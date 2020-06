Farmacopea antigua en tiempos moderno

En estos tiempos difíciles, en los que grandes potencias mundiales no logran proteger a sus ciudadanos de la pandemia mortífera que amenaza a la humanidad, y los países pobres ven agotarse sus escasos recursos en la compra masiva de medicamentos o se enfrentan al desabastecimiento de sus industrias farmacéuticas, ha llegado, tal vez, el momento de volver la mirada hacia la farmacopea de la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, y también al papel que las farmacias pueden jugar en la atención de salud de las poblaciones.

Yo nací a principios de 1956, en el reparto La Asunción, frente a una filial de los Laboratorios Charcot y en los altos de la farmacia del doctor Martín. En ese residencial había dos médicos con consultas particulares y visitas a domicilio. Uno de ellos, el doctor Pedro Borrás, llegó a tener una clientela considerable y fama muy bien merecida de diagnosticador certero. Cuando terminaba de reconocer a un paciente y leer sus analíticas se sentaba en su escritorio, y en una vieja máquina Underwood tecleaba el método, aquella hoja mágica que aliviaba casi cualquier dolencia y curó a muchas personas a lo largo de los años. La magia del método consistía en que en sus renglones no había casi medicamentos con nombres extraños como ahora, ni laboratorios certificados. Eran fórmulas y dosificaciones muy distintas a las de hoy, y no venían en cajas ni frascos industriales, sino que las confeccionaba el doctor Martín, licenciado en Farmacia quien, además, era un melómano y hombre cultísimo.

En aquel establecimiento tan útil se vendían productos, como azúcar cande, minidosis de variedades de shampoo, incluido aquel de tuétano de buey que dos gemelas francesas crearon durante la Segunda Guerra Mundial, uñas y pestañas postizas, labiales, polvos faciales, cremas…, pero detrás del área donde Martín atendía al público había, oculto a la vista, un laboratorio muy bien equipado que ahora, en mi recuerdo, se me aparece muy similar al de un alquimista, y allí creaba el buen farmacéutico las fórmulas salvadoras con productos vírgenes que él atesoraba en sus anaqueles. Este espacio destinado en las farmacias a la preparación de medicamentos era conocido como la rebotica, área higienizada al máximo y de acceso restringido, donde solo el profesional podía entrar.

Pero aquello no era todo: el doctor Martín medía la tensión arterial, inyectaba a quien lo solicitara, curaba heridas y suturas quirúrgicas y atendía y diagnosticaba dolencias menores a los vecinos. También facilitaba información sobre medicamentos, tratamientos y otras cuestiones que interesaban a los residentes dentro del campo de la medicina. Su farmacia era una especie de hospitalito en pequeño que resolvía muchos problemas a la comunidad. ¿El policlínico de Luyanó? Sí, ya existía entonces, pero pocos iban a él. Martín solucionaba casi todo. Lo más desconcertante es que este hombre trabajaba solo, con un único ayudante, Adolfito, joven afrodescendiente de intachable decencia que hacía el servicio de llevar a domicilio las fórmulas preparadas por el doctor, y a quien este ayudó, en los primeros años de la Revolución, a estudiar la carrera de Bioquímica. ¿En qué se parecía aquella pequeña farmacia a las de hoy? En nada, desgraciadamente.

A mí, que padecía tanto de la garganta, el doctor Martín me preparaba siempre papelillos de vitamina C. Hacía unos polvos de bismuto excelentes para los estómagos erráticos, y sus jarabes para la tos resultaban expectorantes eficacísimos como no he vuelto a ver otros. Pensando en él y en el bien que hacía sin beneficio alguno para sí mismo (murió casi en la miseria), se me ocurrió que deberíamos repasar aquellas fórmulas que los farmacéuticos de antes registraban cuidadosamente en sus libros, y tal vez encontraríamos el modo de sustituir medicamentos industriales que hoy Cuba tiene que importar.

Para quienes no conocieron las farmacias de antes y crean que soy fantasiosa, cito aquí párrafos de un artículo de la página de Ken Pharma, laboratorios de prestigio internacional bajo cuya firma encontraremos medicamentos en nuestras farmacias de ahora mismo:

El farmacéutico, un actor crucial en la salud de la sociedad

El farmacéutico es el verdadero especialista del medicamento y desarrolla su labor en muchos ámbitos de actuación. Quizás el más conocido es el de las farmacias, en las que trabajan casi 50 mil de los 70 mil colegiados que hay en España. En este sentido, la farmacia se ha convertido en un centro asistencial de primera necesidad al que las personas acuden para hacer consultas de salud. El farmacéutico se complementa así con otros profesionales, como médicos y enfermeros, para brindar a las personas una atención sanitaria integral. Por su formación, en las farmacias se suelen llevar a cabo labores, como:

Atender, informar y hacer seguimiento de tratamiento y enfermedades.

También vigila los posibles efectos adversos de los medicamentos.

Fabricar medicamentos, como fórmulas magistrales o preparados oficinales, adaptados a las necesidades de cada paciente.

Promocionar hábitos de vida saludable y participar en campañas sanitarias.

Realizar análisis clínicos: como el nivel de colesterol y glucosa, o toma de la tensión arterial.

Pero su labor no acaba aquí, sino que se desarrolla en muchos otros ámbitos asistenciales, por ejemplo, en la investigación y la docencia, en el cuidado de la salud pública y las alertas sanitarias, en la dispensación de medicamentos en los hospitales -farmacia hospitalaria-, en la distribución de los medicamentos o en la realización de pruebas analíticas.

Un ejemplo de estos libros de registros o formularios es el aprobado en 1853 por el Capitán General de la Isla de Cuba:

…constaba de 251 productos entre sustancias químicas puras, aceites esenciales, partes de plantas medicinales, extractos de plantas, además de un listado de 377 formulaciones organizadas en orden alfabético y por formas farmacéuticas. Se incluía, además, una breve reseña de plantas medicinales indígenas de aplicación médica en Cuba. Al final del formulario se comenta la experiencia obtenida con el jabón de potasa (jabón negro) empleado en el tratamiento de la sarna en casi todos los ejércitos de Europa y usado en el Hospital Militar de La Habana durante más de dos años en el tratamiento de dos mil enfermos con relativo éxito.

Otra cita, ahora tomada del sitio http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75152016000100016 dice así:

En varias farmacias de la región oriental, como Santiago de Cuba y Holguín, en 1860 se comercializaban preparaciones farmacéuticas que eran producidas en los Estados Unidos de América y que tenían como proveedores a farmacéuticos locales y de la capital, tal es el caso de la Zarzaparrilla de Bristol y el Aceite de hígado de bacalao de Kemp. La Zarzaparrilla se anunciaba como purificadora de la sangre, antídoto para desórdenes producidos por medicamentos minerales e indicados también para combatir abscesos, tumores, erisipela, escorbuto, reumatismo y desarreglos mercuriales y venéreos.7

También se vendía la Zarzaparrilla del Dr. Ayer, el Jarabe pectoral balsámico del Dr. Fors, indicado este último para la irritación del pecho, catarros, asma, tosferina y tisis además del Jarabe depurativo del Dr. Julián Galuzzo para tratar enfermedades pulmonares, reumatismo, gastralgias e impurezas de la sangre, todos estos productos con depósito y comercializados en Santiago de Cuba por la Botica de Padró y Compañía.8,9

Resulta que la humilde planta conocida como zarzaparrilla, que se encuentra en nuestra isla, aparece entre las estudiadas por el Doctor Tomás Roig:

…se usaba en decocción en Cuba como depurativo, principalmente las raíces de la Smilax havanensis Jacq. Otras especies cubanas eran empleadas para el reumatismo, la sífilis y enfermedades de la piel. En su composición aparecen el glucósido cristalino sarsapina, parrillina y esmilacina que representan formas impuras de d-glucósido de la sitosterina. Entre otras especies cubanas, la Smilax domingensis Wild. se conoce como Raíz de China empleada en la elaboración del Prú y otras bebidas depurativas usadas en la región oriental. El estudio de su composición revela la presencia de esteroides que justificarían su aplicación hormonal y se emplean en México y América del Sur como estimulante de las funciones sexuales y para tratar trastornos de la menopausia.12

Entre los jarabes pectorales se encontraba el Anacahuita de Kemp, elaborado con una hierba del mismo nombre proveniente de Honduras y México, muy eficaz en padecimientos de vías respiratorias altas y bajas. Combinada con aceite de hígado de bacalao resultaba un preparado útil para combatir dolores de pecho, tisis, tosferina y el insoportable coqueluche, entre otras enfermedades respiratorias:

La Anacahuita (Schinus molle L.) es un árbol resinoso que puede alcanzar de 8 a10 m. de altura, si bien en condiciones óptimas puede medir mucho más. Algunas de sus propiedades medicinales son como antirreumático, vulnerario y desinfectante tópico, emenagogo, antinflamatorio, para el tratamiento de la piorrea, contra la blenorragia, antiséptico y para el dolor de garganta. Los frutos de esta planta medicinal contienen: cianidina-3-galactósido, cianidina-3-rutinósido y peonidina-3-glucósido; en corteza y hojas presenta ácidos linolénico, linoléico, lignocérico y esteárico. La parte utilizada de la Anacahuita con fines medicinales son sus hojas, resina, y corteza. Los frutos tienen gusto a pimienta, por lo que también se usa como condimento en la cocina.

Y hablando de jarabes pectorales, vale mencionar el célebre pectoral de cereza de ayer, usado para tratar resfriados, constipación, ronqueras, bronquitis, dengue y tuberculosis. Se preparaba a partir del cerezo (Prunus cerasus L.), planta que se encuentra en Europa desde la antigüedad, y en Asia occidental crece silvestre. Los pedúnculos de sus frutos tienen propiedades diuréticas y depurativas, atribuidas a los flavonoides y a las sales de potasio que contienen.

Las preparaciones ferruginosas como el vino de hierro aparecen desde 1859 en el Formulario que se implementó en la isla para uso en los hospitales militares. En su elaboración se empleaba tartrato de hierro, ácido tártrico en polvo y vino blanco en lugar del tinto por poseer menos taninos.

Ya comenzado el siglo XX, en 1902 con el inicio de la República en Cuba, se anunciaban una serie de productos franceses a nivel nacional como el jarabe de Momtegniet “con Medalla de Oro en 1897 en París” para el tratamiento del Coqueluche o tos infantil, el Jarabe de rábano yodado de Grimault y Cía, las Cápsulas de quinina de Pelletier para jaquecas, neuralgias fiebres palúdicas, gota y reumatismo, Urotropine de Burggraeve-Numa- Chanteaud, para las fiebres tifoideas, gota, cistitis, blenorragia y problemas de vejiga y próstata. Se anunciaba también el Sándalo alcanforado de Langlebert para tratamiento de enfermedades especiales, y para supresión del dolor, de Adrián y Cía, París.20 Estos mismos productos se fueron llevando a la región oriental, y en 1920 el Jarabe para la tos de Momtegniet se encontraba a la venta en las principales farmacias de Santiago de Cuba.

En 1898 en la Farmacia Santa Ana dirigida por el Licenciado Manuel Díaz Labrada en la ciudad de Holguín se comercializaban especialidades farmacéuticas nacionales y extranjeras. Entre esas preparaciones se encontraban el Licor balsámico de Brea vegetal como expectorante y depurativo y la Magnesia efervescente como carminativo y purgante, ambos del Dr. González; así como los vinos de Carne con Hierro para tratar las anemias y el de Quina para las fiebres palúdicas. Otras preparaciones que podían adquirirse en esa ciudad eran las Pastillas de Brea, codeína y Tolú, las Cápsulas de esencia de Sándalo y el Elixir de Cáscara sagrada, este último para el estreñimiento.

La farmacopea cubana también hizo grandes aportes:

En Santiago de Cuba era conocido el Jarabe pectoral del Licenciado Luis Mestre a base de Bromoformo, Tolú y Drosera, comercializado en 1934 por la farmacia y droguería EL Comercio.24 En la farmacia Bottino, establecimiento insignia de la ciudad, se elaboraban diversas formulaciones como el Jarabe Coqueluche Morales, el Linimento Bottino, el Vino Tónico Morales y el Jarabe anticatarral 1092. Este jarabe anticatarral se preparaba combinando hipofosfito, yodo, arsénico, guayacol y creosota, ingredientes considerados por la ciencia médica de la época como “infalibles y únicos en el tratamiento de las afecciones respiratorias”.

Uno de estos componentes del jarabe anticatarral, el guayacol, se obtiene de la resina de la corteza del árbol conocido como Guayacán o Palo Santo en Cuba, (Guaiacum officinale L.) originario de las Antillas, abundante en Guantánamo y Nuevitas, y aparece también en América tropical. Se ha encontrado en esta planta glucopiranosil, guaianin y guayacol. De la madera se extrae metoxifenol, que es expectorante, fluidificante de las secreciones y favorece su expulsión. El guayacol se empleaba en esa época para productos farmacéuticos, muy apreciado contra las enfermedades respiratorias. Aparece en la mayor parte de las farmacopeas, y se le dio también uso como estimulante, diaforético y antisifilítico. Aún en la actualidad se comercializa en otros países, una preparación inyectable de Guayacol con las mismas indicaciones.

¡Cuántos niños y niñas cubanos han padecido la odisea del Coqueluche, conocido también como síndrome coqueluchoide o tos de los cien días! Pues para tratar esta desesperante enfermedad respiratoria en menores y adultos la farmacia cubana disponía del jarabe Coqueluche Morales o jarabe de Bromoformo, preparado por el doctor Miguel Ángel Miyares Catasús, farmacéutico graduado en la Universidad de La Habana en 1921 y director gerente de la Farmacia Bottino en 1934. […] El Bromoformo se usaba desde finales del siglo XIX como medicamento para ayudar a dormir a niños con tosferina. La creosota, empleada en la formulación de jarabes pectorales, es una mezcla de fenoles que se obtienen por la destilación del alquitrán de madera, está constituida principalmente por guayacol (o-metoxifenol) y creosol (4-metil-2-metoxifenol).

La Drosera (Drosera rotundifolia) empleada en formulaciones anticatarrales de esa época, conocida también como atrapamoscas o hierba de la gota, es una planta insectívora, muy rara en Cuba. […] Con fines medicinales se cosecha la planta entera, que contiene naftoquinonas, con plumbagona y metilhidrojugona, flavonoides, ácidos orgánicos y enzimas digestivas. Las naftoquinonas dotan a esta planta de una notable acción antiespasmódica y antibacteriana, que hace de ella un remedio natural excelente para destensar los músculos de las vías respiratorias, mostrándose muy eficaz para calmar tanto la tos persistente y convulsiva, como la tos seca e irritativa, en bronquitis crónicas, tosferina, episodios de asma, faringitis, laringitis y procesos gripales. Descongestiona los conductos respiratorios, alivia la disnea y facilita una respiración más tranquila y normalizada.

¡Miren que en Cuba se da el humildísimo romerillo, que las abuelas siempre nos hacían en cocimientos para la garganta y los dolores de barriguita! Tiene entre sus componentes aminas, esteroides, triterpenos, azúcares, flavonoides, fenoles, taninos, glucósidos, benzoides (fenilheptatrina y alfatertienil), carbonato de sodio, potasio, calcio, ácido silicio, albúmina y un aceite esencial. Se le atribuyen propiedades antiulcerosas, antifúngicas, coleréticas y antibacterianas. .Es tan eficaz, que cuando mi hija era pequeñísima contrajo una tremenda infección de garganta con fiebre y tos. Yo le di a mascar tallos de romerillo bien lavados y macerados con miel, y en tres días se curó, con la consiguiente sorpresa de su pediatra, que quiso saber “qué antibiótico tan bueno le habíamos dado a la niña”. .¿Por qué no se comercializa en nuestras farmacias un jarabe de romerillo u otros productos elaborados con esta yerbita aparentemente insignificante?

La farmacopea nacional producía jarabes catarrales, tónicos fortificantes, jarabes antianémicos, ungüentos, lociones, todos confeccionados con plantas del país por farmacéuticos cubanos, y hay que decir que durante mi investigación he encontrado que la provincia de Oriente tuvo profesionales del ramo destacadísimos y aportó no pocas formulaciones muy eficaces para un amplio espectro de enfermedades.

