Monolitos misteriosos, mucha gente confundida y el regreso de un mito perverso

“Los monolitos del fin del mundo”, “las construcciones más misteriosas del planeta” o, como se las conoce hasta hoy, las Georgia Guidestones, vuelven de repente a la arena del interés internacional y reavivan las teorías conspiracionistas, o conspiranoicas, como es más divertido llamarlas, al mezclarse, como por casualidad, con la insólita y casi increíble noticia de que Japón se prepara contra una invasión extraterrestre.

Cuando uno está frente a la pantalla de su ordenador una mañana cualquiera de la Nueva Era del Coronavirus, y ve aparecer estas noticias, la quijada se cae, la silla se tambalea y… finalmente uno termina por admitir que el fin de la Humanidad tiene que estar cerca, porque ya no es posible seguir con tanta locura.

Las Georgia Guidestones o Guías de Piedra de Georgia, están desprovistas de esa aura perturbadora y alucinante que confiere la antigüedad remota, pues, al contrario que cualquiera de las construcciones más enigmáticas del planeta, no nos hablan desde lo profundo de las Edades, sino desde la modestísima fecha de 1976, cuando un caballero elegante y de edad provecta se presentó como Robert Christian en el pueblo de Edelton, estado norteamericano de Georgia, y contactó a una constructora privada, la Elberton Granite Finishing Company, para proponerle la construcción un monolito de tamaño monumental.

Cuenta la leyenda que el misterioso desconocido dijo representar a “un grupo de leales estadounidenses que deseaban que el monumento sirviera como compás, calendario y reloj, se ajustara a determinadas coordenadas astronómicas y fuera capaz de resistir una catástrofe mundial”.

Creyéndole loco, el Presidente de la constructora dio al señor Christian un precio de seis cifras, como prueba de fuego que el cliente, contra toda expectativa, pasó con éxito, pues no solo dio su aceptación tácita, sino que preguntó cuánto tiempo demoraría la construcción. Por iniciativa del cliente, el Presidente de la constructora lo llevó con su banquero de confianza, quien solicitó una identidad real como conditio sine qua non para hacer la transacción, y fue complacido, pero con la condición de no revelarla jamás.

Tanto el Presidente de la constructora como el banquero parecen ser personas reales con historiales públicos verificables, pero eso no interesa aquí y hay otros sitios en internet donde encontrar esos datos. Baste decir que solo ellos conocieron al anciano elegante, y nunca nadie más lo vio. El Presidente recibió en una caja de zapatos un documento con todas las especificaciones del proyecto, y el banquero el importe total del mismo girado desde cuentas diferentes que no podían ser rastreadas. El anciano contrató una avioneta para sobrevolar el terreno donde deseaba que fuera erigido el monumento, y a partir de aquel día solo se comunicó esporádicamente por correo con el banquero. Si este no es un argumento magnífico para un filme, que venga Dios y lo vea.

Seis meses más tarde, en 1980, el complejo de granito estaba construido en cinco acres de tierra comprados a un granjero sobre la colina más alta de Elberton. Cada losa tiene seis metros de altura y pesa doscientas toneladas. Las cuatro piedras del perímetro externo están orientadas con base en los límites del curso solar. La columna central está calibrada para que la estrella polar sea visible a todas horas y un espacio que alinea con la posición del Sol en el amanecer de los solsticios y equinoccios.

El principal componente de la piedra central tiene una apertura de entre 17 y 20 centímetros a través de la cual pasa un rayo de sol al mediodía que a su vez brilla en otra piedra indicando el día de del año. La construcción en su conjunto pesa más de mil toneladas. La constructora contrató a un astrónomo de la Universidad de Georgia para garantizar que las medidas indicadas fueron absolutamente respetadas.

Pero monumentos gigantes hay muchos en el mundo. ¿Qué hace realmente singulares a las Georgia Guidestones? Pues su mensaje, grabado sobre cada una de sus caras en ocho idiomas del mundo: inglés, español, ruso, mandarín, árabe, hebreo, hindi y swahili, no todos con mayor número de hablantes en el planeta, pues faltan el francés y el alemán y sobran el hebreo y el swahili. Rara elección.

Yo apostaría a que el individuo oculto bajo el seudónimo de Robert Christian era hebreo, pues elegante, educado y con mucho dinero, hablante de swahili seguro que no era. En tierra, al pie del monumento, una losa plana ofrece escuetos datos sobre algunas características del complejo. Un dato interesante: el Presidente de la constructora era masón del Grado 32 del Rito Escocés Reformado, y varios de sus constructores eran también Iniciados, algo bastante común en el gremio. El mensaje, consistente en un decálogo de consejos, por llamarlos de algún modo aunque mucha gente los llama “mandamientos” al estilo bíblico, está precedido por cuatro breves inscripciones en griego clásico, egipcio, sánscrito y escritura cuneiforme babilónica, que rezan:

QUE ESTAS PIEDRAS SEAN GUÍAS PARA UNA EDAD DE LA RAZÓN. Helo aquí:

Mantened a la humanidad por debajo de los 500 millones de individuos, en perpetuo equilibrio con la naturaleza.

Gestionad la reproducción con sabiduría, mejorando la adaptabilidad y la diversidad

Unid a la humanidad con un nuevo lenguaje

Controlad la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con raciocinio y templanza

Proteged a las personas y a las naciones con leyes y tribunales justos

Permitid a las naciones que se rijan internamente resolviendo las disputas externas en un tribunal mundial

Evitad las leyes intrascendentes y funcionarios inútiles.

Equilibrad derechos personales con responsabilidades sociales.

Premiad la verdad, la belleza y el amor, buscando la armonía con el Universo.

Evitad ser un cáncer para el planeta, dejad espacio para la naturaleza, dejad espacio para la naturaleza

