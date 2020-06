Vieja trova cubana o el color verdadero de la rosa de Francia

El psicólogo alemán Karl Gustav Jung, discípulo de Sigmund Freud (1856-1939), sentía una fuerte inclinación por los estudios esotéricos y místicos. Una tarde, cuando se encontraba en su consulta con una clienta en el diván que hacía asociaciones libres a petición del doctor, esta pronunció la palabra escarabajo, y de inmediato un escarabajo dorado entró volando por la ventana del estudio, lo que sirvió a Jung para crear su teoría de la simpatía, según la cual las ideas afines se atraen. Es más o menos así, para enunciarlo de manera sencilla.

Esta tarde algo semejante me ha ocurrido. Me encontraba en mi cuarto escuchando una canción de la llamada Vieja Trova, Una rosa de Francia, del compositor cubano Rodrigo Prats (1909-1980), y al mismo tiempo leía un libro sobre el Grial, en el que se dice que cuando el judío José de Arimatea huyó de Palestina para escapar de la persecución de los romanos, llevó consigo el cáliz en el que Jesucristo había bebido en la última Cena, y se refugió en Inglaterra, en la abadía de Glastombury. De ahí el Grial habría emprendido una peregrinación secreta cuyo destino final fue el castillo de Montsegur, en el país de los cátaros franceses, o lo que es igual, el Languedoc. Pero lo que me interesa es que en esta última leyenda se hace mención al hecho de que los guardianes del Grial llevaban sobre sus túnicas, en el caso de los sacerdotes, o de sus armaduras en el de los guerreros, una rosa de Francia. En las leyendas originales sobre el Grial, nacidas en la Bretaña francesa, la doncella que lo custodia lleva una corona de rosas.

Y así, pensando en Jung, escarabajos, Griales, rosas y nuestra canción, fue como se me ocurrió buscar en internet alguna imagen de la Rosa de Francia, y cuál no sería mi sorpresa al ver que… no es blanca, sino de un suave y delicadísimo color rosado. Fue creada en Francia en 1867 por el rosalista francés Jean-Baptiste André Guillot, y es un híbrido accidental surgido del cruzamiento de las variedades Madame Victor Verdier, y Madame Bravy o Madame Falcot. Tiene una fragancia fuerte que la hace ideal para su empleo en la perfumería. Tiene de 26 a 60 pétalos. Es una flor de temporada y en primavera y verano alcanza su máxima floración.

Entonces, se me ocurrió buscar entre las piedras preciosas aquella que llaman Rosa de Francia, y el resultado fue el mismo: es de una hermosa tonalidad rosada, y, además, no existe en el reino mineral en estado natural, sino que es la denominación comercial de un zafiro rosa sintético de la familia de los corindones, aunque desde luego, existen zafiros rosa naturales.

¿Por qué entonces Rodrigo Prats dice que la Rosa de Francia tiene pétalos blancos? La historia de la canción no contiene ningún elemento que aclare el particular. Como género cancionístico es una criolla-bolero que el maestro compuso cuando tenía 15 años, inspirado por un poema que le había regalado un poeta amigo de su familia, quien, al parecer, lo escribió para una mujer casada, cuya apariencia se asemejaba al de una beldad de aspecto francés. Rodrigo Prats se había graduado de violín con apenas 12 años en uno de los prestigiosos conservatorios Orbón, y su primer trabajo como músico fue como violinista en una charanga francesa.

¿Y qué dice la historia de las rosas? Un recorrido brevísimo por ella nos informa que las rosas son flores muy antiguas, y en América del Norte se han encontrado fósiles. En Asiria y en los Jardines Colgantes de Babilonia se cultivaban pródigamente. Los griegos se la dieron como atributo a su diosa del Amor, Afrodita, por su perfume embriagador que, se dice, tiene propiedades afrodisíacas. Dioniso maceró sus pétalos para obtener un perfume, con el cual sedujo a más de una diosa y a varias mortales. Pero más que una flor que simboliza el Eros, la rosa es símbolo de renacimiento, ya que fue empleada por la diosa griega de las flores, Cloris, para esparcirla sobre el cuerpo inerte de Afrodita, con intención de resucitarla, y hay más: la rosa fue creada por los rayos de sol que, como dardos, lanzaba Apolo con su arco divino. Es, pues, un símbolo de vida. ¿Sabía esto último el poeta amigo del joven Prats? ¿Lo sabía el compositor, cuando alude en la letra de su canción a que lleva la rosa de Francia en su alma como un rayo de sol o solo copió del poema original el color de la rosa…? Pero las rosas de Afrodita son rojas…

No hay que cuestionar excesivamente a un genio musical de 15 años. Es extraño en los complejos culturales caribeños poseer una vasta cultura a esa edad. El arte se disfruta. Confrontarlo consigo mismo está bien para los críticos, los investigadores, los especialistas, pero como reza la sabia divisa griega: “Nada en demasía”. Música buena es alimento para el alma. El color verdadero de la rosa… es otra cosa.

