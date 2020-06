7 de junio

Con el Decreto Ley 208, el presidente provisional, Carlos Mendieta, decidió la creación de una legación cubana en la Ciudad del Vaticano, acreditando un enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante la Santa Sede. De igual forma, el Vaticano acogió con satisfacción dicho gesto, que fue correspondido por el Papa Pio XI con el establecimiento de una Nunciatura Apostólica en la isla caribeña.

En Cuba en estos últimos años han visitado el país tres Papas: Juan Pablo II, Benedicto VI y Francisco, los cuales han sido recibido con mucho respeto por las autoridades y todo nuestro pueblo.

En el acto de clausura del Congreso Nacional de la Federación de Barberos y Peluqueros el Comandante en Jefe Fidel Castro por primera vez le añade la palabra Venceremos a la consigna de Patria o Muerte

En un momento de su discurso señaló: “De todas formas, la Revolución Cubana —como decíamos el primero de Mayo— es una realidad en la historia del mundo, de esas realidades que, mal que les pese a los que no se resignan a ellas, será una realidad que no podrá borrarse. Nosotros somos hoy la primera trinchera de América. Las masas humildes de todos los pueblos de este continente miran hacia Cuba, llenas de esperanza, y no vacilan en afirmar —sin vacilación alguna— que Cuba es su ejemplo, que del triunfo de Cuba depende su triunfo”.

imop/