Juego de tronos, el cuento de la criada, Donald Trump y la teoría del caos

Alguien a quien conozco me contó que una persona cercana le había expresado su temor de que los Estados Unidos estén yendo hacia una guerra civil. Los interlocutores que así hablaban viven en Florida, el Estado del Sol, como también se le llama, todo juego, playas, pieles bronceadas, cuerpos esculturales, hip hop, reguetón, yates, canales, placer en todas sus formas, etc., y muy ajeno al mundanal ruido político del mundo, valga la redundancia, incluso suyo.

Aunque me sorprende que mis amigos miamenses perciban el peligro, lo que es sorpresa, como tal, yo no siento, ni puede sentirla quien tenga un conocimiento siquiera superficial de la antigua filosofía védica y sepa lo que significa la palabra sánscrita Manvantara.

Al final de este post yo podría colocar una nota para explicar qué es un Manvantara, pero el concepto es tan complejo que bastará para mi propósito decir a los lectores que es un período de tiempo enorme que encierra varios ciclos, porque los indoarios no tenían, como nosotros, la concepción de un tiempo lineal, sino creían en el eterno retorno o el regreso de lo mismo, siempre y cuando se cumpliera y completara cada ciclo temporal. Es decir, creían en la repetición de los mismos eventos una y otra vez ad infinitum.

Esta concepción del tiempo cíclico coincide de un modo interesantísimo con la teoría del Big Bang, según la cual el universo se expande y se contrae, pudiendo volver a crearse a partir de sí mismo cuando un período de contracción lo haya convertido en un minúsculo átomo en medio del vacío. Entonces estalla y da lugar a eso que llaman La Creación (es más o menos así). A su vez -siempre siguiendo esta cadena de coincidencias-, la Física postula que, a todo movimiento centrípeto, es decir, de la espiral hacia su centro, sigue otro centrífugo, o del centro hacia fuera, y viceversa. Esto significa que todo sistema que se estructura tiende a su desintegración. Son leyes físicas de las que nada ni nadie escapa. Por supuesto, todo en el universo ocurre igual en el macromundo y en el micromundo, así que, de acuerdo con la Física, un ciclo de tiempo puede expandirse en el espacio de una vida humana (con el nacimiento) y contraerse (con la muerte) o durar millones de años. Hay ciclos inmensos y otros brevísimos, según miremos desde la perspectiva del universo, del planeta o del individuo.

No hablaré de los imperios que se levantan y se derrumban (10 siglos se pronosticaron los etruscos a sí mismos y duraron más de nueve, por solo citar un ejemplo, y Roma pasó de ser una ciudad vasalla de la confederación etrusca a un imperio que gobernó la mayor parte del mundo conocido en su época). Quiero hablar de fronteras. Si miramos el mapa de Europa encontramos que un país como Inglaterra, por ejemplo, era en sus inicios un conjunto de más de cien tribus que ocupaban cada una su propio territorio y guerreaban entre sí. Cuando esas tribus se unificaron aparecieron las ciudades-estado feudales. Luego se convirtieron en monarquías que fundaron reinos, y finalmente las dinastías más poderosas acabaron formando un país. Francia, bajo Roma, fue tres países, dos bajo Carlomagno y uno bajo la monarquía de los Capeto… En fin, quiero llegar a los Balcanes, con multitud de pequeños reinos y principados que, después de la Segunda Guerra Mundial, gravitaron casi todos hacia la URSS y Yugoslavia, dos países fuertes con fronteras muy vastas. La formación de naciones es un proceso de contracción en el que varias partes se funden en un núcleo. Esquematizo, luego existo.

¿Y qué vemos en Europa después de la caída del campo socialista? Un proceso centrífugo o de expansión y desintegración de sistema, en el que los fragmentos se separan nuevamente de su imán y reaparecen las viejas y fragmentarias fronteras medievales. ¿Qué pasa hoy en la España que con mano de hierro forjaron los reyes católicos de Castilla y Aragón conquistando los reinos moros, expulsando a judíos y árabes, y creando una nación subordinada al Papado que se convirtió en un imperio y descubrió el otro hemisferio del planeta? Pues que el País Vasco y Cataluña no se reconocen como parte de ese constructo llamado España desde los tiempos de sus Majestades Isabel y Fernando. No voy a hacer predicciones sobre la geopolítica de España en este post.

¿Cuál es la situación de los Estados Unidos? Hay que mirar su surgimiento como trece colonias de Inglaterra que conquistaron su libertad y formaron una nación, pero es el caso que no lo eran, pues lo que se conoce como el Sur es un país con una naturaleza y una identidad cultural propias, y durante siglos tuvo también su propia estructura económico-social: era una sociedad esclavista y agraria fuertemente racista. El Norte se configuró desde el principio como una economía industrial, no esclavista y muy celosa de su democracia. El Norte ganó la Guerra de Secesión y obligó al Sur a formar una sola nación, los Estados Unidos que hoy conocemos, pero en realidad las cosas sucedieron de manera un poco más compleja.

Cuando los Estados Unidos robaron a México más de la mitad de su actual territorio, surgió una tierra de nadie donde españoles, mexicanos, indios, colonos del Sur, esclavos y militares de Napoleón refugiados en ese territorio tras la caída del Emperador, fundaron la República de Texas, según los historiadores independiente por más de diez años, algo que Texas no olvida.

Por otra parte, durante la Guerra de Secesión quedó entre los Confederados del Sur y la Unión del Norte otra vasta tierra de nadie donde se refugiaban soldados desertores de ambos ejércitos, buscadores de oro, esclavos fugitivos, colonos, traficantes y escoria que quería respirar a su aire. Era un territorio extenso y fértil, gran productor de cereales y que terminó con una población mayoritaria de religión protestante. Allí se formaron los que hoy se conocen como los Estados del Cinturón de la Biblia, donde los norteamericanos ubican a la población que ellos llaman “basura blanca”, granjeros y rurales. Luego está Alaska, una apropiación, como se sabe, aunque técnicamente haya sido una compra-venta. No hay que olvidar las tierras indias, pertenecientes a los nativos casi exterminados por los colonos y sus ejércitos. En las reservas indias vive una población con ciudadanía norteamericana y ciertos privilegios constitucionales, pero que se considera al mismo tiempo independiente por derecho y segregada (lo está).

Y aquí es donde entran en este post la serie Juego de tronos y la teoría del caos, pero no la que conocemos desde la Física, sino la del caos como camino hacia la conquista del poder, que los fans de Juego de tronos recordaremos, seguro, haberle escuchado a Meñique, el consejero, proxeneta y espía que surgió de la Nada y aspiraba a sentarse en el trono de hierro (“El caos no es un pozo. El caos es una escalera. Muchos de los que intentaron escalarla fallaron, nunca podrán probar de nuevo. La caída les rompió. Y algunos a los que se les dio la oportunidad de escalar, se aferran al terreno, a los dioses o al amor. Solo la escalera es real. La subida es todo lo que hay.”). Se lo dice a su homólogo lord Varys, el castrado, en un diálogo memorable, yo diría que antológico si algún día fueran antologadas las mejores series de TV. Y por supuesto, aquí también entra Trump, perfecto ejemplo de aplicación de la teoría de Meñique sobre el caos como escalada y también de la de Varys sobre la realidad del poder (“El poder está donde los hombres creen que está. Es un truco, una sombra en la pared, y un hombre, aunque sea pequeño puede proyectar una sombra muy larga.”

Trump es un perverso polimorfo con una interminable lista de perversidades, mañas, manipulaciones, trucos, mixtificaciones, distorsiones, mentiras, chantajes, insultos, burlas y ciertas habilidades innegables… En resumen, un tipo muy bien perfilado de psicópata escarnecedor y de la especie de los astutos, porque ¡ojo!: no hay que confundir jamás la inteligencia con la astucia. Entre sus peores crímenes está el explotar todas las vulnerabilidades de las clases sociales norteamericanas y sacarles un jugo jugosísimo, muchos creen que, con fines electorales, más yo veo que se esfuerza demasiado solo para asegurarse otros cuatro años de mandato, y aquí es donde entra otra serie genial, El cuento de la criada, pero de eso hablaré después.

Trump está absolutamente consciente de que en los Estados Unidos existen, y bien vivas, todas las variantes del odio: blancos contra negros; ricos contra pobres; anglosajones contra judíos, hispanos, eslavos y nativos, y todos contra chinoamericanos y árabes; católicos contra protestantes, republicanos contra demócratas; conservadores contra liberales y gente de izquierdas; empresarios contra obreros y ambientalistas; partidarios de las armas contra quienes no lo son; partidarios de la guerra contra pacifistas, y a cada uno de estos pares dialécticos hay que añadirle y viceversa. La lista de enemigos es impresionante y a veces parece no tener final. Imposible imaginar un terreno más fértil para soplar esporas de odio que enfrentan a los hombres contra los hombres. Pero… es más fácil romper el orden establecido que volverlo a componer, y el payaso de la caja, una vez liberado de ella, podría no desear volver a entrar. Por solo citar un ejemplo, esos mismos grupos supremacistas blancos armados que están convirtiéndose en cuerpos paramilitares y forman una parte importante del electorado del Presidente, podrían volverse un fenómeno incontrolable y, seguro, peligrosísimo en la medida en que se aproxime la fecha de las elecciones presidenciales.

Lo mismo podría ocurrir con el pueblo negro de los Estados Unidos, harto de que la policía asesine a sus integrantes en las calles solo por pestañear. Los asesinatos de ciudadanos afronorteamericanos a menudo han desencadenado situaciones de violencia social muy difíciles de controlar, y si los negros no quitaran el sueño culposo de tantos blancos, Martin Luther King y muchos otros líderes negros tal vez fueran hoy vejestorios venerables de quienes nadie se acordaría, pero aún vivos. Los afronorteamericanos están indignados, los últimos crímenes han sido demasiado escandalosos, aborrecibles, abusadores, supremacistas. La joven paramédica de 26 años que muere acribillada a balazos por policías que irrumpen en su apartamento equivocados de dirección, y el infeliz que muere asfixiado por la rodilla de un policía aplastando su cuello mientras otros agentes del orden solo mascan chiclet y mantienen a distancia a los espectadores de tan espantosa escena criminal. Y todo esto con el telón de fondo de una abrumadora mayoría de afronorteamericanos que han muerto por COVID-19. La última frase de George Floyd, “No puedo respirar”, no ha sido adoptada por gusto por los miles de jóvenes negros que protestan puño en alto en las ciudades norteamericanas, queman comisarías, tiendas, autos y hasta se atreven a manifestarse ante la Casa Blanca, desde donde Trump, satisfecho, los observa a través de una ventana. Qué redondo le ha salido todo, diría yo. Ya el explosivo coctel está más que batido y todos sus ingredientes emulsionados, solo falta alguna frasecita presidencial amenazante para que explote en toda su potencia, algo como “Cuando empiezan los saqueos empiezan los disparos” o llamar “matones” a los manifestantes. En este punto la más leve chispa llevaría el caos hasta sus últimas consecuencias, ese mismo caos que es la escalera al poder de Petyr Baelish, alias Meñique. El mundo se está acabando, la Virgen se llama Juana, y el que aborrezca el desorden que vote por Donald Trump (parodia de una vieja coplilla cubana). Quien no haya reflexionado sobre la psicopatía del señor Presidente pensaría, al verle en medio de este caos agitando su incomprensible pelambre azafranada, los brazos en alto y arengando a los norteamericanos con la promesa de llevarlos a Marte y darles las mejores armas del mundo, que se trata de un viejo loco, de un libreto de Pánfilo o de un cuento de Ray Bradbury, de esos en los que el gran escritor filosofa sobre la catástrofe de una colonización norteamericana de astronautas armados con papas fritas sobre una exquisita civilización marciana muy superior.

Pero quienes sí hayan reflexionado (y meditado) encontrarán muy raro que un policía blanco con una mano hundida cómodamente en el bolsillo de su pantalón asfixie con su rodilla durante ocho largos minutos a un hombre negro, esposado abdomen contra piso y medio desnudo, frente a una multitud de testigos potenciales que lo están grabando con sus celulares, solo porque pagó con un billete falso de veinte dólares que quizá la propia víctima no sabía que era falso. Y se ve aún mucho más raro que otros agentes blancos, compañeros del asesino y copartícipes en la detención de George Floyd, no hayan hecho otra cosa que chicletear y estar ahí parados, exhibiéndose ante todas esas pantallitas que los inmortalizaron para la eternidad en videos que se viralizarían en menos de 30 segundos. ¿Verdad que parece una puesta en escena? ¿Un montaje? Yo siento que esos agentes estaban demasiado seguros de sí mismos, se sentían impunes y posaban, posaban llenos de vanidad. ¿Alguien les dijo que lo eran, les dio una orden y les ofreció alguna clase de protección o recompensa…? Porque precisamente una revuelta racial de negros incendiando el país es lo que necesita Donald Trump para que de inmediato pasen a la cámara oscura del olvido sus demasiado trágicos y frescos errores en el manejo de la pandemia, y la temible situación de paro laboral que azota a la primera potencia mundial. Esto, unido a su feroz espectáculo unipersonal contra Twitter y las redes sociales, amén de su anuncio de regalar el planeta rojo a sus votantes y crear armas tan sofisticadas que mirando sus proyectos aún “no puede creerlos”, es exactamente lo que se necesita para que el panorama electoral se revitalice en favor del Presidente más nefasto de la historia de los Estados Unidos. “¡Uhhhhhhhhh, mami, que viene el coco, vienen los negros a cogerse nuestras casas y a violar a las blancas!” “¡Uhhhhhh, mami, que me haré rico demandando a Twitter por negarse a publicarme una fake news que me divierte mucho!”, “¡Uhhhhhhhhhhh, mami, que voy a Marte y desde allí bombardearé a los rusos, a los chinos, a los judíos y a la vieja de al lado, que es tan fea!” ¿Qué hará ese tonto electorado que fue capaz de inyectarse cloro porque Trump, como un Dios, le aseguró que eso era bueno?

Imaginemos -como dijo Meñique a Arya Stark- el peor escenario posible: Trump ha ganado las elecciones y su segundo período presidencial llega a su fin, sin que los Estados Unidos se hayan fragmentado como un espejo roto. Levanten la mano quienes crean que se bajará del trono y se irá tranquilamente a su torre áurea a intentar acariciarle los dedos a su mujer desamorada, y a seguir cosechando fama y aplausos desde su programita en la tele. Yo no lo creo. Yo sospecho que, si no puede quedarse para siempre con todo el país (suponiendo que aún siga entero cuando expire su mandato), entonces lo romperá, y eso ya no será una consecuencia, sino una depredación con premeditación y alevosía. Trataría de retener una parte sustanciosa del territorio nacional para convertirlo en su reino personal y eterno; su Gilead, de El cuento de la criada. Porque Donald Trump es, por naturaleza, portador de una psiquis enferma, una fuerza desequilibrada y desestabilizadora, que solo se encuentra en su elemento cuando puede crear una total desarmonía alrededor: los individuos como él cuando han probado una vez el néctar sanguinoso del poder, ya no pueden vivir sin paladearlo, y, si algo no está en los planes de Trump, es morirse.

Es posible que no veamos el final del segundo período presidencial de Donald Trump. Creo que el monstruo de mil cabezas que ha creado se le irá de las manos y desatará el Manvantara particular de USA, la espiral centrífuga que devolverá las fronteras de esa gran nación a su prístina y virginal condición (que incluye, claro, lo robado a México). Pero antes que ese día llegue, y no parece demasiado lejano, veremos horrores sin nombre en el país que cuando estornuda llena al planeta de pulmonía. Será el epicentro de un terremoto, cuya onda expansiva arrastrará al mundo, incluidos aquellos que hoy gastan fortunas en la compra de bunkers trogloditas donde esperan sobrevivir a la Tercera Guerra Mundial, al cambio climático o a la pandemia definitiva que extermine nuestra especie, o a todo eso junto. Trump quedará en pie, solitario en medio del escenario arrasado del mundo, lanzando al viento y las arenas vacías sus promesas de hacer grande a América y regalar a una humanidad que tal vez ya no exista las lunas de Saturno o los anillos de Júpiter. Requiescat NO in pace, Tierra, pero ¡a él que le importa, siempre que le aplaudan millones de admiradores, aunque sean espectros, y pueda besar millones de calaveras que no se resistirán a sus encantos, y forrar de billetes los cráteres del Día D, abreviatura del Gran Día de Donaldo, Ángel Exterminador.

fny