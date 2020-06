Recibirá presidente de Cuba a médicos que regresaron de Italia

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó a través de su cuenta en Twitter que se reunirá este sábado con integrantes de la brigada médica Henry Reeve, tras cumplir la cuarentena luego de su regreso de Italia.

A la llegada a Cuba de este contingente internacionalista a principios de junio, el jefe de Estado le dio la bienvenida, y lamentó no poder abrazar a cada uno de los 52 profesionales de la salud que prestaron servicio en la región italiana de Lombardía, epicentro de la pandemia de laen ese país.

El encuentro se producirá en medio del recrudecimiento de la campaña impulsada por Estados Unidos para desacreditar la labor solidaria de la isla, que presta ayuda a unas 25 naciones afectadas por la expansión del virus SARS CoV-2, causante de ese padecimiento.

Tres senadores republicanos presentaron el pasado miércoles un proyecto de ley dirigido a castigar a los países que acepten la cooperación solidaria cubana en materia de salud, presente en 59 países.

En su mensaje en Twitter, el mandatario cubano colocó un enlace con un artículo que publicó hoy el diario Granma, en el que el ensayista y periodista cubano Enrique Ubieta destaca la vocación humanitaria que sustenta la formación de los trabajadores de la Salud cubanos y su prestigio entre la población.

La solidaridad no es un lujo en una Revolución: es su esencia. Y si no se desborda, si no se expresa lo mismo dentro que fuera de sus fronteras, no es solidaridad, ni es Revolución, apuntó Ubieta.