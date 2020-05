Donald Trump firmó decreto ejecutivo que limita las protecciones legales de las redes sociales

Inicialmente se estima que se necesita que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) proponga y esclarezca las regulaciones bajo la sección 230 de la Ley de Decencia en las comunicaciones, la cual eximía a las plataformas de internet de la responsabilidad legal por el material que sus usuarios publican.

En un contacto con los corresponsales de la Casa Blanca, el mandatario precisó que el decreto enfatiza en la sección mencionada y limita la exención de responsabilidad legal para las compañías “que se involucren en censura o conducta política”. Por su parte, el procurador general William Barr, expresó que la medida irá junto a “acciones legales y otras más (de carácter legislativo) en el Capitolio”.

Repercusiones

La líder demócrata Nancy Pelosi criticó la decisión de Trump.

Permitir la proliferación de la desinformación es extremadamente peligroso, particularmente cuando nuestra nación enfrenta la pandémica más letal de nuestra historia. Clara y tristemente, el decreto del Presidente es un intento desesperado de distraer a la gente de sus fallas a la hora de implementar una estrategia nacional para derrotar al Covid-19”.



También, Pelosi aseveró que el decreto “no hace nada para abordar la falla absoluta de las grandes compañías de internet a la hora de luchar contra el aumento de la desinformación. En contraste, el presidente alienta a Facebook y otros gigantes de las redes sociales a que continúen explotando y enriqueciéndose de las mentiras con total impunidad y, al mismo tiempo, ordenando al gobierno federal que desmantele los esfuerzos que ayudan a los usuarios a distinguir los hechos de la ficción”, agregó.

Varios legisladores y expertos alertan que la medida no sobreviviría a una demanda judicial, y una de los dos miembros demócratas de la FCC, Jessica Rosenworcel, dijo en un comunicado que convertir a su agencia “en la policía del presidente -para proteger- su discurso no es la respuesta”.

El sitio Merca 2.0, publica que ahora, el ex-magnate está listo para ir a una guerra frente a la industria. Igualmente, según Bloomberg, cualquier persona, desde la administración federal hasta un usuario más, puede demandar a las redes sociales si eliminan sus posts. Pudiera entonces abrirse el camino para investigaciones federales en torno a sus prácticas e ingresos.

La orden por sí sola no va a tener impacto inmediato ni de gran calado, asegura ese sitio, y parece un guiño a su base de votantes en el contexto de su pugna con Twitter, que como se recordará el martes último enlazó dos tuits del presidente con información verificada que contradecía lo publicado por él.



Quien sí salió en defensa de Trump fue el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, al expresar su desacuerdo con la decisión de Twitter de verificar lo escrito por el presidente, y opinó en una entrevista con la cadena Fox News que las redes sociales “no deberían ser el árbitro de todo lo que dice la gente en Internet”.

Algunas declaraciones de Trump

Dijo que cerraría Twitter, si pudiera. “Tengo mucha influencia sobre Twitter. Si siguen teniendo los empleados que tienen, creo que deberían cerrarla, por lo que a mí me importa. No sé cómo lo haría, habría que atravesar un proceso. Si se pudiera hacer legalmente, lo cerraría. Creo que le haría mucho daño a la plataforma si no la usara más. Hay otros sitios que podemos usar. Habría que desarrollar otros”.

Aseguró además que le “encantaría” deshacerse de su cuenta en esa red social, pero siente la necesidad de mantenerla porque no hay una “prensa justa” en su país.

En otra parte de sus palabras, dijo: “indiqué a mi administración que desarrollara políticas y procedimientos para asegurarse que los dólares de los contribuyentes no vayan a ninguna red social”. El gobierno “gasta millones en ellas. Ya son lo suficientemente ricas. Les daremos nada o muy poco”, comentó.

El propio mandatario adelantó que planea trabajar en el Congreso para aprobar una “legislación” que permita sacar adelante su reforma si no consigue hacerlo por la vía ejecutiva.

Más de lo que contiene el decreto

Pide al gobierno estadounidense revisar y hasta eliminar la protección legal de las grandes plataformas en la red de redes bajo la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996.

La mencionada sección establece que las grandes compañías de Internet están exentas de consecuencia legal resultante de los contenidos publicados en su plataforma.

El decreto también solicita que todas las agencias gubernamentales revisen su gasto en publicidad y marketing en las plataformas digitales, para asegurar que no benefician a “ninguna red social que suprima la libertad de expresión”.

Fuente: Radio Rebelde/imop