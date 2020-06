23 de junio.

Nace en La Habana Domingo Goicuría Cabrera.

Creció en el seno de una familia de comerciantes de una sólida fortuna. A través de su existencia fue un destacado luchador independentista. Por sus ideas fue juzgado y condenado a muerte a garrote. Unos días antes de la ejecución en una carta dirigida a su hermano se lamentaba no haber caído en un enfrentamiento con las fuerzas españolas, pero le manifestó que sabría morir como los que defienden los derechos del hombre y contento porque la independencia de Cuba no era más que cuestión de tiempo. Un instante antes de ser ejecutado en el Castillo del Príncipe gritó con particular firmeza: ¡Muere un hombre, pero nace un pueblo!

El Comandante Ernesto Che Guevara habló en la apertura del curso de adiestramiento a funcionarios y empleados del Ministerio de Industrias en un acto celebrado en la Central de Trabajadores de Cuba.

En un momento de sus palabras señaló: “La ideología de la Revolución, la fuerza de las masas para llevar adelante los grandes principios políticos, todo ello está basado en los logros económicos, en un aumento considerable y constante del nivel de vida de la población. Naturalmente que estos aumentos de los niveles de vida no se producen todos los años, rítmicamente, con la misma intensidad, y a veces hay que sacrificarlos cuando hay razones de fuerza mayor que obliguen a ello”.