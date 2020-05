Waldo Mendoza prepara su regreso al teatro Karl Marx

En tiempos difíciles extrañamos a quienes mejor nos hacen sentir, comparten nuestras tristezas y alegrías y se han vuelto importantes en nuestro día a día.

Por eso me tomé la libertad de llegar hasta casa de un amigo querido no sólo por mi, sino por muchos en el mundo: Waldo Mendoza.

Vía telefónica sostuvimos un ameno y extenso diálogo que ambos disfrutamos y en el que conocí pormenores que compartiré con los lectores de esta página.

A buen resguardo en casa, disfrutando de su familia y en especial de sus dos hijos menores, el prolifero creador confesó que este aislamiento le ha dado la oportunidad de compartir más con sus pequeños.

“…esto es lo único bueno que me ha dejado el Coronavirus, disfruto cada minuto de mis niños, puedo apreciar sus experiencias y ser parte de su aprendizaje diario, algo que por mi trabajo no puedo hacer con frecuencia…”, confesó el eterno enamorado.

Largas horas en su estudio, revisando partituras, creando o enseñando a sus sucesores, así transcurren los días de Mendoza en su hogar, acompañado por su esposa Baby, la fiel guardiana de su retaguardia.

Un saludo a sus admiradores en el mundo también fue emitido por el compositor de Chiquitica: “…estoy como todos, cumpliendo con las medidas necesarias para evitar el contagio, deseoso de que todo vuelva a la normalidad para el reencuentro con los que se que me quieren. Por eso les sugiero que se cuiden, permanezcan en sus casas y cumplan con todo lo que se les ha orientado para su protección…”.

En fecha reciente en el espacio televisivo Tras la huella el público disfrutó de una pequeña actuación de este talentoso músico, tema sobre el que también dialogamos.

Con su habitual alegría nos comentó que fue la materialización de un anhelo: “…el equipo me invitó, y eso me tomó por sorpresa. Me prepararon bien, previamente, y espero haberlo hecho con dignidad. La pasé muy bien durante la filmación, pero me tuve que crecer. Esta fue una oportunidad que agradezco y que me ayudó a cumplir un sueño. He recibido buenas opiniones al respecto…”.

Para el regreso el popular músico planea retomar el concierto frustrado por la situación epidemiológica actual, presentación que tendrá por escenario el habanero Teatro Karl Marx (Miramar).

“…es algo que preparé para mi público y que no dejaré de hacer, será cuando todo vuelva a la normalidad y el Teatro y el Instituto Cubano de la Música lo programen, pero no dejará de ser…”.

Pero más que el anunciado concierto prepara Mendoza para su público: un nuevo fonograma está casi listo con el sello discográfico EGREM (Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales).

“…Sin más despedida es el título de este disco que tendrá como elemento motivador las castas de amor entre dos cubanos de estos tiempos: Gerardo Hernández y Adriana Pérez.

A él me une una linda amistad, con independencia de su historia cómo héroe…”.

El binomio autora Waldo Mendoza-Alex Diaz (Época de amar), regresan en este fonograma contentivo de diez temas, y en el que aparecerán como invitados Israel Rojas y Yoel Martínez (Duo Buena Fe), la cantante Luna Manzanaresa y el saxofonista César López, por sólo mencionar algunos de los excelentes convocados.

De seguro será otro regalo cargado de sentimientos, como ya es habitual en cada entrega de este cubano, quien ha logrado convertir su a temas en acompañamiento sonoro a más de una generación en Cuba y en otras naciones.

Cuéntale, Alguien para mí, Que lindo es, son sólo algunos de los más de cien temas creados por él y recogidos en su extensa discográfia en la que sobresalen los volúmenes Quién, Desde La Habana, Bendito tiempo, Repartiendo amor y Hojas del alma.

imop/