Cuba, con la epidemia controlada y en el camino de la recuperación

Con un único caso positivo, entre dos mil seis pruebas PCR, amaneció este miércoles Cuba en su día 106 de batalla contra la COVID-19, en el contexto particular de tener 15 territorios en el camino de la recuperación y solo La Habana, todavía, en etapa de enfrentamiento a la epidemia.

En la sesión diaria del Grupo temporal de trabajo, que encabezaron el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; el vicepresidente, Salvador Valdés Mesa, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, el titular de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, detalló que en el país permanecen ingresadas 102 personas confirmadas con el SARS-CoV-2, lo que representa el 4,4 por ciento de los dos mil 319 enfermos que ha contabilizado la Mayor de las Antillas desde el 11 de marzo.

Aun cuando la mayor parte del territorio nacional transita la primera fase de la desescalada, se mantiene la pesquisa activa en las comunidades, como columna vertebral de la exitosa estrategia de la nación frente a la pandemia.

——————

Mantendrá vitalidad sector de la construcción en etapa recuperativa de la COVID-19

La actividad constructiva continuará en el país, con énfasis en el sector de la vivienda y la producción de materiales, entre otros programas de gran importancia, dijo René Mesa Villafaña, ministro de la Construcción, en el programa televisivo Mesa Redonda sobre la recuperación de la COVID-19.

Durante los meses anteriores de enfrentamiento a la COVID-19, los constructores cubanos han asegurado condiciones en sitios como salas de cuidados intensivos y centros de aislamiento, listos para cualquier situación, resaltó el dirigente.

Las brigadas constructoras, la producción de materiales y la ingeniería y el diseño han continuado su accionar en el nivel planificado, aseguró.

——————

Llama Consejo de Defensa de La Habana a multiplicar la disciplina

Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP) realizó un llamado a los capitalinos para multiplicar la disciplina y el cumplimiento de todas las medidas sanitarias indicadas, con vistas a hacer realidad la llegada de La Habana a la primera fase pos-COVID-19.

En la reunión de ese órgano, correspondiente a este miércoles, el máximo dirigente partidista del territorio declaró la confianza en la actuación del pueblo habanero “que jamás le ha fallado a la Revolución”, lo cual ahora se concretará, si no se viola nada de lo establecido.

Ante la presencia de los primeros secretarios municipales del Partido Comunista de Cuba, intendentes, presidentes de Gobierno, directores de Salud y otras autoridades locales, Torres Iríbar insistió en la necesaria claridad que se precisa con respecto a que todavía no estamos en la primera fase y cómo en ese camino no deben faltar una visión estratégica capaz de consolidar el trabajo y no regresar a una situación recurrente de la epidemia.

——————

Colocarán tarja homenaje a Eliseo Diego en la fecha de su centenario

La colocación de una tarja en la casa natal del poeta cubano Eliseo Diego (1920-1994), con el concurso de la Oficina del Historiador de la Ciudad, forma parte de una jornada organizada por el Ministerio de Cultura (MINCULT) en homenaje al gran escritor en la fecha de su centenario.

La iniciativa, prevista para el jueves 2 de julio venidero en la casa que viera nacer al reconocido intelectual, en Compostela y Obrapía, La Habana Vieja, estará acompañada de un programa tributo en el que participarán importantes artistas, instituciones y organizaciones cubanas.

Según una nota de prensa, han colaborado en este empeño la Biblioteca Nacional José Martí (BNJM), el Instituto Cubano del Libro, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), la Asociación Hermanos Saíz, el proyecto Cubapoesía y su Colección Sur, así como también Josefina de Diego, hija y albacea del escritor cubano.

——————

Llama Cuba a incrementar la cooperación e integración frente a la COVID-19

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, exhortó trabajar en favor de la cooperación y la integración, como parte del enfrentamiento a la COVID-19, para frenar el despojo y salvar vidas.

En su cuenta oficial en Twitter, el titular de Exteriores citó a la Organización de Naciones Unidas, según la cual, la actual pandemia podría sumar 900 millones de personas a quienes viven hoy en la pobreza.

Rodríguez Parrilla se refirió a los desafíos y carencias que imponen los actuales modelos de consumo, en los que el ser humano no pasa de ser una mercancía más.

——————

Canciller cubano envía condolencias a pueblo mexicano, tras el sismo de este martes

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, envió condolencias al Gobierno y pueblo mexicano, tras el sismo de 7.5 en la escala de Richter, que sacudió a esa nación este martes.

En su perfil oficial en Twitter, el jefe de la diplomacia cubana expresa su pésame por las pérdidas de vidas humanas y materiales que dejó a su pasó este fenómeno natural, al cual sucedieron 447 réplicas de menor intensidad.

“Sentidas condolencias al pueblo y gobierno de #México por la pérdida de vidas humanas y daños ocasionados por el sismo. Hago extensivas estas a familiares y allegados de las víctimas”, tuiteó Rodríguez Parrilla.

——————

Abogan España y Cuba por trabajo conjunto en etapa pos-COVID-19

Representantes gubernamentales de Cuba y España abogaron por ampliar la cooperación y el intercambio entre ambos países en la etapa de recuperación pos-COVID-19.

En un encuentro celebrado en esta capital entre José Manuel Mariscal, coordinador general de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en La Habana, y Magalys Estrada, directora general de Colaboración Económica del Ministerio cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), ambas partes pasaron revista al programa de cooperación intergubernamental entre los dos países.

Según informa la AECID Cuba en su cuenta oficial en Twitter, la colaboración hispano-cubana se desarrolla sobre las bases del Marco de Asociación País (MAP) firmado el pasado año, el cual reorienta y fortalece la estrategia de cooperación en áreas fundamentales para el desarrollo socioeconómico cubano.