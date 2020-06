Falleció en La Habana Pedro Trujillo, fundador del grupo Moncada

En la mañana de este martes tuvo lugar en La Habana la inhumación del destacado instrumentista cubano Pedro Trujillo, uno de los fundadores del emblemático grupo Moncada que aun permanecía en su nómina.

Víctima de cáncer, falleció este lunes “Pedro el Gordo”, el flautista y uno de los fundadores del Grupo Moncada, informó en nota de prensa el Instituto Cubano de la Música.

El grupo musical declaró que Moncada ya no será lo mismo: “Todos preguntarán por el tío conejo o simplemente por Pedro el gordo; la ley de la vida te aleja de nosotros, pero solo físicamente, no habrá concierto en el que no esté tu imagen, en el que tus compañeros de vida no dejen de recordarte, gran músico, compañero, padre, esposo y amigo”.

Trujillo, estudió en la Universidad de La Habana, ejecutaba la flauta, el saxofón y la quena y durante los 48 años de Moncada estuvo presente en todas sus actuaciones, grabaciones y giras nacionales e internacionales.

Su presencia y carisma distinguía las presentaciones de esta emblemática agrupación de la cultura cubana y, como parte de ella, fue acreedor de numerosas condecoraciones, entre ellos la Distinción por la Cultura Nacional, la Medalla Raúl Gómez García y la Giraldilla de La Habana.

También fue merecedor de la condición 250 Aniversario de la Universidad de La Habana y recibió premios Cubadisco, Abril y Cantándole al Sol, entre otros.

Llegue a sus familiares y amigos nuestras condolencias, culmina el documento.

Fuente: Radio rebelde y ACN/imop