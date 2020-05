Industria cubana ha producido más de 1,7 millones de unidades de PrevengHo Vir

La industria cubana ha entregado poco más de 1,7 millones de unidades de PrevengHo Vir, lo cual garantiza su uso en hogares de ancianos, casas de abuelos, hospitales psiquiátricos, hogares maternos y centros médico psicopedagógicos, entre otras instituciones de salud, y en la población de manera progresiva.

Ese medicamento homeopático, evaluado y aprobado por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed), ha sido distribuido en 43 municipios del país para el beneficio de 953 mil 416 familias, priorizándose La Habana en los primeros momentos de su distribución, debido al elevado riesgo epidemiológico asociado a la COVID-19 en ese territorio.

El doctor Johann Perdomo Delgado, jefe del Departamento de Medicina Natural y Tradicional del Ministerio de Salud Pública, señaló que en 20 municipios del país se ha completado el proceso de distribución, mientras que en el resto se desarrolla la actividad paulatinamente, a partir de su presencia en las instituciones de la Atención Primaria de Salud.

Numerosas han sido las inquietudes de la población en relación con la manera de suministrar el medicamento, cuya guía técnica señala que las dosis (cinco gotas) deben repetirse durante tres días consecutivos y luego, una dosis única una semana después, y así sucesivamente hasta que se agote el frasco.

Recomendamos diluir la dosis en 1/4 vaso de agua potable y no tragarlo rápido, sino mantenerlo en la boca durante 30 segundos antes. Esa manera de administrar el medicamento no es nueva. Es conocida como Método Plus, y fue el resultado de las investigaciones del alemán Samuel Hahnemann, fundador de la homeopatía.

Aunque lo instauró para el suministro a pacientes en circunstancias específicas, el contexto actual lo requiere, pues evitamos la contaminación del frasco al acercar la mucosa bucal de cada uno de los miembros de la familia a los cuales se les suministrará el producto, detalló.

Perdomo Delgado aclaró que el PrevengHoVir, sometido a un estudio cuasi experimental por registro sanitario, solo se está produciendo para su distribución nacional, por lo que la demanda de personas que residen en el exterior no puede ser satisfecha.

