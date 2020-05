Colaboración Cuba-China trabaja en primer parque biotecnológico para producir fármacos

Los Gobiernos de Cuba y China ponen en marcha un proyecto que tendrá como fruto el primer parque biotecnológico conjunto para investigar, desarrollar, producir y comercializar fármacos obtenidos en la nación caribeña, de probada eficacia y reconocimiento mundial.

Sobre el tema, Carlos Miguel Pereira, embajador cubano en Beijing, y Huang Liansheng, presidente de la empresa Guangxi Fukang Medical Investment and Management Co Ltd; coincidieron en que se trata de una obra clave y prioritaria de la cooperación bilateral, publica el diario Granma en su edición digital.

Enfatizaron en la importancia de retomar y cumplir los pasos antes consensuados para en la nueva etapa proceder con la preparación de las instalaciones y despliegue de los expertos cubanos.

Pereira consideró que la construcción del parque biotecnológico allanará el camino hacia otros planes de gran envergadura en un sector donde ambos países tienen vínculos sólidos.

Agradeció las gestiones de la Guangxi Fukang para darle impulso y resaltó su relevancia mayor porque coincide con otras iniciativas de Cuba y los máximos órganos de la salud, la ciencia y tecnología en China, dirigidas a desarrollar determinados productos y terapias que puedan vincularse a la cooperación conjunta con terceros países.

Huang comunicó que el proyecto está entre los principales de la región autónoma de Zhuang de Guangxi (sur), el gobierno local prometió políticas preferenciales, total apoyo y ya entregó 33 hectáreas para las primeras instalaciones.

Además, ofreció una actualización sobre los trámites y distintos aspectos vinculados a ese plan y acogió con satisfacción una propuesta del embajador de celebrar más adelante una reunión con expertos cubanos sobre las cuestiones puntuales.

El parque biotecnológico es un acuerdo del grupo Biocubafarma y la Guangxi Fukang, y quedará instalado en la Zona de Desarrollo de Fangchenggang, la cual tiene perspectivas de convertirse en un polo industrial experimental en la investigación y obtención de medicamentos para China y la Asociación de Naciones del Sureste Asiático.

Incluye la construcción de una plataforma cooperativa para brindar mejores servicios en la salud pública y de una firma mixta que elaborará fármacos de la nación antillana para enfermedades cardíacas, cerebro-vasculares y distintos tipos de cáncer, entre otras.

Entre los productos iniciales estarán la melagenina, el heberferón, la proctokinasa y la vacuna terapéutica contra la hepatitis B, todos con resultados comprobados y amplio prestigio en el mercado global.

Fuente: ACN.

