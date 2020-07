Una foto sensible alcanza premio en concurso sobre la Covid-19

“Toma mi mano, no estás sola” es el título de la instantánea que obtuvo el primer lugar en la categoría Primera Línea, del concurso La batalla de Cuba contra la COVID-19, convocado en fecha reciente por Expocuba.

El premiado resultó ser el fotorreportero Jorge Luís Sánchez Rivera, quien ha ido ganando prestigio en el gremio a partir de su tenacidad y la indiscutible calidad de sus imágenes.

En exclusiva para esta publicación logramos una entrevista en la que se reconoce como un eterno aprendiz de la fotografia, definición que denota su modestia.

¿Bajo qué circunstancias fue tomada esa imagen?

La imagen surge durante una cobertura periodística en uno de los hospitales habaneros donde son atendidos los infestados con el Coronavirus.

En una de sus salas observé una relación de afecto entre un médico y una paciente. En su gesto el galeno le transmitía seguridad y confianza, y eso me conmovió mucho.

Fue un instante fugaz en el que al parecer hubo complicidad entre dedo, ojo y obturador.

¿Cuando decidiste enviarla al concurso esperabas algún premio?

No. Decidí participar para sumarme a quienes reconocen la labor de los profesionales de la salud, este sería mi homenaje a ellos, pero nunca esperé un premio.

Hubo muy buenas imágenes en la competición, pero finalmente el jurado eligió la mía.

Eres de los profesionales de la prensa que ha trabajado en los lugares de mayor peligro en estos momentos de pandemia en Cuba. ¿Cómo fue para tí está experiencia?

Siempre que salgo a cumplir una misión como fotorreportero voy con el propósito de buscar la noticia e informar desde mis imágenes, y ese fue también el objetivo de esta difícil encomienda.

Fueron vivencias nunca antes experimentadas, en las que el dolor de los demás se hizo mío, y donde el temor también se apoderó de mí.

Eran jornadas de mucha tensión en las que no podía olvidar ningún detalle en cuanto a protección, para mantenerme a salvo, pero al mismo tiempo debía estar lo más tranquilo posible para lograr buenas imágenes.

Para mi esta es una nueva parte de la vida, muy diferente a las coberturas que he hecho en otras contingencias (huracanes, tornados o penetraciones del mar).

¿Cuánto te aportó está experiencia, en lo personal?

Muchísimo. He aprendido a vivir con algo que no se ve, y a preservar costumbres de protección que no estaban incluidas en nuestro sistema de vida.

De igual forma mi percepción ante la vida cambió, ahora valoro más cada minuto y vivencia, porque aprendí que en muy poco tiempo todo puede cambiar.

Interioricé que la vida es tan frágil que si no nos cuidamos la perdemos en segundos.

¿Qué repercusión ha tenido el premio?

He recibido muchas felicitaciones de colegas e internautas que han conocido del resultado, y no te negaré que me siento satisfechos, pero más que por el premio, por haber sido capaz de captar el sentimiento de afecto de los médicos cubanos y la gratitud de los pacientes.

Esa imagen no es para mi, es un regalo para todos los que desde diferentes posiciones combaten el mortal virus, exponiendo sus propias vidas.

La versatilidad es uno de tus atributos, puedes aparecer en coberturas de disímiles sectores y siempre se te ve igual de motivado. ¿Qué lugar ocupa en tu vida la fotografía?

Es una parte importante de mi vida, está presente en todo momento y la disfruto en toda su extensión.

No hago imágenes para competir con nadie, mi mayor rival soy yo mismo, y las imágenes que hago son para ser cada día mejor.

Te confieso que me considero un aprendiz de la fotografía, no creo que sea un fotógrafo logrado, porque cada día aprendo algo nuevo.

No me gusta estancarme en un sólo lugar, disfruto igual de una cobertura deportiva que de una artistica, o de una foto callejera. Son diferentes estilos y de cada uno aprendo.

¿Desde cuándo te sientes atraído por la fotografía?

Desde pequeño me gustaba observar las imágenes y siempre me preguntaba cómo se hacian. Me encantaba hojear revistas y periódicos para ver las fotos que contenían.

Siendo ya adulto el “bichito” comenzó a crecer en mí, y tuve la dicha de encontrar lugar en la Academia de Arte y Fotografía Cabrales del Valle, donde comencé a acercarme muy en serio a este arte.

De momento calló una Canon digital compacta en mis manos, que aún la guardo a pesar de que no funciona, porque con ella comencé a hacer mis primeras imágenes, muy malas por cierto.

Después salía a la calle con una libretica y apuntaba todo lo que hacía y la manera en que lo iba logrando, al tiempo que comparaba las primeras con las últimas y comenzaba a ver la evolución.

¿Cómo llegas a ser fotorreportero de prensa?

Tuve la suerte de conocer a una periodista de Radio Ciudad de La Habana me ofreció su ayuda, y sin conocerme confió en mi.

Fue así cuando comencé a conocer de coberturas, entrevistas y fotos periodísticas.

En los inicios tuve muchos desaciertos y cometí algunos errores, pero ella siempre estuvo ahí para ayudarme.

Fue entonces cuando me convencí de que era esto lo que quería para mí futuro laboral.

Mi primer órgano de prensa oficial fue el periódico Tribuna de La Habana, allí me abrieron las puertas y siento que fue el lugar que provocó una explosión de creatividad en mi.

He colaborado también con Cubasi, Cubadebate y otros medios de prensa, y desde hace aproximadamente cinco años estoy en la Revista Bohemia.

A todos les agradezco, porque en todos he aprendido muchísimo.

¿Qué tiempo le dedicas a la fotografía?

Mucho tiempo. Cuando tengo coberturas voy expresamente a eso, pero disfrutó mucho de salir a caminar y tomar imágenes en las calles.

Prefiero los domingos para salir con mi cámara y hacer fotos callejeras, es uno de los paseos que más disfrutó. Sin presión y sin apuro.

Llego a cualquier lugar y según las imágenes que voy haciendo me imagino el trabajo que puede salir de ahí.

Pero sobre todo me gusta sentarme en las noches, acompañado de una taza de café, descargar las imágenes y comenzar a trabajarlas.

En muchas ocasiones me siento satisfecho con lo que logro, porque de pequeñas fotos he logrado increíbles fotorreportajes que cuentan historias interesantes, con principio y fin.

En tu opinión qué características deben tener los fotógrafos.

La fotografía es un arte, por lo que exige de mucho estudio, mucha lectura y ver mucho cine.

Los fotógrafos debemos tener la capacidad de ver lo que los demás no logran, y convertir lo cotidiano en algo diferente, y sobre todo estar en el lugar idoneo, a la hora exacta.

Para lograr imágenes únicas y espectaculares tienes que estar en el lugar preciso y en el momento ideal, es una realidad.

Después tiene que estar dotado de mucha entrega y mucha dedicación, esta es una profesión que por lo general se desarrolla en soledad y caminando mucho, es una profesión en la que el sol nos agrede mucho, o eres víctima de condiciones del tiempo hostiles.

Y para completar las características de un fotorreportero, mucha paciencia.

