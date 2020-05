La cifra de casos confirmados de la COVID-19 en todo el mundo llegó en la noche de este martes a los cuatro millones 893 mil 195 contagios, en tanto que el número de víctimas mortales alcanzó los 322 mil 861 fallecimientos, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins.

La víspera la cifra total de personas contagiadas ascendió a 91 mil 913, un número mucho mayor al registrado durante el fin de semana, cuando se reportaron 83 mil 451 nuevos pacientes con COVID-19 en 24 horas. Con respecto del número de fallecimientos, cifras muestran un registro de cuatro mil 396 nuevas víctimas mortales por la COVID-19, y ese número superó a las tres mil 749 muertes registradas el pasado domingo.

Estados Unidos ya reporta un millón 527 mil 723 personas infectadas del nuevo coronavirus; y a pesar de ello, se espera que todos los estados de la Unión hayan comenzado este miércoles su fase de apertura hacia la “nueva normalidad”.

En cuanto al número de muertos, el país norteamericano registra 91 mil 782 fallecimientos, de las cuales, la mayor parte se concentran en Nueva York, donde han ocurrido 28 mil 558 muertes, Nueva Jersey, con 10 mil 587, Massachusetts y Michigan, y estos últimos dos estados mencionados han reportado poco más de cinco mil decesos cada uno.

El segundo lugar en cuanto al número de contagios es Rusia, donde ya hay 299 mil 941 casos confirmados y dos mil 837 muertes, y de acuerdo con la agencia rusa de noticias TASS, el 75 por ciento de las víctimas mortales se han registrado en capital Moscú, con mil 726 personas.

El tercer país con más contagios se ubica en Sudamérica, y es Brasil, donde en medio de una crisis de las instituciones sanitarias y desacuerdos entre el mandatario, Jair Bolsonaro, y los gobernadores de las localidades, el país ha confirmado 271 mil 885 casos y 17 mil 983 fallecimientos.

Niega revista médica que el artículo que mencionó Trump en su carta a la OMS, no existe

El redactor jefe de la revista médica británica The Lancet, Richard Horton, afirmó que unos supuestos artículos sobre el coronavirus publicados en la revista y a las que se refirió el presidente estadounidense, Donald Trump en su carta a la Organización Mundial de la Salud, en realidad no existen.

Trump escribió el pasado lunes una carta al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la que amenazó con suspender permanentemente la aportación económica de su país, y escribió, “La Organización Mundial de la Salud constantemente ignoró informes creíbles sobre la propagación del virus en Wuhan a principios de diciembre de 2019 o incluso antes, y entre ellos informes de la revista médica The Lancet”.

Sin embargo, el redactor jefe de la revista hizo hincapié en que The Lancet no publicó nada sobre el virus en diciembre. “Querido presidente Trump, ha citado a The Lancet, en su ataque contra la OMS, déjeme corregir el apunte”, afirmó Horton a través de su cuenta en Twitter, y señaló que “The Lancet no publicó ningún informe a principios de diciembre de 2019 sobre la propagación de un virus en Wuhan”, y añadió que los primeros informes al respecto fueron obra de científicos chinos y aparecieron el 24 de enero de 2020.

Continúa a la baja los casos de contagios de la COVID-19 en China.

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó este mi{ercoles de que su país registró este martes solo cinco casos de la COVID-19, por los seis de la víspera, y prolonga así una racha de nueve días consecutivos por debajo de la decena de nuevos casos del SARS-CoV-2.

De los cinco casos, cuatro fueron por contagio local y se diagnosticaron en la provincia nororiental de Jilin, mientras que el otro caso fue de un viajero procedente del extranjero.

Además, las autoridades sanitarias chinas informaron de que, hasta la pasada medianoche, se había dado de alta a tres pacientes, por lo que el número de contagiados activos en el país asiático es de 87, de los cuales nueve se encuentran en estado grave.

No se notificaron nuevas muertes, por lo que el número total de decesos por la COVID-19 se situó en 4 634, y la cifra de contagiados es 82 965 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia, y de los cuales 78 244 superaron con éxito la enfermedad y fueron dados de alta.

Los 50 estados de EE.UU. reabren parcialmente su economía.

Así lo aseguró este martes el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, durante una reunión de Gabinete de la Administración de Donald Trump. Pence afirmó que los tres mayores productores de automóviles del país retomaron actividades este lunes y que la economía estadounidense “está en su camino de regreso” después de una “gran, gran temporada de dificultades”. Massachusetts, un lugar que no había relajado hasta el momento las medidas implementadas ante la crisis sanitaria, desde el lunes pasado permitió reabrir fábricas y sitios de construcción. En tanto, en Connecticut se reanudarán a partir de hoy actividades en oficinas, tiendas minoristas, centros comerciales, museos y zoológicos, además de comer al aire libre. Según el diario The New York Times, el levantamiento de las restricciones ha representado esperanza en algunos lugares, pero ha profundizado el miedo en otros, cuando todavía se registran en algunas áreas incrementos en el número diario de nuevos casos y decesos. Por su parte, un análisis de CNN basado en datos de la Universidad Johns Hopkins arrojó que al menos 17 estados han mostrado una clara tendencia al alza de los nuevos casos diarios del coronavirus, con un aumento de al menos un 10 por ciento en los últimos siete días. De acuerdo con expertos citados por CNN, podría llevar semanas comenzar a ver los efectos de la apertura, pero funcionarios de salud pública alertaron que ese impacto podría traducirse en miles de muertes más en todo el país y un segundo repunte de casos. El Síndrome desconocido vinculado a la COVID-19 que está afectando a niños Síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C) será el nuevo nombre que recibirá la nueva afección vinculada a la COVID-19, que ha sido detectada en niños de varios países. La enfermedad, que anteriormente se denominaba síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (PIMS-TS), recibió el nuevo nombre en línea con la nueva guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC). “[Los CDC] han lanzado una definición nacional estándar para que todo el país pueda compartir información, definición común y todos podamos trabajar juntos para comprender cómo luchar contra esto”, señaló el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Previamente, los CDC confirmaron el vínculo entre el síndrome y el nuevo coronavirus. La mayoría de los niños afectados por el MIS-C no muestran síntomas respiratorios asociados con el nuevo coronavirus cuando son ingresados en los centros médicos; no obstante, todos dan positivo por coronavirus o tienen sus anticuerpos. Ante este padecimiento, los menores experimentan síntomas similares al síndrome de ‘shock’ tóxico y la enfermedad de Kawasaki, una rara condición infantil que ocasiona inflamación de los vasos sanguíneos, incluidas las arterias coronarias, que causa problemas de corazón y hasta el paro cardíaco. América Latina ante la pandemia El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su país cuenta con el equipamiento necesario para enfrentar la pandemia de la Covid-19. Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud Pública de Ecuador, alertó que a corto plazo podría llegar el pico máximo de la curva epidemiológica del nuevo coronavirus en Guayaquil, la ciudad más golpeada por la enfermedad en esa nación. México tiene más de 5 000 casos confirmados con el nuevo coronavirus y más de 330 han fallecido, gran parte de ellos personas de 65 años o más, confirmó la Secretaría de Salud. El total de casos confirmados de Covid-19 llegó en Colombia a más de 2 850, tras reportarse nuevos contagios; ese país vive hasta el próximo 27 de abril un aislamiento obligatorio preventivo, como parte de las medidas para tratar de contener la pandemia. Por su parte Brasil llegó a 17 971 muertes al sumar mil 179 en las últimas 24 horas, un nuevo récord en ese país por el virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, según el boletín más reciente del Ministerio de Salud, publicado en la noche del martes.

Esa impactante cifra de decesos se traduce, que por el nuevo coronavirus pierde la vida en ese país una persona cada 73 segundos. Además, el Ministerio de Salud de Brasil informó que se contabilizaron 271 628 personas contagiadas con la COVID-19, al sumarse los 17 408 nuevos casos positivos del patógeno, al agregarse los enfermos del lunes y los ocurridos ayer martes.

De igual manera 146 863 pacientes siguen en seguimiento médico y 106 794 personas se recuperaron de la enfermedad.

El estado de Sao Paulo se mantiene como epicentro de la pandemia en el país, al concentrar el mayor número de fallecidos con 5 147 y 65 995 personas contagiadas por la COVIG-19, según reportó el Ministerio de Salud de Brasil.

Unión Europea rechaza acusaciones de Trump contra la OMS

Es el momento de la solidaridad, no de señalar con el dedo o socavar la cooperación multilateral, expresó este miércoles en conferencia de prensa la portavoz de la Unión Europea, Virginie Battu.