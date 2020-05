Reparador de fosforeras, un oficio casi exclusivo de Cuba

Hay un oficio que hoy en día es prácticamente exclusivo de Cuba, hablo de quienes reparan fosforeras. A estos personajes de las calles de La Habana se les puede ver en portales, esquinas o parques, pero mayoritariamente los podemos encontrar muy cerca de las paradas de ómnibus o de grandes complejos comerciales, donde la afluencia de público es siempre notable.

Su lugar de trabajo es muy simple. Consta de una pequeña mesa, muchas veces improvisada, y una banquetica o silla de iguales dimensiones. Si lo busca y no lo ve, no importa, el olor del gas con que trabaja lo llevará hacia donde se encuentra, pues lo almacena en diferentes recipientes spray, que lo mismo pueden ser de mata cucarachas, ambientadores o lubricantes, y que por lo regular no son todo lo hermético que deberían ser, sobre todo en el momento en que son utilizados.

El instrumental, en la mayor parte de los casos, nada tiene que envidiarle al de un quirófano, y a la verdad, son verdaderos cirujanos de tal adminículo; ni las fosforeras totalmente selladas se resisten a sus operaciones, sin ser nada exigentes en cuanto a los modelos que caen en sus manos.

Para la realización de este trabajo conversé con varios experimentados hombres dedicados a este menester, y entre muchas particularidades, pude comprobar que también reparan, con la misma destreza de sus manos, aquellas de gasolina y mecha, usadas por nuestros abuelos.

Los fabricantes de estos artículos, a mi modo de ver, jamás pensaron que con el tiempo, en algún rincón del mundo, alguien viviera de su reparación o recarga, pero no contaron con nuestra gente, que ante la escaces de fósforos, o incluso con la adquisición de las fosforeras, idearon varios métodos para recargarlas. Quizás uno de los más utilizados consiste en perforarlas por su base y luego de rellenarlas, sellarlas con un alfiler, ciclo que se repite una y otra vez, hasta que deje de funcionar por otras razones.

Las piezas de repuesto salen de un pequeño cajón donde se cuentan por decenas las fosforeras que ya no tienen salvación, pero que pueden aportar algunas piezas para ayudar a la prolongación de la vida útil de otras. Para esto cuentan con la contribución de amigos o familiares que se las ceden, o de los mismos clientes cuando le extienden el certificado de defunción a las que llevan a reparar que ya no tienen arreglo.

Me confiesan que en ocasiones les resulta muy difícil proveerse de las piedras que generan la chispa que las encienden, independientemente de otras dificultades como puede ser la adquisición del gas.

A los que trabajan alejados de su hogar no les faltará la reconocida javita, donde además de sus implementos de trabajo, llevan algo, tanto de comer, como para mitigar la sed.

Muchos tienen gran cantidad de clientes que ya son habituales, y no solamente los fumadores, entre ellos también se encuentran las amas de casa, por aquello de poder encender las hornillas cuando se acaban los fósforos, aunque también la tecnología de estos tiempos los ha llevado a reparar los encendedores que sólo producen chispas, muy utilizados en la cocina de las familias cubanas.

No es un oficio que permita el enriquecimiento de quienes lo desempeñan, según los entrevistados es un modesto aporte a la economía de sus hogares, pero créalo usted, lo que si podemos afirmar es que resuelven una necesidad de estos tiempos, ampliando el uso del necesario implemento.

Mientras usted lee este artículo quizás yo esté rellenando la mía, para lograr que mi señora no me justifique la falta de cocción, con la imposibilidad de encender los quemadores de la cocina por carecer de una llama.