Constancia y dedicación frente a la COVID-19

En la circunscripción 68 del Consejo Popular Jesús María, en La Habana Vieja, la parte más antigua de la capital cubana, antes y durante el enfrentamiento a la COVID-19, la mujer es protagonista.

“El trabajo que se está haciendo está muy bien, porque las medidas que se han ido tomando ayudan a que nuestro municipio de La Habana Vieja, tenga menos casos de la COVID-19. Evitar contagios es fundamental”, afirmó Inés Martínez, delegada de dicha circunscripción.

“Soy delegada desde 2007, llevo 14 años, casi 15 en esta labor”, expresó con una sonrisa que delatan sus ojos, porque el nasobuco le tapa los labios. Reinventarse es una palabra que va bien con una mujer que es toda energía y vitalidad. Desafía diariamente el sol intenso de Cuba, en tiempos en los que el mundo necesita de la solidaridad y la esperanza. “Mis experiencias aquí durante todos estos años ha sido de las mejores, porque tengo confianza con mis electores, cualquier problemática que ellos tienen me la plantean. Si no está en mis manos ayudar, acudo a mis superiores y de inmediato damos respuesta a sus problemas”.

Tantos años de trabajo sin contratiempos le han granjeado una comunicación especial con sus electores. “Estos tiempos de la COVID-19 me han transformado la vida, porque ya la gente no me llama por mi nombre, me dicen delegada en todas partes. He dejado de ser Inés para ser la delegada de mis electores”.

Constancia y dedicación premian el arrojo de Inés, quien vela por los suyos con esmerada atención. “Aquí en Jesús María estamos haciendo un trabajo con los adultos mayores, los tenemos caracterizados, les llevamos los medicamentos a sus casas, la comida, las ofertas de las tiendas, para que ellos no tengan que hacer colas y puedan hacer sus compras”.

Los días de enfrentamiento al nuevo coronavirus continúan, pero la fuerza de la mujer en zonas de La Habana, como la circunscripción 68 del Consejo Popular Jesús María, en La Habana Vieja, demuestran que el poder de nuestras féminas salva. Mujeres precavidas, pero sin miedo, conscientes de su papel en la sociedad cubana actual. “Yo voy a seguir, si ellos me siguen eligiendo, aquí va a haber delegada para rato”.

