuba confirmó lo que, hasta el momento, solo había sido una intuición: la ‘infidelidad’ de su marido.

A las 16:00 horas del 15 de mayo de 1893, Eulalia de Borbón partió del puerto de La Habana, en dirección a Nueva York. La infanta escribiría: “He llenado mis ojos una vez más con la visión del Morro … de las casas azules, blancas y amarillas, que parece estén acurrucadas bajo el peso del sol. Ahora que el cielo, enrojecido en Occidente por el sol poniente, se ensombrece hacia el Este, ahora que las riberas de Cuba se han desvanecido en la lejanía, te escribo para decirte todo lo que me aflige el sentimiento de haber abandonado esta isla hechicera. Al partir, mi corazón se ha apretado como si nunca más tuviera que volver a pisar esta tierra tan fecunda, este país encantador donde los sentimientos son tan vivaces como las plantas y los árboles… me ha parecido que dejaba detrás de mí algo de mí misma”.

