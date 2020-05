José Martí en el Diario íntimo de Gabriela Mistral

“Hoy hablé de Martí en mi clase de castellano de sexto año de humanidades”. La voz de la poeta chilena Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura 1945, conecta en el universo de la palabra con la obra martiana.

En el libro “Bendita mi lengua sea, Diario íntimo de Gabriela Mistral” del poeta, ensayista y critico literario Jaime Quezada, José Martí, se levanta como el infatigable guerrero de la palabra, el cubano más universal.

Regocija saber que nuestro poeta y revolucionario estuvo tan cerca del espíritu de la chilena inmortal. La selección corresponde al Cuaderno de varia lección (1918-1921). La XIV parte del capítulo mencionado, refleja la intimidad de la Mistral y la cercanía familiar con el cubano.

El Martí fundador se revela en sus páginas.

Sabemos que la impronta del genial autor habanero, acompañó en las noches interminables de pasión creativa a la Mistral. La pluma salvadora del apóstol por la independencia de Cuba sostuvo el corazón resquebrajado de la única voz femenina en lengua española merecedora del Nobel de literatura.

“Ha sido este día el día de José Martí. !Como tantos! Los artistas que más han influido en mi vida, no solamente en mi pequeña obra, son: Tagore, Junqueiro, Andreiev y Martí, entre los modernos”.

Ella sabe que en Martí vibra la conciencia americana con una fuerza única. Sus versos saltan del papel y acarician el alma con la ternura de las cosas infinitas. No es de extrañar que Gabriela sintiera ese verso palpitante en su corazón tantas veces golpeado por la vida.

“Yo no soy dulce y simple como Tagore, ni tengo la crudeza del Junqueiro de las blasfemias; pero he vivido sus ‘Simples’. En Andreiev he hallado, sí, mi tortura interior, y en Martí, como en ninguno, ‘la palabra viva’, aquella que se siente tibia de sangre recién vertida a la par que una frescura como de hierbas con rocío: la frescura de un corazón que fue puro”.