Leonora Carrington en el reino de la oniria

Cuando era niña encontré en un número de la revista cubana Pen­samiento Crítico un fotorreportaje dedicado a una pintora surrealis­ta inglesa, Leonora Carrington, quien vivía y trabajaba en México. Las imá­genes ejercieron sobre mí una atracción instantánea y tan profunda que jamás pude olvidarlas.

Años después, su novela La trompetilla acústica me deslumbró como ya lo había hecho su pintura. Había algo en las ideas, en la intención, que constituía un reclamo muy fuerte para mi sensibilidad, aunque la naturaleza de todo aquello no al­canzaba a revelárseme todavía. Pero la luz se hizo con su óleo Los Sidhes y descubrí que compartimos la genética de una de las culturas más antiguas y maravillosas del planeta: el mundo celtoirlandés.

Mientras avanzaba la investigación para escribir estas páginas, una sospecha sobre los varones surrealistas fue crecien­do: como artistas y como individuos fue­ron menos auténticos que las principales mujeres de ese movimiento como Frida Khalo, la española Remedios Varo y la propia Leonora.

Hubo otras, como la norteamericana Dorothea Tanning o la argentina Leonor Fini, pero no pueden compararse con esta trinidad genial, en ningún sentido. Sin embargo, la más poderosa de las tres maestras es la Carrington, porque posee una mayor riqueza referencial, ya que, al contrario de Frida, quien hizo de sí mis­ma el centro de su imaginario, y de Re­medios Varo, que tuvo por placenta ideas profundas, pero fragmentadas, Leonora se nutría de un inmenso complejo cultu­ral, intrincado, ancestral, un imaginario de densidad mineral, emparentado vis­ceralmente con el pensamiento mágico de los albores de una civilización; todo un mundo de equivalencias simbólicas y diálogos relacionales perfectamente estructurados.

Es la única en quien la fuente de creación brota fundamental­mente de un sistema orgánico no individual y muy anterior al pensamiento racional de la modernidad, impecablemen­te emulsionado con el caudaloso torrente de conocimien­tos tomados de la Edad Media y el Renacimiento hasta el siglo XIX, favorecido, sin duda, por su pertenencia a la alta aristocracia británica, que le dio acceso a una exce­lente educación.

Tal completud la coloca por encima de su condición femenina, europea, surrealista, y más allá de cualquier adjetivo al que se quiera recurrir para etiquetar­la. Su transustanciación con el mundo mítico de la Irlanda celta le dio una fuerza tónica y universal que hizo de ella un caso único en la pintura de su época.

El peso que tuvo su desequilibrio mental en todo ello es, posiblemente, inferior al de los mitos y leyendas que le fueron contados en su in­fancia por su abuela y su nana irlandesas. El tema promete una interesantísima aventura para quien se atreva con él.

Más allá de los vasos comunicantes que conectaron la producción del grupo surrealista en lo referente a técnicas y conceptos teóricos —como es habitual en las arribadas generacionales—, sus integrantes formaban un conglome­rado tan compacto que la frase carne de mi carne resume muy bien la naturaleza de sus relaciones interpersonales.

No sólo aprendieron unos de otros procedimientos como el frottage y el collage, sino que compartieron influencias, entre las que pueden rastrearse el Bosco y Bruegel el Vie­jo —y en el caso especialísimo de Leonora, también los prerrafaelitas—, y un fondo común de conocimientos, estudios y corrientes filosóficas y seudocientíficas como la cábala, el budismo, la astrología, el tarot, el esoterismo, la magia, la escritura automática, el cuarto camino… En esas búsquedas espirituales fueron verdaderos precursores del New Age.

El grupo funcionaba como un clan endógamo: sus miembros no tenían amigos íntimos fuera de su círcu­lo, compartían lugares, parejas y promotores comerciales, y se hacían retratar amontonados cuerpo sobre cuerpo, cual adolescentes que han hecho pacto de lealtad eterna.

Muchos de ellos vivieron hasta el final de sus vidas en una caleidoscópica locura juvenil, de donde la maduración del carácter pareciera definitivamente proscrita. Su inter­dependencia era tal que literalmente se fagocitaban. Pero si en este terreno destaca bajo una luz especial la amistad entre Remedios Varo y Leonora Carrington, quienes se declararon almas gemelas, me ha parecido notar un fe­nómeno aún más curioso: Leonora, amante del pintor su­rrealista Max Ernst, fue más tarde impersonada por otra pintora surrealista, la norteamericana Dorothea Tanning, cuarta esposa de Ernst.

No hablo de usurpación de iden­tidad en términos legales, sino del proceso por el cual un actor se introduce en la piel de un personaje. Una espe­cie de mimesis. Como esta afirmación difícilmente puede ser demostrada, me limitaré a sugerir algunas coinciden­cias sorprendentes.

Leonora y Dorothea

Leonora nació en Lancashire, Inglaterra, en 1917. Do­rothea, en Galesburg, Illinois, en 1912, y se convirtió en amante de Ernst poco después que Leonora y él termina­ran su breve relación.

Ernst era considerablemente mayor que las dos, intelectualmente inquieto y brillante, física­mente bello, excéntrico, ególatra, egoísta, y un mentor y galán muy codiciado, con pinta de erotómano, según pare­ce desprenderse de su interés en la figura de Sade y de los collages de perversiones sexuales, inspirados en las obras del Divino Marqués, que publicó bajo el título Una sema­na de bonanza, con el consabido escándalo de la hipócrita sociedad parisiense y el aplauso incondicional de los su­rrealistas.

Leonora fue su discípula, pero aunque asimiló sus enseñanzas en cuanto a procedimientos técnicos, su obra le debe poco o nada. Una observación rápida reduce el tema de las deudas a unos cuantos símbolos que Ernst usaba y ella incorporó a su imaginario, por ejemplo, los pe­ces azules.

Ella tenía su propio, inconfundible estilo, y tenía una voz, un mundo pictórico en movimiento continuo que se reproducía por generación espontánea, mientras la pin­tura de Ernst se inscribe en el estrecho marco conceptual del surrealismo y en territorios de experimentación arte­sanal.

Sorprende encontrar en Dorothea más semejanzas con Leonora que con el propio Ernst, pero no del tipo que se­ría de esperar entre maestra y discípula. Dorothea estaba fascinada con Ernst como lo estuvo Leonora, pero no tenía una personalidad tan fuerte como su predecesora, así que su fascinación era más bien una fusión, que pasaba, entre otras cosas, por la acción de impersonar a la mujer a quien tal vez considerara la más eficaz o la más peligrosa entre todas las que decoraron la vida del pintor.

Si se comparan las obras de ambas, salta a la vista que Dorothea también acudió al imaginario mítico celtoirlan­dés, de un modo tan evidente como lo muestra su retra­to Deirdre, donde pintó a la protagonista de uno de los tres ciclos legendarios del Úlster (El cantar de los hijos de Usnech), con la cabellera coronada de muérdago.

Leonora rendía culto a Lewis Carroll. Dorothea pintó cuadros que recuerdan las ilustraciones que adornaron las primeras ediciones inglesas de Alicia en el país de las maravillas, pero aunque no cuestiono su destreza como artista plástica (tenía una particular habilidad compositiva, un gran sen­tido del color y muy buen dibujo), su pintura es fría, me­ramente figurativa y muy impostada, e impresiona como si tuviera poco que decir, y a pesar de su notable dominio del oficio, no creó un estilo personal identi­ficable.

Hay dos retratos, uno de Leonora sentada contra una pared, brazos rodeando las rodillas y el rostro mirando a la cámara, con una blusa blanca de encaje sobre­bordado; y otro, muy semejante, que muestra a Dorothea de perfil contra una pared, contemplando algo a través de una ventana, y luciendo una blusa también blanca y de textura similar a la prenda de Leonora.

Las dos artistas hicieron diseños para joyería, escenografías teatrales, ves­tuario para ballets; las dos hicieron esculturas y escribieron poesía, teatro y narrativa, aunque de la escritura de Do­rothea poco o nada ha trascendido.

Y aquí hay otro detalle que llama la atención: mientras todas las fotos tomadas a Leonora en sus estudios la muestran de espaldas o en una frontalidad hierática y ensimismada, pero siempre de ele­gancia contenida y natural, existe una foto de Dorothea en su estudio, descalza, en una pose de lánguido abandono, absorta ante su máquina de escribir, cubierto el piso por una enorme cantidad de cuartillas dispuestas en un des­orden tan extremo que deviene artificial, y es imposible no percibir el tufo teatral que emana de esa escenografía, que parece reclamar a toda costa la atención del especta­dor sobre la superior condición intelectual de la retratada. Demasía es el término adecuado para esta misa en escena.

Las surrealistas no escondían su vocación feminista, que en Leonora no era tal, sino independencia nacida de la fuerza del carácter. Ella, aunque podía amar con inten­sidad, nunca perteneció a nadie más que a sí misma. Do­rothea tampoco en este punto quiso ser menos, y pintó su Retrato de familia, donde la figura masculina (esposo o pa­dre), armada con un monóculo de frío cristal como severo ojo de cíclope, supera considerablemente en proporciones a todas las figuras femeninas del cuadro.

Creeríase denun­cia apasionada de la supremacía viril, pero ella también realizó un fotomontaje donde un Max inmenso y desafiante se abre paso en medio del desierto mien­tras sujeta por los cabellos, cual mario­neta, a una liliputiense Dorothea que lo contempla sumisa desde un revelador contrapicado venerante.

Muy celebrado ha sido un óleo suyo, La truite au bleau, en el que una mujer se sienta solitaria a la cabece­ra de una mesa bajo la que nadan peces azules, y ante ella, un pez del mismo color la observa desde el fondo de un plato. Los peces del acuario de Max Ernst. Franca contradicción.

Mientras las fotografías tomadas a Leonora tienen una atmósfera intimista, de fragilidad, de aislamiento, las fotos de Dorothea siempre recuerdan un set concebido para que ella ocupe un centro gracioso y dignificante. Su gestualidad de diva recuerda la personalidad histriónica de Salvador Dalí.

Incluso sus imágenes ancianas difieren de modo no­table de las de la Carrington: gris y magra la inglesa, cabello inculto, envuelta en suéteres y rebozos desangelados que le confieren un aire franciscano, mientras una Dorothea muy atildada posa con su enorme sonrisa (siempre la misma), una atrevida flor roja tras la oreja, impropia de sus años, y una juvenil melena de granjera.

Coqueta, picarilla. Y cuan­do enviuda y ya no es necesario seguir siendo Leonora, cambia su estilo y sus motivos, se transforma en Georgia O’keeffe y comienza a pintar flores. Antes, o después, se vuelve abstraccionista, pero su sustancia creadora ha sido amasada con cierta puerilidad que jamás la abandona. Y así se congeló, atrapada en un pistilo, la que quiso ser dio­sa, banshee, sidhe, pero quedó en reflejo. Se la tragó un pez azul.

