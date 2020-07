Producen campesinos de La Habana del Este para garantizar alimentación local

Roylan Rodriguez Barban, secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el municipio de La Habana del Este de conjunto con Diana Rosa Suri Suarez, intendente del gobierno municipal, Maritza Gomez Alvarez, Presidenta de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en el territorio y el representante de la Delegación de la Agricultura, presiden los intercambios que se realizan en cada una de las 13 Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) de este habanero.

bloque económico, financiero y comercial impuesto por EE.UU. a nuestro pueblo por casi seis décadas y la repercusión que tiene y tendrá la actual pandemia para la humanidad. En estos encuentros se analiza la necesidad de aumentar la producción para contribuir a la alimentación del pueblo, dada la situación de la economía mundial, el recrudecimiento despiadado del

Los campesinos presentes en las asambleas realizadas hasta la fecha en las CCS Marcelo Salado, Elio Llerena, Nestor de Aranguren y Gabriel Valiente mostraron su disposición y apoyo al llamado Rodríguez Barban a producir más alimento para el pueblo.

“Es necesario continuar trabajando duro porque los tiempos son cada vez más difíciles y el enemigo de enfrente trata de ahogarnos cada día y no se lo vamos a permitir. El presidente de EEUU nos quiere matar de hambre y hay que trabajar duro, unirnos muy bien como lo orientaron Fidel y Raúl Castro y lo ratificó el presidente Miguel Díaz Canel. No es sólo comprometernos es necesario controlar y que cada uno haga lo que le corresponda. Nosotros ni con la vida le pagamos a la Revolución lo que he hecho por este pueblo. Y en voz de los jóvenes se escucharon expresiones como estas.