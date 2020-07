Guía rápida sobre las tiendas en MLC en Cuba

Según precisó recientemente Ana María Ortega Tamayo, directora general de Tiendas Caribe, de los más de 4 800 puntos de ventas existentes, solo 72 ofertarán este servicio, implementado como parte de las nuevas medidas en función de enfrentar la crisis actual del país.

De esas 72 tiendas, en 57 se venderán alimentos y aseo, y productos de ferretería en las otras 15.

Una incertidumbre generalizada en redes sociales es qué pasará con los establecimientos que comercializan en CUC. Ortega Tamayo había aclarado que “en el actual escenario no podemos tomar recursos del país para importar alimentos de gama alta y venderlos en CUC, sino que los utilizamos para adquirir mercancías de la línea económica y ofertarlas en la línea económica”.

“Nuestro objetivo es que no existan los desabastecimientos, pero eso no es un escenario que cambia de la noche a la mañana”, reconoció.

Las ventas en MLC —dijo el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil— son colaterales para ese segmento del mercado, pero la esencia es que se trata de potenciar la oferta en moneda nacional. Sin embargo, para ello es vital recuperar la divisa y poder financiar parte de la demanda de las tiendas en CUP y CUC.

¿Con qué tarjetas se podrá comprar en las tiendas en MLC?

Las tiendas aceptan tarjetas magnéticas nacionales de los bancos Metropolitano S.A., de Crédito y Comercio y el Popular de Ahorro, además de las tarjetas AIS generadas por Fincimex.

Recordar que este tipo de tarjetas se habilitaron a partir de la venta de electrodomésticos, partes y piezas de carros y otras mercancías en divisas convertibles, desde octubre del pasado año.

Por otra parte, solo está permitida la compra con tarjetas internacionales VISA y MasterCard, que no estén vinculadas a bancos en los Estados Unidos.

¿Dónde se pueden abrir las nuevas cuentas bancarias en USD?

La apertura de cuentas en USD asociadas a tarjetas magnéticas puede realizarse en las sucursales de los bancos Popular de Ahorro, de Crédito y Comercio y del Metropolitano S.A.

¿Quiénes podrán abrir las cuentas bancarias?

Las cuentas se abrirán a solicitud de las personas naturales residentes permanentes en el territorio nacional, solo con la presentación de su carné de identidad.

¿Cuáles son las características fundamentales de estas cuentas?

Pueden abrirse sin efectuar un depósito inicial y no tendrán saldo mínimo. No devengan intereses, ni se cobran comisiones por su utilización. No tienen el beneficio de la bonificación que los bancos aplican a otras tarjetas RED. Es un medio de pago, emitido por los bancos cubanos, que da acceso a las compras en los comercios habilitados para la venta de mercancías en USD.

¿Desde dónde se pueden recibir remesas para las cuentas en MLC?

Se pueden recibir remesas desde todos aquellos países donde existan bancos que tengan acuerdos con bancos cubanos para la tramitación de transferencias bancarias. Debido a la constante persecución de que son objeto las transacciones financieras de Cuba como consecuencia del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, la persona interesada en enviar remesas debe indagar con su banco si acepta realizar la transferencia hacia el banco cubano.

¿De dónde se pueden obtener fondos para estas cuentas?

Las cuentas bancarias en dólares estadounidenses de las personas naturales pueden recibir fondos mediante:

Transferencias bancarias del exterior desde bancos que tengan acuerdos con bancos cubanos y en las divisas aceptadas por estos, a las que se le aplicará el tipo de cambio del día para su conversión a USD. Por ejemplo, si se recibe la transferencia en EUR, en este caso se aplica el tipo de cambio del banco EUR/CUC (tasa de cambio de BANMET para transferencias bancarias) 1.09480, quiere decir que por 100 EUR recibe 109.48 CUC y para acreditar la cuenta se aplica CUC/USD que serían CUC 109.48 multiplicado por el margen comercial correspondiente para este tipo de operaciones, resultando un importe de USD 108.40 acreditados en la cuenta en USD del cliente.

Transferencias bancarias desde otras cuentas en divisas abiertas en bancos cubanos.

Transferencias de remesas recibidas del exterior a través de FINCIMEX S.A., para los clientes del BANMET y BPA, se exceptúan las remesas recibidas por la Western Unión, que hasta el momento solo entrega el efectivo en CUC.

Depósitos en efectivo de dólares estadounidenses.

Depósitos en euros, libras esterlinas, dólares canadienses, francos suizos, pesos mexicanos, coronas danesas, coronas noruegas, coronas suecas y yenes japoneses. Se aplica el tipo de cambio del día para registrarlas en la cuenta en USD. Por ejemplo, si usted se acerca a la ventanilla de un banco comercial con EUR 100 a depositar en la tarjeta en USD se le aplica la tasa de cambio existente en ventanilla EUR/CUC 1.07550 por lo que se le acredita al cliente en su cuenta en USD 107.55.