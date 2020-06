Fiscalía de La Habana atiende quejas sobre tiendas virtuales

Múltiples quejas de la población vinculadas a las irregularidades de las tiendas virtuales han sido recibidas y tramitadas, en tiempos de la COVID-19, por la Fiscalía Provincial de La Habana.

Isabel Quesada Guerra, fiscal jefe de atención a la ciudadanía, de la Fiscalía Provincial, el tema de la compra online es bastante recurrente en las diferentes vías de atención, fundamentalmente, la línea telefónica única.

“Diariamente estamos recibiendo un número importante de llamadas, vinculadas a las inconformidades de los clientes con todo lo que está sucediendo en las tiendas virtuales, fundamentalmente con Villa Diana y 5ta y 42, no así con Carlos III ni con El Pedregal”, dijo Quesada.

Entre los temas que provocan quejas se encuentran la demora en la entrega de los productos. “Las personas no comprenden que, si en el contrato preestablecido el plazo es de cinco a siete días, hay personas que llevan un mes y no han recibido la mercancía. Otra de las inconformidades recurrentes es que, cuando finalmente la reciben, no está la totalidad de los productos que compraron, que se acompaña entonces de demora del reintegro a sus cuentas bancarias del dinero por esa mercancía no entregada”, detalló.

Por otra parte, se alega la imposibilidad de acceder al número telefónico para comunicarse con las tiendas y, en caso de hacerlo, las respuestas evasivas que reciben.

De acuerdo con la fiscal, algunas personas han establecido reclamación por conducto de la fiscalía que han sido trasladadas a los directivos de CIMEX, porque no llega a reembolsarse el dinero invertido en esa mercancía no entregada.

Otra inconformidad en la población, agregó, es acerca del programa para los pedidos. “Cuando vas a acceder al producto, el sistema dice que el producto está agotado, entonces, se preguntan por qué motivo puedes pedirlo y hasta pagarlo y a la hora de la entrega responden que está agotado”.

“Nosotros estamos manteniendo una comunicación directa con los directivos de CIMEX y TRD y les comunicamos todas las inconformidades vía telefónica y por escrito para que se agilicen las soluciones. Ellos nos plantean que tienen problemas con el sistema, fundamentalmente en esas dos tiendas, y que están trabajando en restructurar y reacomodar la situación, pero se tiene confianza en las soluciones que tome la dirección del país”, enfatizó.

Según Quesada, la intervención de la fiscalía no es directa, porque no es un tema en el que interviene directamente, pero al ser puesto en conocimiento de la fiscalía, esta se convierte en intermediario y entra en comunicación con los directivos para que se busquen soluciones y ya algunas personas los han contactado para informar que han recibido la entrega o reembolso.

La población puede comunicarse con la fiscalía mediante la línea única al 8021-2345, el correo postal, a la dirección calle 25 esquina F, en El Vedado; al correo electrónico atencion@fgr.gob.cu, el portal web www.fgr.cu, o el buzón ubicado en la fiscalía Provincial o en cada una de las fiscalías municipales. Además, “tenemos diseñado un sistema que nos permite buscar en las redes sociales inconformidades que de alguna manera la fiscalía puede intervenir, buscarle soluciones y darles respuestas a las personas”.

“No estamos desechando la atención personal. Hay personas que acuden a la fiscalía con temas relacionados con la COVID-19, por lo cual se siguen las normas para el distanciamiento, el uso del nasobuco y la desinfección de los zapatos y las manos, pero les orientamos a las personas que existen otras alternativas viables, sin necesidad de intercambio físico, para proteger a la ciudadanía y a los trabajadores de la fiscalía”, destacó.

Fuente: Tribuna de La Habana.

fny