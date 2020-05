Cuba mantiene garantías laborales en tiempos de COVID-19

Marta Elena Feitó, ministra de Trabajo y Seguridad Social, expresó este lunes, en la Mesa Redonda de la Televisión Cubana, que en estos dos meses -desde que se reportaron los primeros casos de COVID-19 en Cuba- su organismo ha adoptado 35 medidas encaminadas a la protección laboral, salarial, y para atender a las personas más vulnerables.

Estas abarcan a trabajadores estatales y no estatales y van dirigidas a mantener la actividad económica en medio de este escenario, contribuir al aislamiento social y proteger los ingresos de los trabajadores en la medida de lo posible, apuntó.

La ministra de Trabajo y Seguridad Social recordó que, desde septiembre, se ha potenciado el trabajo a distancia y el teletrabajo. Igualmente, fue política de Estado defender el cambio de labor ante las interrupciones laborales, además de la protección a las madres trabajadoras ante la suspensión del curso docente.

Igualmente, hemos protegido a los trabajadores más vulnerables y se han aplicado variantes para el pago por resultado para el sector empresarial. Hemos visitado en las comunidades a las personas con una situación compleja, dijo.

La protección social está relacionada con la asistencia social y se ofrece ante ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas. La garantía salarial la paga la entidad, cuando el trabajador no está laborando. No se puede devengar lo mismo cuando se trabaja que cuando no, independientemente de la causa, aclaró la titular.

De los tres millones de trabajadores del sector estatal, el 58 por ciento sigue laborando. De ellos, el 74 por ciento pertenece al sector empresarial, y el 26, al presupuestado, lo que respalda el principio de que no se detuviera la producción.

La ministra comentó que 39 mil 127 trabajadores declarados interruptos han sido reubicados en diversas actividades, como la producción de alimentos, centros de aislamiento, para cubrir plazas vacantes del sistema de salud pública, se han vinculado a la pesquisa o a la atención a personas vulnerables, adultos mayores solos y personas con discapacidad.

Tenemos 93 mil 660 trabajadores cobrando garantía salarial, mientras cinco mil 851 no la tienen ya que no aceptaron la oferta de empleo, agregó.

Reconoció que la principal insatisfacción está en el sector empresarial, que no aplica la escala del presupuestado. No es lo mismo el 60 por ciento del salario de la escala empresarial, que entre los presupuestados que en 2019 recibieron incremento salarial.

Este sector fue beneficiado con tal aumento porque -como expresó el Presidente Díaz-Canel- agrupa a las principales conquistas de la Revolución y durante muchos años no recibió incremento. Esta nueva escala se aplicará en el sector empresarial en la medida que las condiciones lo permitan.

Expuso que el sector empresarial fue beneficiado con otros incrementos durante el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista. El salario medio se incrementó de 524 pesos en 2013 a 891 en 2019. El pago por la distribución de utilidades supera los mil 500 pesos promedio y se cuenta, además, en algunas empresas, con el pago de 13 CUC de estimulación.

Ante el impacto de la pandemia, sigue el pago por resultados, suprimiendo el requisito del crecimiento de utilidades después de impuesto. Se eliminó la obligación del cumplimiento de utilidades para quienes devengan en CUC, detalló la titular.

Comentó sobre las medidas adoptadas en el sector no estatal. Lo primero que se hizo fue adecuar el servicio a las actuales condiciones. Ejemplo de ello es que, tanto los arrendadores de casas como los que prestan servicios de bar, pueden vender comida para llevar.

Hay otro grupo de cuentapropistas que reajustaron su actividad y realizan producción para enfrentar la COVID-19, con excelentes resultados. Es una experiencia que debemos potenciar para lograr los encadenamientos entre el sector estatal y no estatal, consideró.

Se añadió una causal para trabajadores por cuenta propia (TCP) que no pudieron seguir ejerciendo y se flexibilizó el pago de tributos. Hasta abril, existen 222 mil 723 TCP con suspensión temporal: el 35 por ciento del total -632 mil 950-.

Los que más se han acogido a esta medida son los trabajadores contratados, transportistas de carga y pasajeros, arrendadores de vivienda, vinculados a servicios gastronómicos en cafetería y servicios de belleza. De ellos, 143 núcleos familiares -unos 130 trabajadores del sector no estatal- se han acogido a la asistencia social, indicó la ministra.

En la Mesa Redonda, la titular comentó que los trabajadores interruptos del sector cuentapropista también se han sumado a labores de enfrentamiento a la COVID-19, al quedarse sin empleo. Un ejemplo de esto son los trabajadores del turismo que se han sumado a varias tareas.

Concluyó que el país está elaborando una estrategia económica para la nueva etapa pos-COVID-19, que tendrá en cuenta las experiencias adquiridas en este período.

Fuente: Cubadebate.

fny