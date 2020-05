Comportamiento de la Covid-19 en el mundo, en medio de pugna por vacuna

Pacientes ingresados en el centro socio sanitario de El Cedre, en Andorra, agradecieron este viernes la atención recibida por médicos y enfermeros de Cuba que colaboran en el enfrentamiento a la COVID-19 en ese país europeo.

“Los cubanos que he conocido aquí son una maravilla, tanto las chicas como los chicos, y muchas gracias doctor”, expreso la paciente Teresa al referirse a Arelys Roque, una de las enfermeras cubana que labora en esa institución de Andorra la Vieja, capital del Principado.

“Estoy muy agradecida de la manera que se ha portado conmigo y los demás también”, declaró otra de las convalecientes al hablar de las atenciones recibidas por la licenciada en enfermería Dayna González.

Para mi todos se han portado de maravilla y me siento un poco triste de perderlos de vista, al referirse sobre el trato brindado por los cinco médicos y enfermeros cubanos que trabajan en El Cedre, subrayó la anciana, que también se llama nombre Teresa.

Hasta la fecha, los sanitarios cubanos han realizado más de 11 mil 370 atenciones a pacientes, en Andorra, según declaró a Prensa Latina el jefe del grupo, el doctor Luis Enrique Pérez.

…………………………………….

Disponen en España la cuarentena por 14 días a todos los viajeros internacionales que lleguen al país

Las personas procedentes de otros países que lleguen a España a partir de este viernes deberán someterse obligatoriamente a una cuarentena de 14 días, una medida que se mantendrá mientras continúe el estado de alarma por el nuevo coronavirus.

Según una orden del Ministerio de Sanidad, los viajeros estarán obligados a guardar la cuarentena en su domicilio o alojamiento y deberán limitar sus desplazamientos a la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; y a los que obedezcan a causas de fuerza mayor.

Además, todos los desplazamientos de los viajeros internacionales se realizarán obligatoriamente con mascarilla y deberán observar todas las medidas de higiene y prevención de la transmisión de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, en especial a lo que se refiere a contacto con quienes convivan.

Por otro lado, las autoridades sanitarias podrán contactar con las personas en cuarentena para realizar su seguimiento, pero si tienen síntomas sospechosos de COVID-19 deberán llamar a los servicios sanitarios e indicar que se encuentran en cuarentena por proceder del extranjero.

……………………..

Crecen a cuatro millones 440 mil 989 los casos de la COVID-19 en el Mundo

La cifra de personas contagiadas de coronavirus en todo el mundo llegó este jueves a 4 millones 440 mil 989 y las muertes a 302 mil 115, de acuerdo con estimaciones de la universidad Johns Hopkins, basadas en reportes de los gobiernos.

Estos datos significaron un incremento de 95 mil 343 nuevos contagios de la COVID-19 en las últimas 24 horas, así como de 5 mil siete nuevas víctimas mortales.

Estados Unidos concentra 32 por ciento de los casos confirmados de COVID-19 y 28,4 por ciento de los fallecimientos del mundo, y ese país tiene un millón 414 mil 350 infecciones reportadas y 85 mil 884 decesos. Rusia es el segundo país con la mayor cantidad de contagios de coronavirus, con 252 mil 245, pero pese a la alta cifra de casos, el país solo reporta 2 mil 305 decesos.

Reino Unido es el tercer país del mundo con el mayor registro de infecciones, con 234 mil 440, y es el segundo país del mundo en cuanto a muertes por la COVID-19, con 33 mil 693.

España e Italia se mantienen en la contención del brote, pues en la última semana descendieron al tercero y cuarto lugar en la cantidad de contagios, respectivamente, el primero tiene 229 mil 540 casos y 27 mil 321 fallecimientos y el segundo registra 223 mil 96 infecciones, así como 31 mil 368 muertes.

Mientras, que Brasil escaló esta semana al cuarto lugar del planeta en el número de casos de COVID-19, con 202 mil 918 y las muertes en el país latinoamericano aumentaron esta tarde a 13 mil 993.

En África, Sudáfrica es el país que reporta la mayor cantidad de infecciones, con 12 mil 739 y 238 muertes y Egipto es el segundo con la mayor cifra de contagios en el continente africano, con 10 mil 372, y Argelia tiene la cifra más alta de víctimas mortales de la región, con 529 y 6 mil 442 enfermos.

………………….

Lleva Vietnam 28 días sin reportar una nuevo caso de la COVID-19

Vietnam lleva hasta este viernes 28 días en línea sin nuevos contagiados con el SARS-Cov-2 y se mantiene como uno de los pocos países que pese a tener más de 250 casos de contagiados por la CVID-19 no lamenta pérdidas de vidas humanas.

Hasta este viernes Vietnam reporta 288 contagiados con el nuevo coronavirus, de los cuales 252 ya están restablecidos.

Todos los enfermos detectados desde el pasado 16 de abril llegaron de otros países donde la situación epidemiológica es complicada, y el número de casos aumentó en 20 por esa razón, pero todos fueron internados en cuanto llegaron y evolucionan favorablemente.

Asimismo, de los 36 pacientes actualmente con la COVID-19, solo un paciente británico, se encuentra en un estado crítico.

Vietnam levantó el pasado 23 de abril las restricciones adoptadas tres semanas antes para contener a la COVID-19 y vive bajo una “nueva normalidad” que incluye el uso de mascarillas sanitarias en lugares públicos, la desinfección frecuente de las manos, el distanciamiento físico y evitar las aglomeraciones.

………………………….

Considera Nancy Pelosi de distracción interesante la retórica de la Casa Blanca sobre China

La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi afirmó que la retórica de la Casa Blanca con respecto a China es una “distracción de sus propios pasos en falso en la gestión del brote del nuevo coronavirus. Durante su rueda de prensa semanal en Capitol Hill, Pelosi declaró que lo que el presidente del país, Donald Trump, está declarando sobre China es “una distracción interesante”, y afirmó que “en estos momentos, nuestro foco de atención debe estar en responder a las necesidades de los estadounidenses”.

“Incluso he dicho que se ponga a un lado cómo llegamos hasta aquí en nuestro propio país, porque deberíamos estar dedicando nuestras energías a cómo seguir adelante y no a emitir juicios sobre lo que esta Administración hizo o no hizo”, apuntó Pelosi.

Estas declaraciones de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi llegan en un momento en que algunos funcionarios de la Administración Trump tratan de promover la desacreditada teoría de la conspiración de que el coronavirus se originó en un laboratorio chino, pese al consenso científico de que el virus no es una creación humana ni una modificación genética.

…………………………….

Realizarán en Wuhan pruebas en toda la ciudad para detectar casos asintomáticos del nuevo coronavirus

La ciudad central china de Wuhan realizará pruebas de ácido nucleico a todos los residentes que no hayan sido puestos a prueba antes, con el fin de conocer mejor la cantidad de casos asintomáticos del nuevo coronavirus.

Esta nueva medida se adoptó en capital de la provincia central de Hubei seguía reportando aumentos diarios de infecciones asintomáticas de la COVID-19, lo que suscitó preocupación a las autoridades.

Después de una reunión del gobierno municipal este jueves, los funcionarios explicaron que las pruebas masivas tienen como objetivo identificar y poner en cuarentena oportunamente a los casos asintomáticos, creando así un ambiente seguro para la reanudación del trabajo en fábricas, negocios y escuelas.

Anteriormente, la ciudad de Wuhan de unos 10 millones de personas completó más de 3 millones de pruebas de ácido nucleico.

Fuente: agencias/imop