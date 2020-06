Llama Consejo de Defensa de La Habana a multiplicar la disciplina

Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del Consejo de Defensa Provincial, realizó un llamado a los capitalinos para multiplicar la disciplina y el cumplimiento de todas las medidas sanitarias indicadas, con vistas a hacer realidad la llegada de La Habana a la primera fase pos-COVID-19.

En la reunión de ese órgano, correspondiente a este miércoles, el máximo dirigente partidista del territorio declaró la confianza en la actuación del pueblo habanero “que jamás le ha fallado a la Revolución”, lo cual ahora se concretará, si no se viola nada de lo establecido.

Ante la presencia de los primeros secretarios municipales del Partido Comunista de Cuba, intendentes, presidentes de gobierno, directores de Salud y otras autoridades locales, Torres Iríbar insistió en la necesaria claridad que se precisa con respecto a que “todavía no estamos en la primera fase y cómo en ese camino no deben faltar una visión estratégica, capaz de consolidar el trabajo y no regresar a una situación recurrente de la epidemia”.

En sus palabras se escucharon conceptos esenciales referidos a que son días de mucha batalla, “estamos justamente en la cola de la epidemia y las colas son temibles”, por eso, “no podemos confiarnos y sigue siendo el distanciamiento físico la clave para hoy y para el futuro”.

Consideró que “los números que vamos obteniendo son expresión del trabajo”. Reiteró que “depende de seguir trabajando más, más y más”, para logar cumplir con los indicadores.

En la reunión, se puso de manifiesto la alta responsabilidad que ahora tienen los consejos de defensa municipales para incrementar la disciplina, en lo cual tienen protagonismo las organizaciones de masa, la Central de Trabajadores de Cuba, la Unión de Jóvenes Comunistas en los centros y todo el pueblo.

Se reiteró que la pesquisa activa y con calidad no es una opción, sino la clave para impedir a tiempo las transmisiones infecciosas.

Se destacó la necesidad de reverdecer el rol del médico de la familia y realzar la vigilancia en la comunidad y en los centros de trabajo. Al respecto, Torres Iríbar orientó volver a reunirse con los centros más importantes del territorio que por su magnitud puedan comprometer la buena marcha de los resultados actuales, para que no se repitan eventos como los ocurridos en colectivos capitalinos.

Llamó a diseñar cómo se va a organizar el verano, a no descuidar la atención a las escuelas del territorio para cuando se reanuden las clases, además de habilitarse las salas de infecciosos en los hospitales y que se capacite al personal que allí laborará, así como también tener en cuenta las medidas de bioseguridad y el mejoramiento de las terapias intensivas y las salas de cuidados progresivos.

El director de Higiene, Epidemiología y Microbiología, doctor Raúl Pérez González, presentó los resultados de la segunda estratificación sobre el enfrentamiento a la COVID-19 en La Habana, un abarcado estudio que reconoce cómo el equipo básico de salud en los territorios es el garante de esta batalla contra la epidemia, además de resaltar el papel de la pesquisa intencionada.

Dijo que los modelos aseguran que debemos aprender a convivir con la enfermedad y evitar que esta se haga endémica, para lo cual no podemos bajar la guardia.

