Recetas para iluminar tiempos de pandemia

Muchas personas dicen que se aburren en estos tiempos de la COVID-19, en que socializar podría convertirse en un boleto para el Más Allá. De acuerdo: el enclaustramiento puede salvarnos la vida, pero también hacer de nuestra vida un enorme vacío. Pero con imaginación se puede convertir el encierro en fuente de placer. Hay muchos modos de lograrlo y cocinar es uno de ellos. He encontrado una página maravillosa de recetas de cocina muy fáciles de hacer y sin ingredientes sofisticados. En Cuba tenemos papas, berenjenas, a veces pollo y quién sabe si un poco de queso, que a la hora de ponerse el delantal no tiene que ser precisamente el que indiquen las recetas. Los ingredientes pueden sustituirse. Y a veces creemos que alguno no está a nuestro alcance, pero sí lo está, solo que no tenemos información de cómo conseguirlo.

Aquí te dejo un puré de papas típico de Irlanda, una lazaña de berenjena o maoussaka griega, una ensalada de pepinos y un rico postre de torrejas. Puede que no sea un menú muy coherente, pero rico y sano sí que es.

Desecha el aburrimiento, anímate, vuelva a su cocina, saque sus calderitos y ponga manos a la obra. Luego, cuando sirva la mesa y vea sonreír a su familia, se sentirá mucho mejor.

1-Receta de Champ (puré de patatas irlandés). Cocina irlandesa.

Porciones: 4 / Tiempo: 1 hora / Dificultad: Fácil

Ingredientes

500 g de patatas para puré

100 ml de leche

50 g de mantequilla

1 ó 2 cebolletas (según tamaño)

Sal y pimienta

Un poco más de mantequilla para servir (opcional)

Cómo hacerlo

Lavar bien las patatas, colocarlas en una olla y cubrirlas con agua fría. Añade 1/2 cucharada de sal. Poner a calentar la olla a fuego fuerte. Cuando empiece a hervir, dejar cocer las patatas a fuego medio durante unos 20 a 30 minutos, dependiendo del tamaño. Para comprobar si la patata está cocida, pincharlas con un cuchillo. Si éste entra y sale con facilidad, la patata ya está. Escurrir y dejar enfriar. Cuando las patatas se puedan manipular sin quemarse, quitarles la piel con ayuda de un cuchillo pequeño. La piel deberá salir fácilmente tirando de ella. Cortar las patatas en trozos. Luego, triturarlas con un pasa purés. Colocar el puré en un bol grande y reservar. Lavar bien las cebolletas, quítales las raíces de la parte blanca y la parte seca del final de la parte verde. Córtalas en rodajas finas. Poner a calentar un cazo con la leche, la mantequilla en trozos y la cebolleta. Salpimentar la leche si se desea. Cuando la leche hierva, retirarla del fuego y añadirla poco a poco a las patatas, removiendo con una cuchara de madera. Probar y ajustar de sal y pimienta al gusto. ¡Y ya está! Servir bien caliente. De manera opcional, se puede servir con un poco de mantequilla por encima que se derretirá con el calor. ¡Buen provecho!

Sugerencias, trucos y consejos

Realiza el champ a tu gusto, añade más o menos cebolletas, leche, mantequilla, sal y pimienta.

Escoge patatas más o menos del mismo tamaño para que la cocción sea uniforme.

Al utilizar el pasa purés quedará un puré bastante fino. Si no dispones de uno, siempre puedes utilizar un machaca-patatas o en su defecto aplastarlas con un tenedor.

La cocción de las patatas se empieza en agua fría salada.

Si dispones de una olla exprés con cesto para cocción al vapor, no dudes en utilizarla. Pon ½ litro de agua en el fondo de la olla (o la cantidad mínima recomendada por el fabricante para tu modelo), coloca el cesto de cocción al vapor y luego introduce las patatas. Tapa y en unos 10 minutos desde que empiece a silbar, tendrás las patatas listas. Si son patatas grandes quizá necesiten 15 minutos.

OJO: Y esta sugerencia es mía: si no tienes mantequilla, no importa. Este plato sabrá rico igual.

2-Receta de ensalada de pepino y yogur. Muy refrescante y deliciosa.

Porciones: 2 / Tiempo: 15 minutos / Dificultad: Fácil

Ingredientes

1 pepino

50 g. de queso feta

¼ Cebolla morada (o cebolla dulce)

½ bulbo de hinojo, opcional

Eneldo fresco picado al gusto

Para la vinagreta:

1 yogur natural (no azucarado)

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

2 cucharadas de vinagre de Jerez

1 diente de ajo pelado, sin el germen y machacado

1 chorrito de zumo limón (no demasiado)

½ cucharadita de azúcar (opcional)

Sal y pimienta al gusto

Para decorar:

Semillas de sésamo

Pimentón dulce o mezcla de 7 especias japonesa

Elaboración

Un rato antes de comenzar, pelar y cortar la cebolla en juliana. Ponerla en agua para que pierda el sabor fuerte, algo así como media hora. Este paso es opcional si utilizas cebolla dulce. Lavar muy bien el hinojo y el pepino. Cortar el primero en juliana fina (la parte blanca) y en rodajas finas (los tallos). Cortar igualmente el pepino en rodajas finas o en medias lunas. Preparar la vinagreta. Para ello, simplemente hay que batir todos los ingredientes en un bol. Montar la ensalada. Mezclar todas las verduras en un bol. La cebolla previamente escurrida y secada si se puso en remojo. Espolvorear el queso feta por encima. Decorar. ¡Y ya está! En la mesa que cada comensal aliñe la ensalada a su gusto. ¡Buen provecho!

Sugerencias, trucos y consejos

Para esta ensalada de pepino y yogur , el primero lo puedes dejar perfectamente con piel, quitársela completamente o dejarle una poca, como más te guste.

, el primero lo puedes dejar perfectamente con piel, quitársela completamente o dejarle una poca, como más te guste. Guárdala en la nevera, sin aliñar hasta el momento antes de consumir. Ya verás qué refrescante queda .

El toque de la mezcla de pimientas japonesa le da un sabor muy rico. No obstante, este ingrediente es opcional o se puede sustituir por una pizca de pimentón.

le da un sabor muy rico. No obstante, este ingrediente es opcional o se puede sustituir por una pizca de pimentón. También puedes usar cebolleta tanto la parte verde como la parte blanca. Todo cortado en rodajas finas.

tanto la parte verde como la parte blanca. Todo cortado en rodajas finas. Si consigues bulbos de hinojo con sus hojas, éstas también se las puedes echar a la ensalada.

OJO: No necesariamente hay que usar aceite de oliva. Lo que pasa es que este aceite siempre se usa en ensaladas porque les da un saborcito especial, pero cualquier aceite sirve. Y por si no lo sabes, el sésamo es el ajonjolí que venden en algunos agromercados.

3-Receta de moussaka griega (musaca, musaka o mousaka)

Porciones: 4/ Tiempo: 90 minutos / Dificultad: Fácil

Ingredientes

1 berenjena grande

1 kg. de tomates maduros

500 g. de carne picada de ternera o cordero

2 patatas

1 cebolla

2 o 3 ramas de tomillo fresco

1 rama de romero fresco

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Para la bechamel:

750 ml. de leche entera

60 g. de harina

60 g. de mantequilla

1 pizca de nuez moscada

Sal y pimienta blanca

Para decorar:

Queso feta

Elaboración

Lavar la berenjena y quitarle el tallo. Cortarla en rodajas de medio centímetro de espesor. Salar y dejar reposar una media hora sobre un colador para que escurran el agua que les hace amargar. Preparar una bechamel como se indica en la receta enlazada. La bechamel debe quedar bien espesa. Preparar un tomate frito aromatizado al tomillo y romero como se indica en la receta enlazada. Reserva 1/4 de la salsa para la decoración. Pelar, lavar y picar la cebolla finamente. En una gran sartén, añadir 4 cucharadas de aceite de oliva y pochar la cebolla a fuego medio. Cuando la cebolla esté pochada, añadir la carne picada y saltear hasta que pierda el color crudo completamente. Salar ligeramente. Añadir la salsa de tomate y dejar reducir unos minutos. Reservar. Enjuagar y secar las rodajas de berenjena. En una sartén a fuego medio, calentar un dedo de aceite de oliva y cuando esté bien caliente, dorar ligeramente las rodajas de berenjena. Reservar sobre papel absorbente. Pelar y cortar las patatas en rodajas de medio centímetro de espesor. En el mismo aceite de freír las berenjenas, freír las patatas justo hasta cuando comienzan a dorarse ligeramente. Reservar sobre papel absorbente. Precalienta el horno a 180ºC. Engrasar ligeramente con aceite una bandeja para horno. Colocar las rodajas de patatas en el fondo. Salar ligeramente. Luego, colocar una capa de rodajas de berenjena Salar ligeramente. Añadir una capa de carne picada. Añadir otra capa de rodajas de berenjena. Salar ligeramente. Añadir otra capa de carne picada. Por último cubrir con una capa de la bechamel bien espesa. Hornea durante una media hora o hasta que la superficie esté dorada. A los 25 minutos puedes cambiar el horno a la función grill si la superficie no se ha dorado. Dejar reposar fuera del horno unos 15 o 20 minutos antes de servir para que sea mucho más fácil servirla. Y ya está. Justo antes de servir añade un poco de salsa de tomate por encima y migas de queso feta. ¡Buen provecho!

Sugerencias, trucos y consejos

Para hacer la moussaka original, utiliza carne de cordero picada.

original, utiliza carne de cordero picada. La decoración con tomate frito y feta es opcional.

Para una versión un poco más ligera de la moussaka, puedes hornear en lugar de freír las rodajas de berenjena y patata.

OJO: Las ramitas de ciertas plantas mencionadas aquí se pueden sustituir por polvo de las mismas especias, y no pasa nada. El queso, como ya dije, puede ser cualquiera, aunque si tienes que rayar queso amarillo o blanco la cremosidad final del platico no será la misma. En cuanto a la carne, se puede sustituir por una latica de atún, picadillo de pollo, perritos de cualquier cosa, una hamburguesa desmenuzada, etc…

4-Receta de torrijas de leche con azúcar y canela

Porciones: 12 / Tiempo: 30 minutos / Dificultad: Fácil

Ingredientes

1 pan del día anterior

1 litro de leche

2 cucharadas de azúcar

1 ó 2 huevos

Aceite de girasol para freír

Para aromatizar la leche (opcional):

2 cucharadas de azúcar

1 rama de canela

1 limón

Para el rebozado:

50 g de azúcar

1 cucharadita de canela

Elaboración

Aromatizar la leche (opcional) Pelar el limón procurando no cortar la parte blanca de la piel. En un cazo, añadir la leche, la canela partida en 2 o 3 trozos y la piel del limón. Llevar la leche a ebullición a fuego medio. Cuando la leche comience a hervir, retirar del fuego, tapar y dejar infusionar unos 10 minutos.

Empapado y fritura

Cortar el pan en rebanadas gruesas, entre 1,5 y 2 cm. Colar la leche para retirar las pieles de limón y las ramas de canela. Disolver las 2 cucharadas de azúcar en la leche. Empapar las rebanadas de pan con la leche infusionada 1 ó 2 minutos por cada lado, lo justo para humedecer toda la miga 5-Calentar el aceite de girasol en una sartén a fuego medio. Debe haber aceite suficiente para cubrir la mitad de la torrija. Mientras se calienta el aceite, batir bien 1 huevo en un plato hondo. Una a una, pasar las rebanadas de pan por el huevo batido. Escurrir un poco el huevo y pasarlas directamente a la sartén para freírlas. Darle la vuelta a las torrijas cuando estén doradas al gusto.

Dejar escurrir en una rejilla o sobre papel absorbente para que pierdan el exceso de aceite. Repetir los 3 pasos anteriores hasta acabar con todas las rebanadas. Si es necesario, batir otro huevo más.

Cobertura de azúcar y canela

En un bol, mezclar los 50 g de azúcar con la cucharadita de canela. Rebozar las torrijas en la mezcla de azúcar y canela.

Sugerencias, trucos y consejos

Para la elaboración de las torrijas , utiliza pan del día anterior, un poco seco, para que las rebanadas no se rompan al mojarlas en la leche.

, utiliza pan del día anterior, un poco seco, para que las rebanadas no se rompan al mojarlas en la leche. Infusionar la leche es opcional, aunque quedarán más ricas si lo haces, pues le dará más sabor. Además, puedes añadir otros perfumes como por ejemplo piel de naranja o una vaina de vainilla, incluso vino dulce o tu licor preferido.

Si lo prefieres, puedes bañar las torrijas de leche en un almíbar de azúcar y miel.

de leche en un almíbar de azúcar y miel. Ajusta la cantidad de leche en la receta de acuerdo a las rebanas que quieras hacer. Con las cantidades de la receta salen de 12 a 15 torrijas.

¿Cómo guardar las torrijas de un día para otro? Puedes conservar las torrijas en la nevera empapadas con un poco de leche dentro de un recipiente cerrado herméticamente. Aunque como mejor están son consumidas a temperatura ambiente en el mismo día.

Puedes conservar las torrijas en la nevera empapadas con un poco de leche dentro de un recipiente cerrado herméticamente. Aunque como mejor están son consumidas a temperatura ambiente en el mismo día. También puedes utilizar pan para torrijas o pan bombón , que deberás dejar envejecer de un día para otro.

que deberás dejar envejecer de un día para otro. Evita la parte blanca de la piel de los limones y naranjas pues al perfumar la leche le darían un sabor amargo.

