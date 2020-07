No hay muerto que hable

Las guerras de liberación de la isla de Cuba fueron sangrientas y trágicas, pero no faltaron en ellas innumerables momentos para la risa, el choteo criollo y los sucesos incalificables, como este ocurrido durante la Guerra Grande, que nos encontramos revolviendo archivos ya casi convertidos en encaje de telarañas.

Resulta que el Mayor General del Ejército Libertador Francisco Carrillo Morales tenía un asistente, el negro Macurijes, quien había alcanzado fama por poseer ciertas características físicas nada comunes, entre las cuales se contaba un cráneo más duro que las piedras de amolar, hecho que se hizo más que manifiesto cuando, durante la captura del fuerte Tetuán, en la jurisdicción de Remedios, y tras varios y vanos intentos de los mambises atacantes para forzar la puerta del edificio, Macurijes, ya enojado, le propinó tan fuerte cabezazo que consiguió moverla, lo que le valió, por parte de José Martí, el apodo de “el negro de la cabeza milagrosa”.

Además del valor que posee como anécdota, ofrece una imagen poco habitual del Apóstol endilgando en un momento de travesura un nombrete a un compañero de lucha. Sin duda que el hombre del traje negro, el Presidente taciturno y triste, también, como cualquier ser humano, sabía reír.

Pero no paran aquí los sucesos esperpénticos protagonizados por Macurijes, quien también era célebre entre la tropa por tener un oído tan extremadamente sensible que era capaz de escuchar la llamada de su jefe por muy gran distancia que los separase y por muy quedo que este la hiciera. Semejante facultad intrigaba sobremanera a Carrillo, y habiendo interrogado cierto día a su subalterno con más insistencia que de costumbre, Macurijes le respondió sosegadamente:

—“Mi General, yo siempre le contestaré a usted aunque esté muerto, y mucho le agradeceré que si me matan, me llame por mi nombre tres veces seguidas, en la seguridad de que yo le contestaré al punto”.

Esto se lo repitió Macurijes a Carrillo varias veces, siempre con la mayor seriedad. Y a Carrillo se le quedó grabado. Quién sabe cuántas veces recordaría esas palabras…

Al poco tiempo un balazo enemigo en plena frente derribó a Macurijes y le dio su pasaporte para el Más Allá. La escaramuza se había tornado particularmente dura y Carrillo y sus hombres tuvieron que retirarse sin poder llevar consigo el cuerpo sin vida del fiel asistente. Este abandono de los caídos en combate no era costumbre entre las tropas mambisas, que solían arriesgarse sobremanera para no dejar atrás los despojos de sus miembros. Carrillo, pues, esperó la caída de la noche y sigilosamente, aunque no sin riesgo, regresó junto al cuerpo yerto de su fiel servidor.

Cuenta el propio Carrillo que se agachó junto al negro muerto, tocó con sus propios dedos el orificio cubierto de sangre coagulada que la bala había abierto en el hueso frontal de aquella cabeza reputada como más dura que el pedernal. Y entonces recordó las frases de Macurijes, y ese espíritu de siniestra tentación que suele arrebatar a los hombres en las más extrañas circunstancias se apoderó de él:

—Macurijes… —susurró, y viendo que no pasaba nada espectacular se animó y repitió el nombre dos veces más, la última elevando bastante la voz: —¡Oye, Macurijes, ¿tú no me dijiste que te llamara tres veces, que me ibas a contestar aunque estuvieras muerto…?!

Y se quedó observando atentamente el cadáver. Como nada sucediera, Carrillo movió la cabeza en ese gesto cansino de quien ya sabía que no resultaría y se dirigió a los dos mambises que lo habían acompañado:

—Qué va, no me contesta —dijo filosófico—, convénzanse, señores: no hay muerto que hable. ¡Ni Macurijes…!

