Fidel y Elián, 20 años de su primer encuentro

Hace 20 años, Fidel Castro y Elián González se veían por primera vez. Días después de su regreso, ambos comenzaban la relación que mantuvieron hasta el último suspiro. Aquella tarde un Elián tímido recibía del líder histórico de la Revolución sus primeros consejos, y entre bromas, una caja de bombones y un ejemplar firmado de La Edad de Oro. Cubadebate y el sitio Fidel Soldado de las Ideas comparten hoy con sus lectores el video del encuentro y algunos fragmentos de la conversación:

– ¿Tú eres Elián? Ah, caramba, mira que yo he oído hablar de ti. Pues yo soy muy amigo de tu padre, ¿tú no lo sabías? Me dijeron que te graduaste de primer grado. Te traje unas cosas que se comen y otra para que la guardes siempre. Mira, ¿sabes lo que dice? ¿Quieres que te la lea? Porque la letra mía tú no la vas a entender bien todavía. Dice: “Para Elián, el mejor libro que se ha escrito para un niño, con el ferviente deseo que, en cuarto o quinto grado, faltan como dos cursos, pueda comenzar a conocer y comprender a ese hombre tan extraordinario que fue José Martí. Cariñosamente, Fidel”. Y esta es la fecha de hoy, en que tú has terminado el primer grado. Muchas felicidades.

El niño que nos convocó a batallar por su destino contaría años después de aquella primera tarde con el Comandante en Jefe: “Cuando llegué a Cuba no pude conocerlo porque él no va al aeropuerto. Lo conozco meses después cuando termino mi primer grado y luego comprendí que él esperaba a que yo terminara de aprender a leer y escribir para regalarme La Edad de Oro. Es el primer libro que tuve y el que más guardo con cariño.

“Años más tarde vi las imágenes y uno puede apreciar como en mi cara había asombro y hasta intriga por conocer a ese hombre del que mi papá me había hablado tan bien. Recuerdo que al percatarse de eso hizo su primera jarana, de que tuviera cuidado no me comiera el libro y leyera la caja de bombones”.

“Era un hombre que hacía muchas preguntas y se interesaba en mi vida y en la de la comunidad. Una vez a punto de iniciar el duodécimo grado no sabía qué carrera estudiar. Muchas veces le pregunté o intenté que él me dijera su opinión y eso no sucedió nunca. Siempre lograba desviar la conversación porque él quería que yo tomara mi decisión. Hizo como con cada cubano, nos dio las herramientas para instruirnos y construir nuestro propio camino”.

Hace unos días, cuando se cumplieron 20 años de su regreso y a punto de ser padre por primera vez con la novia de siempre, Elián contó qué le dirá a su hija sobre Fidel.

“A mi hija le contaré del amigo, hermano y padre que conocí. La persona que no cesaba ante una injusticia en su empeño hasta verla resuelta. Sin olvidar el apoyo que le dio a mi padre y cómo volcó a toda una nación por la idea de tener a un niño en la patria con su familia. Acompañado de las historias personales que lo hacen más humano y más grande, y que también serán para mi hija”.

Sobre el regreso de Elián, el líder histórico de la Revolución dijo una vez:

“He vivido momentos emocionantes a lo largo de mi vida revolucionaria. (…) Dejando de mencionar otros muchos acontecimientos inolvidables, en ninguna de las ocasiones mencionadas de nuestras luchas experimenté tan intensa emoción como cuando al abrirse la puerta del pequeño avión que los trajo de Estados Unidos, después de tantos meses de batallar sin tregua, vi emerger a las 7:53 de la tarde del 28 de junio las figuras de Juan Miguel y Elián. Un pequeño niño y un humilde padre cubano a quienes muy pocas personas conocían hace apenas unos meses, volvían convertidos en gigantes símbolos morales de nuestra patria”.

Fuente: Cubadebate/mm