Países en reapertura post-covid, medidas a tomar y su cumplimiento

A pesar de que cada día se sabe más del virus causante de la Covid-19, desde algo de tratamientos hasta efectos secundarios y la forma en que se propaga, el enfoque del mundo científico es que aún es insuficiente y se deben mantener las precauciones por más tiempo.

Aunque pasado un tiempo se entenderán mejor los riesgos y cómo manejarlos, se necesita algo más de tiempo para comprender plenamente cómo funciona la COVID-19 y aún más para aumentar los análisis, los mejores y más efectivos tratamientos y muy posiblemente la soñada vacuna. Gran cantidad de personas se encuentran cansados del distanciamiento social y de la cuarentena. Pero mientras más se respeten estas conductas, se salvarán más vidas y más rápido se detendrá el contagio.

La reapertura en algunos

A medida que muchos países reinician actividades, algunos sin alcanzar los niveles de seguridad recomendados, comienza un nuevo enfoque sobre los riesgos de COVID-19 para muchísimas personas.

Es que esos países están tratando de minimizar al enorme costo económico de la pandemia y responder a determinados intereses comerciales, a pesar de que los expertos en salud pública de todo el mundo piden cautela por más tiempo. En muchas zonas geográficas los casos con la COVID-19 y los fallecidos siguen en aumento y se teme que al relajar las restricciones aparezcan nuevas oleadas de la enfermedad.

Esta reapertura no es lo adecuado. Los países tratan de encontrar una manera de permitir que la gente vuelva a salir para hacer una vida aparentemente normal y que los negocios puedan prosperar otra vez iniciando nuevamente sus labores. Pero no se puede considerar ilusamente que el virus ya haya desaparecido cuando en realidad la mayoría de la población está en riesgo.

Suposiciones ¿reales?

Pero quienes dictan la reapertura, consideran que la población usará el sentido común y buenas prácticas de salud pública al salir a las calles, según se ha manifestado por funcionarios de la Asociación Americana de Salud Pública.

Y así tenemos la asistencia masiva a las playas donde en realidad no hay nada específicamente arriesgado en ellas mismas, pero en lo posible se deben evitar las multitudes, rodearse de la menor cantidad de gente posible y mantener la distancia entre personas de seis pies, dos metros, incluso en el agua. Al existir cercanía de más al interactuar, existe la real posibilidad de que alguien esté enfermo sin saberlo, y podría expandirse el contagio. Por eso mantener los seis pies de distancia es siempre bueno.

Es lógico que en la playa o cualquier lugar al aire libre, hay mayor movimiento del aire, lo que es muy diferente a estar de pie en una guagua llena de gente; pero las imágenes de playas y parques abarrotados mostradas en internet del primer fin de semana de mayo en esas naciones, plantean serias dudas sobre si la gente es capaz o está dispuesta a seguir las orientaciones de mantener las distancias de los demás.

Aunque todos los bañistas utilicen nasobuco en la playa, lo que realmente no sucede, se necesita estar a seis pies de distancia unos de otros por dos razones de peso: la primera es que los nasobuco no son perfectos y solo disminuyen la cantidad de gotas expulsadas al aire por los estornudos, la tos o incluso al hablar, consideradas la principal forma de transmisión del coronavirus, ya sea por depositarse sobre otra persona o sobre una superficie. Quienes tocan esa superficie pueden correr el riesgo de infección si luego se tocan la cara, los ojos o la boca y al usar nasobuco, se reduce, pero no se eliminan la cantidad de partículas que se expulsan por la boca tratando de proteger a los demás, pero también protegerse uno mismo, y manteniendo distancia la protección es mucho mayor.

Y, en segundo lugar, el nasobuco no protegen los ojos, y el virus puede entrar en el cuerpo a través de esa vía, por lo que mientras más separados más se reduce ese riesgo.

Quienes van a trabajar en esta apertura deben quedarse en casa y rápidamente buscar asistencia médica si se sienten enfermos o han entrado en contacto con alguien que esté enfermo. Además, en el centro se deben evitar que se produzcan aglomeraciones en cualquier sitio.

Los restaurantes

Los Centros Nacionales de Salud de los Estados Unidos recomiendan que los restaurantes, nuevamente en funciones, limiten su capacidad en un 25 por ciento al principio, además de colocar las mesas bien separadas, usar menús desechables, condimentos individualizados y que todos sus empleados utilicen nasobuco, pues eso ayudaría a reducir las posibilidades de propagación del virus. Y por parte del parroquiano debe pensar bien con quién va a consumir, porque los familiares son una cosa, pero sentarse en la misma mesa con amigos es para tener cuidado. Se recomienda que si va a ir a un restaurante para sentarse y comer preocupado, entonces es mejor cocinar en casa o encargar comida telefónicamente.

Los viajes en avión y las religiones

En relación a los viajes en avión en esos países donde se autoricen, se debe considerar si realmente se necesita viajar porque todavía son insuficientes las investigación específica sobre el coronavirus y los vuelos, y aunque estudios sobre otras enfermedades respiratorias e infecciosas han concluido, en general, que el riesgo es bajo, excepto para quienes se encuentran a menos de dos filas de la persona infectada. Pero en un caso con un tipo anterior de coronavirus se informó una posible propagación más amplia a través de varias filas. La distancia en el avión y en el proceso de embarque es clave y se debe usar nasobuco en el avión durante todo el viaje. Pero si no es esencial, no se debe viajar y la gente que no esté obligada a hacerlo debería evitar el transporte aéreo.

En relación a las prácticas religiosas la regla de la distancia debe mantenerse si se reabran iglesias, templos y mezquitas y en la medida de lo posible, tratar de mantener el distanciamiento social.