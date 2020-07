Estudian reorganización de horarios y flujos de movimiento de pasajeros en La Habana

El ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez, explicó este miércoles ante el Consejo de Defensa Provincial (CDP), las acciones que se siguen para implementar una reorganización de los horarios y flujos de movimiento de pasajeros en la capital cubana, lo cual deberá impactar en un mejor aprovechamiento del transporte y minimizar las aglomeraciones de personas.

Explicó que la medida busca eliminar el gran pico que se genera en la urbe de 07:00 a 08:00 (hora local), y que en estos momentos se enfrenta con trompos, refuerzos de ómnibus y el desempeño de los operadores en las paradas.

Rodríguez comentó que actualmente no se están desplazando los estudiantes ni desarrollándose un grupo de actividades, por ello es el momento idóneo para ver qué movimiento organizativo puede hacerse en las actividades productivas, de servicios y administrativas.

Dijo que la ciudad en otras etapas contaba con más de dos mil ómnibus y hoy son menos de 600, por tanto hay una demanda insatisfecha que precisa de este reajuste mediante el cual se busca que sectores como Salud Pública, Comercio y Gastronomía, Educación Superior y el propio Transporte deberán hacer un levantamiento y evaluar cómo optimizar sus respectivas prestaciones para disminuir la movilidad de sus trabajadores y desplazar esta del horario pico de la mañana. “Hay que trabajar con inteligencia”, aseveró el titular del sector.

Al respecto, el jefe del subgrupo de Transporte del CDP, José Conesa González, dijo que es una necesidad pues hoy no se logra mover la mayor cantidad de personas. “Esto está condicionado a que todas las actividades comienzan en el mismo horario, lo que precisa de una reorganización y que los centros evalúen la posibilidad de iniciar la jornada antes o después”.

En lo inmediato comenzarán despachos con las entidades a la par de aplicar la ciencia con software que permitan hacer las modulaciones necesarias. “Es con el mismo transporte que disponemos, pero buscando su racionalidad y mayor eficiencia”, dijo, y puso de ejemplo que hay trabajadores que deben moverse de un extremo a otro de la ciudad para desempeñar su labor, y sin embargo muchas de esas actividades están en sus propios municipios de residencia o aledaños.

Conesa comentó a la prensa que la ciudad implementa medidas para la etapa estival y la transportación hacia las playas del Este y del Oeste capitalino, que supone una estrategia de refuerzo a las rutas tradicionales, entre ellas, la 40, 42, 62 y 64; estas mantienen sus servicios, pero están reforzados en la mañana y la tarde.

En el CDP se aprobó que el grueso de esta transportación en el retorno será a partir de las 16: 00 hasta las 20:00 (hora local), límite para el apoyo al regreso de los bañistas.

Foto: Consejo de Defensa, tomada de Tribuna de La Habana.

El director provincial de Salud, doctor Carlos Alberto Martínez Blanco, dijo que este martes se confirmaron seis casos positivos de COVID-19, se procesaron 2 339 PCR, lo que representa 0,3 % de positividad. Se acumulan 1 372 positivos, se han procesado 113 332 PCR, lo que representa 1,2 % de confirmación.

Al cierre del día la provincia presenta una tasa de incidencia acumulada de 64,2 por 100 000 habitantes, siete municipios por encima de la media provincial: Cotorro, Centro Habana, Cerro, Regla, La Habana del Este, La Lisa y La Habana Vieja.

Señaló que los confirmados corresponden a los municipios de Centro Habana y Cerro con (2) casos, Diez de Octubre y La Habana del Este con un caso cada uno; cinco casos son asintomáticos y uno sintomático, ingresado antes de las 72 horas, y que todos tienen fuente de infección demostrada, y son contactos de casos confirmados.

Al abordar el comportamiento de las atenciones médicas por Infecciones Respiratorias Agudas comentó que al inicio de la semana estadística 29 se mantiene en zona de éxito el canal endémico, y cómo durante el día de ayer La Habana del Este fue el municipio de mayor número de atenciones médicas con 57.

Foto: Consejo de Defensa, tomada de Tribuna de La Habana.

Yojanier Sierra Infante, Presidente del Tribunal Provincial, dio una detallada explicación acerca de la revisión más profunda que se ha hecho a las medidas de enfrentamiento a un grupo de figuras delictivas que preocupan e irritan a la población, y son de la atención del Estado y el Gobierno, y la Policía lo ha enfrentado.

En la ciudad más de 50 causas se han juzgado en los cuatro tribunales municipales por delitos de receptación, acaparamiento y actividad económica ilícita. “Hay una lista amplia de productos de alta demanda -más de 15- que se están revendiendo en la calle a precios elevados y eso se ha juzgado en los tribunales“, dijo.

Sierra Infante indicó que se ha aplicado el decomiso, y la sanción accesoria de los bienes ocupados, son privación de libertad, multas, entre otras. “Todo esto es cuando hay pruebas, siempre respetando el debido proceso, el derecho a la defensa y al recurso, pues aunque hayan situaciones excepcionales en el país, no implica que se violen derechos y garantías de las personas”, insistió.

Alertó que todas las indicaciones para la etapa de pos-COVID-19, de reajustes de horario, formas de empleo y de salarios, deben tener un sustento legal, pues se han dado muchas reclamaciones de trabajo en las sedes judiciales. Puso de ejemplo que si una administración aplica el trabajo a distancia, eso lleva una modificación del contrato al trabajador y dejarlo por escrito; también modificar el convenio colectivo de trabajo y suplementar ese contrato, si no el trabajador que no esté de acuerdo le ganará la batalla ante el tribunal.

El presidente del CDP, Luis Antonio Torres Iribar, anunció que en la playa serán puestas las carpas estatales y de los trabajadores por cuenta propia, pero orientó disgregarlas por varios puntos para impedir las altas concentraciones de personas.

Seguidamente llamó a que todos los que tienen tareas en la zona de playa no esperen indicaciones. “Cada cual debe controlar lo suyo, lo mismo el comercio, la Policía, el Partido, el Gobierno… pues se ha convertido en el epicentro del verano ya que no hay otros lugares tradicionalmente abiertos en esta etapa veraniega”. Particularizó en el rol de Salud Pública con la exigencia de todos los temas asociados a las medidas sanitarias y que no haya un relajamiento de la disciplina.

Fuente: Tribuna de La Habana.

fny