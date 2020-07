Donald Trump roba el capital simbólico de los Estados Unidos

Donald Trump está robando para su uso personal el capital simbólico de los Estados Unidos.

Su intención es revitalizar sus posibilidades de conseguir su segundo mandato presidencial en las próximas elecciones de noviembre. No es una acusación infundada ni malintencionada: es la verdad desnuda. También es una conducta que debe inscribirse entre las más inmorales maniobras del populismo demagógico, que Trump no es, por supuesto, el primero en emplear en el largo prontuario de la Historia.

También lo hicieron los nazis en Alemania para someter a secuestro emocional a un pueblo herido en su orgullo nacional por su derrota en la Primera Guerra Mundial. Las tiranías, en sus inicios, suelen acudir a este procedimiento. Algunas, nunca lo abandonan.

Trump tiene, y sería tonto negarlo, inteligencia emocional para conectar vivamente con las grandes medianías, no en balde posee adiestramiento como showman, y para ser showman hay que ser buen comunicador. Esa es, en política, la función de los símbolos: su enorme poder de convocatoria y movilización de masas. Los símbolos despiertan, enardecen y disparan el sentido de pertenencia, el espíritu de manada.

Trump ha elegido con mucha “maldad de la calle”, como decimos en Cuba, las locaciones de dos de sus últimos grandes mítines de campaña electoral: Tulsa y el monte Rushmore. Como ya se ha dicho sobradamente, Tulsa fue el escenario de la abolición de la esclavitud y también de la peor matanza de afronorteamericanos ocurrida hasta hoy en ese país, lo que convierte a esa ciudad en un símbolo de doble cara. Incluso quiso programar su show para el mismo día en que se conmemoraba la abolición.

Aunque en apariencia este designio apareciera como un intento por conectar con la muerte del afronorteamericano George Floyd, que ha conmovido al mundo, fue, en realidad, un guiño hecho a los partidarios del “poder blanco”, que constituyen la mayoría de la base electoral del Presidente. Sobre eso se ha escrito ya bastante.

La aparición y gran show de Donald Trump en el monte Rushmore, Dakota del Sur, debe analizarse aún más allá de lo que la prensa ha vislumbrado en el evento. Como ya han recordado los medios, las tierras del monte pertenecían a la tribu nativa Sioux, que las consideraba un lugar sagrado, y su propiedad le fue asegurada por un Tratado firmado por el Gobierno de los Estados Unidos en 1868.

Entre 1927 y 1941 el Gobierno federal convirtió el Tratado en letra muerta al esculpir en el monte Rushmore un monumento de granito que representa las cabezas de los cuatro Presidentes icónicos de la nación del Norte: George Washington y Thomas Jefferson, padres fundadores que combatieron el colonialismo inglés, pero eran propietarios de esclavos; Abraham Lincoln, quien abolió la esclavitud, pero ordenó la ejecución de 38 indios sioux -la mayor de la historia del país- durante la guerra de Dakota (1862), y Theodore Roosevelt, quien filosofó en una ocasión: “No voy a ir tan lejos como para decir que los únicos indios buenos son los indios muertos, pero nueve de cada diez lo son, y no se debería investigar demasiado sobre el décimo”.

Para los pueblos de tradición, entre los cuales se cuentan todas las tribus de los Estados Unidos, los lugares sagrados son lugares de poder. Quienes tengan alguna noción sobre religiones saben qué significa un lugar de poder: en los lugares de poder se concentran las energías espirituales de las razas que los han elegido.

Jerusalén y el monte de los Olivos para los cristianos son buenos ejemplos para ilustrar esto. La Cúpula de la Roca y la roca negra de La Meca son otro buen par de ejemplos para el Islam. Los grandes templos ceremoniales como el del dios Huitzchilopoztli en el México precolombino lo eran para los aztecas. Por eso, los españoles construyeron sus catedrales en el Nuevo Mundo preferiblemente sobre estos lugares de poder que habían sido el alma de los vencidos. Apropiarse de los símbolos de los vencidos es una maniobra muy antigua, como se ve.

Un gesto que equivale a plantar la bota del vencedor sobre su víctima, un modo de decir: “Te he quebrado”. Las cabezas delos cuatro Presidentes que despojaron a los nativos americanos de sus tierras, su cultura y su vida, esculpidas sobre un monte sagrado, es u gesto de dominación insoportable para los Soiux, una ofensa terrible a sus tradiciones y creencias.

Pero al mismo tiempo, para los supremacistas seguidores del Supremacista en Jefe Donald Trump, equivale a plantar su bandera empapada en sangre nativa en el corazón sagrado de la nación Soiux, y constituye un acto de suplantación ritual digno de la mentalidad de los Neanderthales. O lo que es lo mismo, de una mentalidad muy básica, la que caracteriza a los seguidores de Trump, su base electoral de supremacistas blancos.

No podemos dejar a un lado, como si no significara nada, el hecho de que la familia paterna de Trump emigró a Estados Unidos desde la provincia alemana de Renania-Palatinado, uno de los primeros lugares militarizados por los nazis y en cuyo territorio se encuentra el bosque de Teotoburgo, lugar mágico, lugar de poder y corazón de la raza germánica, que esculpió allí la imagen del árbol Ygdrasil, símbolo de la creación del mundo según la mitología de los antiguos germanos.

Hitler y su oscura creación, la Anhenerbe, un instituto en que se cocinaban recetas esotéricas junto a experimentos de biología genética para favorecer la creación de una raza superior, celebraban ceremonias de carácter mágico en Teotoburgo. Aprovecharon todos los símbolos de la antigua cultura germánica, empezando por la swástiva y terminando por el alfabeto rúnico. Todo fue emulsionado en el caldero de la doctrina nazi para despertar el inconsciente colectivo de los alemanes, yacente bajo la gruesa capa de siglos de civilización occidental.

Todo bajo la etiqueta de una vuelta a la pureza de las raíces de la raza. Y la familia de Trump no solo emigró, sino que aún mantiene relaciones estrechas con la parte de ella que permaneció en Alemania. ¿Significa eso que todos los emigrantes alemanes en Estados Unidos que aún confraternicen con parientes residentes en Alemania son nazis? Rotundamente NO. Pero ¿y aquellos que insisten en reproducir conductas de las que la Humanidad guarda tan horrorosa memoria? Yo digo que sí lo son. Son nazis genéticos o nazis por adopción de códigos mentales.

No sé si alguien habrá reparado en que el pabellón que aguardaba a la pareja presidencial ostentaba los colores rojo, negro y blanco, los mismos que usaban en sus rituales y banderas los SS y la Gestapo, y que se vieron muchas veces en la decoración de los lugares donde acontecieron los más importantes discursos de Hitler al pueblo alemán.

Por otra parte, y entrado ya en el terreno de la megalomanía de Trump, un fotógrafo cuyo nombre no he retenido, tuvo un rapto de iluminación cuando tomó esa foto para la Historia que muestra al Presidente de pie ante las cuatro cabezas de sus ilustres antecesores. La cabeza de Trump, con su pelambre azafranada, queda justo delante de la colina que no tiene ninguna cabeza tallada en su superficie, lo que expresa muy bien en lenguaje metafórico el ansia, declarada por Trump, de que su extraña cabezota algún día figure como la quinta Gran Cabeza entre quienes hicieron “Grande a América”.

Arropándose en dos de los más significativos símbolos imperialistas de los Estados Unidos como en manto de realeza, Donald Trump se presenta ante su base electoral como “el Presidente de la ley y el orden”, e inunda a sus votantes con su discurso hipócrita y supremacista, implantando en miles de esas cabezas sus ideas impregnadas del veneno divisionista, como cuando acusa a la “extrema Izquierda” estadounidense” de haberse convertido en un “nuevo fascismo” que trata de acabar con la libertad y los valores de Estados Unidos, en una maniobra propia de los psicópatas de libro, que consiste en culpar a otros de lo mismo que el psicópata hace o pretende hacer.

Pero resulta que en su semántica la extrema izquierda estadounidense ya no es solo el micro partido comunista del país, sino todos aquellos norteamericanos con un pensamiento que oscila hacia el centro o la izquierda pero no son comunistas ni se plantean serlo, y también todos aquellos que reclaman el cese del racismo sistémico sean del color que sean, pero sobre todo, ¡oh, sorpresa!, nada más y nada menos que el partido demócrata y todos los demócratas sinceros cuya mente no ha podido secuestras el Gran Acusador.

Es tan mixtificador que aunque no hay noticias de que los Sioux ni ninguna otra tribu nativa hayan amenazado con dañar las cuatro cabezas pétreas, él mete las protestas Sioux por su presencia en el monte Rushmore en el mismo saco junto con los ataques sufridos por las estatuas de Cristóbal Colón y algunos líderes de la Confederación sureña, y anuncia con su lengua tonante de embaucador de feria: “¡Este monumento nunca será profanado. Estos héroes nunca serán desfigurados. Su legado nunca, nunca será destruido!”. Quien tenga ojos, que vea. Quien tenga oídos, que oiga. Nunca está de más recordar a los desmemoriados que eso no lo digo yo. Lo dijo Jesucristo.

Sin mascarillas ni distanciamiento social en medio de una crisis de salud que supera a la de cualquier otro país del mundo y ya mató millones de estadounidenses, los seguidores de Donald Trump corearon frenéticos hombro con hombro en Rushmore, como las ovejas de Orwell, “¡USA, USA, USA!”. Quienes tengan aunque sea una mínima noción de lo que son las sectas y cómo funcionan, digan si esto no les recuerda el comportamiento irracional, aberrante y fanático de una secta. Esta es la secta de Donaldo Zanahorias, Gran Gurú.

Probablemente muy pocos asistentes al show de Rushmore se acordaron del Coronavirus, ya que su Presidente amado apenas mencionó el tema. ¿Y por qué habría de inquietar a sus votantes agitando ese tabú, si, total, “va a desaparecer como por milagro en cualquier momento?”. Esta aseveración, que Trump lleva repitiendo desde el principio de la pandemia a pesar de que los hechos reales lo contradicen absolutamente, muestra cuán cercano al pensamiento mágico del hombre primitivo está el cerebro del individuo que tiene en sus manos torpísimas el destino del planeta.

Los norteamericanos que quieren a Donald Trump para Presidente por otros cuatro (y quizá más años), no se dan cuenta de que han caído en la trampa de las trampas de los grandes estafadores de pueblos: identificar al personaje con el país, la patria, la tradición y el pasado de gloria… Asombra cómo semejante truco no pierde eficacia a pesar de haber sido tan usado.

Y para coronar su show en Rushmore, al final del espectáculo recompensó a los asistentes con unos fuegos artificiales que había anunciado así: “Van a ser una velada inolvidable, fuegos artificiales que pocas personas han visto. Va a ser muy emocionante”. La entusiasta afirmación fue hecha por Trump. ¿Cómo debe leerse esto según la hermenéutica? Pues así: “¡Gracias, mis infantiles seguidores, por haber venido a mí, y ahora, como premio por tanta lealtad les daré ¡fiesta, fueguitos, colores, emoción!”. Ni siquiera faltó el payaso para reproducir en grande una fiesta de cumple dominical en un patio de suburbio blanco, con tarta de merengue rosa y fragante resina de pinos.

El señor Presidente jugando a las casitas

La primera vez que Donald Trump jugó a las casitas tenía 34 años, pero ya lucía en su rostro ese rictus de obstinada soberbia que lo caracteriza. Fue cuando compró el edificio que convertiría en la famosa Torre Trump, remodelada con materiales costosísimos en los que abundan el oro y los mármoles exóticos, además de una arquitectura ciclópea a la que ha demostrado ser muy aficionado, rasgo que caracteriza a los grandes megalómanos, pero que es, también, capital simbólico importantísimo en el metatexto político de la grandeza y la gloria. Imperiales de todos los tiempos.

Ahora de nuevo el Presidente juega a las casitas sometiendo a aprobación del Senado un decreto que llama a “hacer lindos otra vez los edificios y monumentos federales”. ¿Y qué es para Donald Trump hacerlos lindos? Pues hacerlos en estilo neoclásico, porque los demás estilos arquitectónicos “son feos”, en sus propias palabras. También los faraones egipcios y el conquistador macedonio Alejandro Magno gustaron de lo ciclópeo, y Napoleón recurrió al neoclasisismo, y Adolh Hitler y José Stalin… En la escultura ha reinado siempre una norma: las representaciones de los dioses, ya sean tridimensionales o en altos y bajos relieves o en pinturas, deben tener un tamaño superior a las de los seres humanos, de ser posible deben ser enormes. Ya lo demostró la estatuaria griega, y hoy podríamos disfrutar de su estricta observancia de esta concepción si el Coloso de Rodas, la Estatua de Júpiter Olímpico y la de Atenea Pártenos no hubieran desaparecido junto con casi todas las Siete Maravillas del Mundo.

Pero no es puramente una tendencia megalómana lo que hace creer a Donald Trump que el neoclasicismo es lo máximo. Es su certeza —heredada del linaje de tiranos históricos de que proviene— de que tamaño es sinónimo de poderío. La Casa Blanca y el Capitolio son los dos ejemplos por excelencia del neoclacisismo estadounidense, al que también fueron adictos los Padres Fundadores.

El neoclasicismo es símbolo de la grandeza norteamericana, e impone respeto al resto del mundo. Esa convicción lleva al Presidente a desestimar los grandes logros arquitectónicos modernos que ostenta su país. Y lo acerca al espíritu del nazismo, cuyos grandes monumentos se inscriben, todos, en este estilo. En el caso de los Estados Unidos, los edificios neoclásicos son un símbolo no solo imperial, sino también del poder blanco con su Ku Klux Klan, sus horcas, sus incineraciones y otros mecanismos supliciantes, y entre sus muchas responsabilidades se encuentra recordar a los nativos, los negros, hispanos y cuanta minoría respire en ese país que son nada.

Pero, por encima de todo, el neoclasicismo es para Trump otra magnífica posibilidad de manipular en favor de su campaña electoral el capital simbólico del pueblo norteamericano. Pero volver a este estilo arquitectónico es regresar al pasado esclavista de la nación, cuando el Sur era rico e independiente gracias a la explotación del trabajo forzado de decenas de miles de esclavos.

Quienes crean que fantaseo, tengan la curiosidad de buscar el significado del concepto arquitectónico ante bellum, del latín ante (antes) y bello (guerra), nombre que recibió la mezcla de estilos neoclásico y renacentista en que fueron construidas las grandes mansiones de la economía de plantación propia del Sur. Un ejemplo formidable de estas mansiones lo recordarán quienes hayan visto el filme icónico Lo que el viento se llevó.

Volver a una arquitectura que representa el pasado cultural de la nación es otro de los guiños del Presidente al poder blanco, al supremacismo que impera entre su base electoral, ubicada fundamentalmente en el Sur y los Estados del Cinturón de la Biblia. Y un recordatorio a los pueblos nativo y negro de los Estados Unidos de que siguen siendo esclavos.

El magnate Donald Trump. hoy Presidente de los Estados Unidos, es un ladrón de símbolos. Él no es la patria, no encarna los valores tradicionales del pueblo norteamericano, no es el Presidente de la ley y el orden ni es el defensor de “su” pueblo, no me refiero a todo el pueblo norteamericano, ni siquiera es el defensor de sus suprematistas entusiastas, a quienes convoca a congregarse sin mascarillas aunque se contagien, porque al final, morir por Donald Trum es vivir.

Los norteamericanos que siguen a Donald Trump y quién sabe si logren mantenerlo en la Casa Blanca por quién sabe cuánto tiempo, no estarán votando por su país, sus valores, sus tradiciones, su cultura ni por el blanqueamiento racial. Votarán por mantener en el poder a un hombre cuya mayor aspiración es su propia grandeza, su ambición personal y su megalomanía patológica. Un hombre que ha retomado la célebre afirmación del rey francés Luis XIV, “El Estado soy yo”, con una pequeña variación: “Los Estados Unidos soy yo”. Y aún hay más: ha retomado otra de las célebres frases de aquel monarca, “Después de mí, el Diluvio”, transformándola así: “Después de mí, el Coronavirus, la Secesión y todos los males”.

He encontrado unos fragmentos del libro Anatomía de la crítica, de Nortroph Frye, que, aunque nada tienen que ver con el tema que nos ocupa, si fueran leídos como se consultan las “Suertes” en la Biblia y otros libros sagrados, tendrían resonancias proféticas siniestras:

El mundo demoníaco humano es una sociedad constituida por una especie de tensión molecular de los egos, una lealtad al grupo o al jefe que menoscaba al individuo… […] Semejante sociedad es fuente inagotable de dilemas trágicos como los de Hamlet y Antígona. En el mundo humano siniestro un polo individual es el jefe tirano, inescrutable, despiadado, melancólico, y de una voluntad insaciable, quien se gana las lealtades solo si es lo bastante egocéntrico como para representar el ego colectivo de sus seguidores.

El otro polo está representado por el pharmakós o víctima sacrificada, quien debe morir para fortalecer a los demás. En la forma más concentrada de la parodia demoníaca, los dos se hacen uno. […] La relación social es la de la turba, que es esencialmente la sociedad humana en forma de un pharmakós, y la turba se identifica entonces con alguna siniestra imagen animal, como la hidra, la Fama de Virgilio o la Bestia Vocinglera de Spencer. […] Las ciudades de la destrucción y de la noche pavorosa tienen aquí cabida, igual que las grandes ruinas del orgullo, desde la torre de Babel hasta las ruinas potentes de Ozymandias. […] El mundo del fuego es un mundo de demonios malévolos como el fuego fatuo o los espíritus que escapan del infierno, y hace su aparición en este mundo en forma de auto de fe o de ciudades ardiendo, como Sodoma […] También es este el lugar de las imágenes del trabajo pervertido, instrumentos de tortura, armas de guerra, armaduras e imágenes de un mecanismo muerto que, al no humanizar a la naturaleza resulta tan deshumanizado como inhumano.

imop/