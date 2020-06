El viaje del alma a través de jardines

En Cornualles, uno de los 47 condados de Inglaterra, ubicado en el extremo suroeste de la isla, hay muchas bellezas naturales, entre las cuales sobresalen por su espíritu mágico los jardines de Helligan. La magia les viene de la cultura celta, pues Cornualles es una de las seis naciones celtas que quedan en el mundo, y celtas son esas doncellas y damas misteriosas, esos gigantes y gnomos de hierba y piedra como personajes de Tolkien, y esos árboles imponentes y brujos que pueblan estos jardines.

Helligan encierra una de las colecciones de esculturas más sorprendentes del planeta, no solo porque representan personajes del imaginario de una cultura que fue de las más bellas de la antigüedad, sino porque estas esculturas, como cada centímetro del suelo del lugar, está cubierta de hierba, pero su apariencia se va transformando con el curso del año, pues aunque Helligan es un bosque subtropical, tiene las cuatro estaciones, y sus esculturas cambian de aspecto según las desnude el invierno o las vista de radiante verdor la primavera. Calvas bajo la nieve y con brillantes cabelleras de hierba que se agita bajo el sol, ofrecen los aspectos más desconcertantes y bellos que la fantasía permita concebir.

Los jardines se encuentran en la propiedad que perteneció a la antigua familia Tremayne por más de 400 años. Se dice que las esculturas y otros elementos ornamentales fueron construidos a mediados del siglo XIX para recibir una visita de la reina Victoria. Se extienden en un área de 200 acres y contienen árboles y plantas de todas partes del mundo, senderos de piedra muy antiguos y uno de los puentes colgantes más grandes y hermosos de Inglaterra. La familia los cultivó con esmero hasta la Primera Guerra Mundial, cuando los cuidadores se enrolaron en el ejército británico y nunca regresaron. Una tupida maraña de hiedra y zarzas fue cubriéndolos hasta hacerlos desaparecer, y quedaron ocultos a la vista durante siete décadas, igual que el bosque encantado de La Bella Durmiente, hasta que, de una forma tan mágica como sus esculturas, alguien encontró una lápida con esta inscripción: “No venga aquí para dormir o descansar”, firmada por un miembro de la familia, y que contenía, además, los nombres de todos los que habían trabajado en los jardines y un año: 1914. Imagino la emoción que debió sentir quien hizo este hallazgo.

Helligan es, en realidad, una finca. Tiene un microclima con cinco grados de temperatura menos que los usuales en otros muchos jardines, lo que le ha permitido albergar una muy variada flora. Algunos sectores son selva subtropical, y otros, tupidos bosques ingleses. Hay árboles exóticos traídos de Nueva Zelanda, palmeras, un pozo para cultivar piñas que abastecía de esta deliciosa fruta a la reina, majestuosos helechos arborescentes del tiempo de los dinosaurios, ruibarbos gigantes, plátanos, pinos australianos, una colección de camelias y gran variedad de frutas y verduras que se producen durante todo el año.

La fauna es también muy variada y deliciosa. Hay varias especies de cerdos, vacas y ovejas, tejones, patos, pavos, martín pescador, lechuzas y aves raras, y un insectario que incluye un motel para abejas.

Pero donde la magia atrapa al visitante de manera realmente inquietante es en el llamado Jardín de la Escoba de la Bruja. La vegetación tiene allí un color verde oscuro que en horas avanzadas del día llega a ser casi negro. Los árboles son retorcidos y parecen observar al visitante con intenciones perversas, como si fueran a atraparlo entre sus ramas malignas.

No he visitado los jardines de Helligan y creo que ya nunca lo haré, pero quien conozca la cultura celta, sus mitos y leyendas misteriosos, cautivantes, llenos de la levísima gracia y belleza de la poesía pero también del horror más oscuro, puede, con solo ver sus imágenes, darse percibir que el espíritu de esta antiquísima cultura está encerrado allí, fielmente reproducido, sensiblemente captado, y el lugar tiene esa propiedad indescriptible de precipitar al visitante en un mundo muy viejo y numinoso que en su estado primigenio actuaba como hechizo del que era difícil escapar. Sin embargo, todo en Helligan está transido de una levedad poética, una elegancia y un esplendor que asemejan estos jardines a un gigantesco laberinto de esmeralda. Si tuviera que compararlos con algo, no se me ocurre otra cosa que con un estado del alma exaltado, armonioso, lleno de belleza.

Pero otro estado del alma muy diferente, en realidad el polo opuesto del espíritu de Helligan, se percibe en el jardín de Bomarzo, también conocido como el parque de los monstruos, el jardín del duque alucinado, el Bosque Sacro y el anti-parque. Lo conocí mucho antes, a través de la telúrica novela del mismo nombre, del escritor argentino Manuel Mujica Laínez, en mi opinión uno de los monumentos de la literatura histórica hispanoamericana y del mundo.

Este terrorífico lugar se encuentra a 90 kilómetros de Roma, en los jardines del palacio de la antigua familia italiana de los Orsini, en la provincia de Viterbo, enclavada en la vasta Toscana, antaño cuna del pueblo misterioso de los etruscos. Cuenta la leyenda que en 1552 el duque Pier Francesco Orsini, enloquecido por la muerte de su mujer, Giulia Farnese, encargó a los arquitectos manieristas Pirro Logorio y Jacopo Vignola una serie de gigantescas esculturas fantásticas. Pier Francesco vino al mundo el 6 de marzo de 1512 como hijo segundo de Gian Corrado Orsini, noble condottiero decepcionado por ese hijo giboso y cojo, a quien el astrólogo de la familia había augurado la inmortalidad. Tuvo una vida agitada plena de intrigas, crímenes y todos los horrores propios del Renacimiento italiano. Así describe Wikipedia este lugar que evoca una visión del infierno

El conjunto monumental se encuentra dispuesto en las laderas de un anfiteatro natural, y se caracteriza por la forma caprichosa (grotesca) en que, de entre los árboles, parterres y arroyos, surge a la vista del paseante una fabulosa sucesión de desmesuradas esculturas talladas en roca, de aspecto terrible o absurdo, que representan personajes míticos y seres fantásticos.

El parque, en cuyas figuras se usó granito negro, demoró 30 años en ser terminado. Se dice que cada escultura nació de las pesadillas del duque y lleva una inscripción concebida por él a manera de mensaje. Todas tienen formas pesadas y densas, muy al contrario de la grácil belleza de las esculturas de Helligan, y están cubiertas por una capa de musgo negro como un manto o una piel que las hace aún más siniestras y lúgubres. Se alzan junto a las fuentes o asoman de repente entre los árboles o junto a los arroyos que surcan el parque. Hay esfinges de mirada siniestra, animales fantásticos, héroes mitológicos de tamaño colosal, una especie de bella durmiente, dioses, genios, faunos, héroes, un elefante gigante que estrangula a un legionario romano y criaturas que resulta imposible identificar porque representan códigos secretos del inconsciente del duque, como la estatua de Proteo Glauco. La Boca del Infierno, la escultura más conocida del parque y la que le da su imagen, no requiere explicación. Cuenta la leyenda que el duque fue envenenado o ingirió un tósigo por su propia mano, y luego se encerró en esta mole hueca y mandó tapiar la entrada. Se dice que sufría una tremenda depresión causada por su viudez, pero es difícil pensar que le duró tres décadas con la misma intensidad del primer día. En realidad, el duque era un estudioso del ocultismo y se creía inmortal. Es posible que sabiendo llegada su hora, concibiera la idea de hacer de La Boca del Infierno la cápsula mágica capaz de potenciar, por algún oscuro ritual, el proceso de su reencarnación. Su muerte ocurrió en 1585 y el bosque, que espantaba a todos, quedó abandonado hasta que en 1954 un nuevo dueño de la propiedad decidió restaurar este extraño tesoro.

De la exaltación y el encantamiento de la Belleza a la tortuosa oscuridad de un alma en tormento perpetuo, Helligan y Bomarzo se abren ante nuestros ojos como el Alfa y el Omega del largo viaje del alma humana desde la tenue Luz de la poesía hasta las sombras de la más profunda desesperación.

