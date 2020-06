El Dr. Osvaldo Méndez Díaz un defensor frente a la COVID-19

El joven Dr. Osvaldo Fidel Méndez Díaz, especialista en Medicina General Integral del municipio Diez de Octubre, por tercera ocasión concluyó su labor de manera exitosa en la primera línea de enfrentamiento a la Covid-19, en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK)

Con sólo 33 años acumula una hoja de servicios a la medicina cubana que llena de orgullo a los habitantes de su terruño natal. El entusiasmo, responsabilidad y humildad son características que lo identifican.

Egresado inicialmente de Enfermería trabajó en la Operación Milagros en el municipio Cotorro y luego lo ubicaron en la Sala de Cuidados Coronarios en el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, donde prestó servicios antes de graduarse como Doctor en Medicina General Integral.

Como médico cumplió misión en la República Bolivariana de Venezuela, y luego se desempeñó como director del policlínico Raúl Gómez García del municipio Diez de Octubre, donde inició su militancia en la filas del Partido Comunista de Cuba.

La aparición de la pandemia de la Covid-19 en Cuba lo encuentra en medio de la realización de la maestría en Infectología, que inició en septiembre de 2019, en el IPK y no dudó en dar su paso al frente para ayudar en lo que fuera necesario. Acerca de ello nos cuenta:

Historias ante la Covid hay muchas, desde la decisión de acudir a la atención a los pacientes en el Instituto, la realización de los tratamientos en las condiciones con las que hay que lidiar, hasta el duro hecho de dar información a los familiares de los fallecidos, refiere el joven doctor Osvaldo Fidel Méndez Díaz.

No se trata sólo de mí, somos todo un grupo de profesionales que decidimos dar el paso al frente ante esta situación coyuntural que enfrenta no sólo Cuba sino el mundo entero. Desde que llega un paciente con miedo ante todo lo que pueda acontecer porque es algo desconocido implica un reto, explicó y argumentó:

Ha sido difícil, sobre todo al inicio, ya después que uno se adapta y se hace habitual el tratar a los pacientes todo va mejorando, pero resulta siempre complejo.

P: ¿Cómo se sintió al comenzar en la llamada zona roja?

Lo que conocíamos que quizás era lo más parecido a esta pandemia fue la epidemia del cólera que hubo hace un tiempo atrás en el país, que trajo consigo muchas de las medidas de bioseguridad necesarias también ante la Covid -19, pero sin lugar a dudas son enfermedades que no tienen nada que ver una con otra, sin embargo me ayudó mucho todo lo aprendido. Sentí miedo. Miedo sentimos todos, expresó.

¨Cuando nos dijeron mañana empiezan a trabajar directamente 14 días fue el elemento que nos hizo pensar: ¿Estaremos preparados suficientemente, saldremos bien de todo esto? Fueron días de mucho temor¨, rememora el galeno.

Ya después transcurrió el tiempo, vimos la mejora de pacientes, el miedo se fue venciendo y con los conocimientos, la auto preparación, el nivel de exigencia con el colectivo de trabajo y la satisfacción de los pacientes todo quedó atrás, relata Méndez Díaz y continúa:

Además no estás sólo, estás con un equipo que si haces algo mal te dicen eso está mal hecho. Eso siempre nos ayudaba a protegernos, a cuidarnos a mejorar cada una de las acciones y no sólo por uno mismo sino también por las personas que estaban a nuestro alrededor.¨

P: Y cómo se siente ahora después de ver la cantidad de pacientes que ha podido salvar?

Bueno, he estado en tres rotaciones y ya hoy no es miedo, es el deseo de estar ahí para ayudar a las personas que llegan remitidos de algún otro centro de la capital y siempre están preocupados y muy temerosos.

El lograr que se sientan más tranquilos, el poder ayudar da una satisfacción mucho mayor que el miedo que se tuvo en un inicio. Entonces valió la pena el arriesgarnos por algo que realmente es superior a lo que se esperaba.

P: ¿Para usted qué significa la familia?

¡Familia! Familia es una palabra grande. Es la que te espera, la que está inmensamente preocupada por el hecho de cómo estás, que estás haciendo, qué va pasando. Las comunicaciones no son todos los días y llega el momento que las preocupaciones son complejas.

La familia es el motor impulsor que te ayuda a hacer todas las cosas bien. Te estimula el poder llegar a casa y decir: ¡Estoy aquí, estoy bien! Después de tanto esfuerzo y trabajo y cumplir una cuarentena que es necesaria para uno y para la familia.

Familia es todo, motor impulsor de todas y cada una de las cosas que se han hecho – enfatizó.

P: Se dice que al fragor de las dificultades surgen muchas familias. ¿En qué medida su familia ha crecido?

Inmensamente, o sea, hoy no es solamente mamá, papá, tíos y abuela, son todos los compañeros de trabajo que tengo en el hospital, que es un colectivo grande, que en los 15 días nos ayudamos mutuamente, nos conocimos y se entablaron nuevas amistades, fue algo espectacular, conocí personas extremadamente buenas – concluyó.

El Dr. Osvaldo Fidel Méndez Díaz proviene de una familia donde no hay una tradición vinculada a la medicina, asegura Bárbara Mercedes Díaz Ascensión, madre del joven médico, quien como muchas madres cubanas se debate entre la preocupación, el amor y el orgullo.

Al indagar sobre la vocación de su único hijo dijo: Desde muy pequeño tuvo identificado su deseo de ser médico, tengo experiencias muy lindas de su labor y eso me emociona.

P: ¿Cómo se sintió al saber que Osvaldo Fidel estaría en la zona roja en el enfrentamiento a la pandemia?

De veras que no tengo palabras para explicar cómo me sentí, las personas me dicen tienes que sentir orgullo y sí, se siente mucho orgullo, pero se siente mucho miedo porque tu hijo está corriendo mucho riesgo, lo sabes en peligro, explica visiblemente emocionada.

Él ha tenido mucha disposición para enfrentar ese riesgo, pero una como madre piensa. ( suspira)

Siempre le estoy diciendo a él y a sus compañeros cuídense, cumplan con todos los procedimientos de seguridad, no incumplan ninguna de las medidas que se establece, cuídense unos a otros, ustedes son allí la familia más cercana.

Siempre trato de no darle preocupaciones y le aseguro: yo estoy del lado acá y si tuviera algún problema siempre habrá alguien para ayudarme, céntrate en lo que estás haciendo. Tengo mucha confianza en él, porque sé que es muy responsable con su trabajo. Le gusta mucho su profesión y se entrega, esa es su vida.

P: ¿Cómo se prepara para asumir cada partida?

Nosotras las madres preparamos a los hijos no para nosotras, sino para la sociedad, y hasta para el mundo, Cuba tiene muchas brigadas médicas ayudando a otros países, yo siento que aquí él está cumpliendo una misión tan importante o más que las del exterior, porque se trata de nuestro pueblo.

P: ¿Y cuándo regresa?

Cuando está de descanso muchas personas vienen a verlo, en el recibimiento que le hicieron lo aplaudieron mucho los vecinos, yo me emocioné, siempre me emociono, él me dice, por qué esto y yo le explico, fue idea de ellos. En su ausencia me preguntaban cuándo regresa y lo acogieron muy bien a su llegada. Yo, qué decirle.

Cuando me cuenta de sus experiencias positivas hay una satisfacción, y tristeza cuando me dice que no lograron salvar a un enfermo. En la expresión de sus ojos se ve su estado de ánimo.

Ese aplauso que damos en las noches no es sólo para los médicos como él, es para todo el equipo, las enfermeras, los de limpieza, los de la alimentación, es para el policía que esta también cuidando y salvaguardando, los choferes de los vehículos que trasladan pacientes, es para todo el conjunto de personas que enfrentan la Covid -19, que en el mismo nivel son meritorios de ese homenaje, concluyó.

Nerviosismo y lágrimas en Bárbara Mercedes revelan emoción y sentimientos que se entremezclan con la mirada tierna y vivaz del joven doctor Osvaldo Fidel, cuyo un rostro recuerda al niño y adolescente que fue y revela nuevos bríos para seguir haciendo historia en la medicina cubana. Ante mis ojos le vi crecerse en toda su humildad como un gigante.

mm/