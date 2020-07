Zelda o el precio de la libertad

La historia del arte está llena de parejas amorosas cuya intensidad las condenó desde sus inicios a una oscilación perpetua entre el cielo y el infierno. La miniserie norteamericana Zelda ha vuelto a poner sobre el tapete la formada por el gran escritor norteamericano Scott Fitzgerald, considerado el icono representativo de la llamada Generación Perdida, consagrada por Hemingway en su novela Fiesta, y Zelda Sayre, una belleza sureña de Alabama que se destacó en su tiempo por el extraordinario fuego de su carácter y su ruptura con los estereotipos sexistas que dominaban en la década de los 20 la vida social de los Estados Unidos.

La relación de ambos fue extraordinariamente intensa desde el momento mismo en que se conocieron, y su matrimonio, siempre al borde de todos los límites, si bien resultó durante un tiempo la bandera de la juventud y el éxito y la consumación del Sueño Americano, llevó a Hemingway, amigo íntimo de los esposos, a calificarlo como la ruina de Scott.

Los amantes se conocieron en 1918 en una estación de trenes, mientras Fitzgerald escribía su novela Al este del Paraíso. Entonces era un joven a quien la familia rica de Zelda consideraba un pretendiente muy poco prometedor. El novel escritor se sintió tan impresionado por la muchacha que reescribió enteramente su personaje protagónico para que se pareciera a Zelda. Scott, quien por entonces pasaba su servicio militar en una base cerca de Montgomery, el pueblo donde vivía su adorada, la llamaba a diario y cuando fue destinado a Long Islan se escribieron con frecuencia.

Los Sayre, además de tener contra Scott el prejuicio de su pobreza, pertenecían a la religión episcopal, mientras que el pretendiente era católico, pero sobre todo les preocupaba que en plena juventud el joven fuera ya un alcohólico.

Zelda era la muchacha más popular de su entorno. Adoraba el baile, las fiestas, los novios y la natación, fumaba y bebía y era ya toda una experta en escandalizar a su pequeña localidad con sus extravagancias, entre las cuales se contaba un ceñido traje de baño de color carne con el que hacía creer a la gente que se bañaba desnuda. Tenía un temperamento bohemio y ciertas inclinaciones artísticas que se manifestaban en sus sueños de convertirse en ballerina. Poseía una gran energía física y mental y era incansable cuando de placeres se trataba. No le faltaban enamorados con mejores perspectivas que aquel militar apasionado y bebedor, y parece que la idea del matrimonio no la entusiasmaba tanto como a él.

El 20 de marzo de 1920, una importante casa editorial aceptó publicar su novela Al este del paraíso. Fitzgerald notificó a Zelda de inmediato y ella aceptó viajar a Nueva York para casarse. Poco después de celebrado el matrimonio la pareja marchó a París, donde vivían una vida nocturna y bohemia los miembros de la Generación Perdida, capitaneada por la célebre escritora y promotora cultural Gertrude Stein. Allí conocieron a Hemingway y Scott comenzó a escribir sus relatos cortos. La pareja fue aclamada por el éxito literario de él y a socializar con grandes figuras del arte y de la sociedad parisina.

Según cuentan quienes los conocieron en la intimidad y se desprende de las obras escritas por los esposos con fuerte carácter autobiográfico, aunque en público representaran el triunfo y la felicidad, su vida privada era convulsa, atormentada por el alcoholismo y los celos mutuos. Se peleaban, bebían cada vez más y la inestabilidad de Zelda fue en aumento hasta que en 1921 vino al mundo la única hija de ambos, Scottie.

Ese día, mientras volvía de la anestesia, Zelda pronunció ciertas palabras sobre el futuro de la niña que Scott reprodujo textualmente en su novela El Gran Gatsby. Zelda-Daysi dijo que deseaba que su hija fuera “una hermosa idiotica”. Aunque fue una madre amorosa demostró, en cambio, ser una pésima ama de casa y nada adicta a los quehaceres domésticos, de lo que llegó a presumir, incluso, en entrevistas que concedió a la prensa neoyorquina.

Era totalmente desenfadada y desinhibida, o suficiente como para acusar públicamente a Scott de tener un pene pequeño y no hacerle el amor. Vivían rodeados por la riqueza que la literatura de Scott les portaba, con criados y manejadoras para la pequeña Scottie. En ocasión en que una revista le encargara una reseña sobre la última novela de su marido, ella escribió:

Para empezar, todos deberían de comprar este libro por la siguiente razón estética: Primero, porque sé dónde encontrar la tela dorada más bonita por tan solo $300 en una tienda de la calle 42, y también, si suficientes personas la compran, dónde hallar un anillo de platino con un círculo entero, y también si muchas personas la compran mi esposo necesita un nuevo abrigo de invierno, a pesar de que el que tiene ha durado muy bien durante los pasados tres años… Me parece que en una página reconocí un fragmento de un diario viejo mío, el cual misteriosamente desapareció poco después de mi boda y, también fragmentos de una carta, la cual, aunque considerablemente editada, me resultó familiar. De hecho el señor Fitzgerald — me parece que así es como escribe su nombre— cree que el plagiario comienza en el hogar [ .

Y era cierto: la obsesión de Fitzgerald por su mujer había hecho que robara el Diario íntimo de ella y reprodujera literalmente partes del mismo en sus relatos y novelas, atribuyéndolos siempre a personajes en los que era imposible no reconocer la imagen fulgurante de Zelda Sayre, lo que, al parecer, creó entre ellos un permanente resentimiento, que se acentuó tras el nacimiento de la niña, cuando Zelda sintió revivir en su interior sus antigua inclinaciones artísticas y comenzó ella misma a escribir, reproduciendo en sus obras toda la desventura de su matrimonio.

En París la familia Fitzgerald se radicó en Antibes. Scott comenzó a escribir El Gran Gatsby y Zelda inició una aventura con un joven piloto francés del que al parecer se enamoró lo bastante como para pedir el divorcio a su marido.

Ella no había sido discreta, pues nadaba de día en la playa con su amante y bailaba con él de noche en los casinos a la vista de todos mientras su esposo trabajaba, así que este la encerró en su casa. Hasta que, bajo tanta presión, logró que ella renunciara a sus intenciones.

El piloto, quien no sabía lo que estaba ocurriendo, se marchó de Antibes sin siquiera despedirse de la bella americana, porque para él aquella aventura no había sido más que una mera erupción pasional y consideraba a Zelda poco menos que una demente. Ella hizo un intento de suicidio y para tratar heroicamente de volver a la normalidad la pareja inició un viaje por Rom y Capri, pero eran profundamente infelices juntos.

Zelda detestaba a Hemingway, lo acusaba de ser falso como un cheque de goma e insistía en que tenía un amorío homosexual con su marido. Como respuesta Scott se acostó con una prostituta, lo que provocó una volcánica erupción de ira y celos entre los esposos. Poco después, durante una velada artística, Zelda se arrojó `por una escalinata de mármol en protesta porque su marido estaba conversando con la gran bailarina Isadora Duncan y no le prestaba ninguna atención a ella.

Sin duda el éxito y la fama de Scott habían echado una especie de sombra sobre las dotes naturales de Zelda, de las que ella diera muestras en su infancia. En esa etapa difícil, y probablemente intentando procurarse una carrera personal que no pudiera ser opacada por su marido, retornó a su sueño de ser ballerina, y comenzó a practicar obsesivamente hasta ocho horas diarias, pero ya tenía 27 años, y aunque recibió ofertas de importantes compañías de ballet, las declinó. Sus amigos y conocidos han dejado opiniones encontradas acerca de si era verdaderamente talentosa.

Parece que sí lo fue, y no solo en el ballet, sino también como escritora, pero ya por entonces su razón estaba en franco declive y no tardó en ser internada en un sanatorio suizo, del que salió poco después para viajar con su marido a Alabama, donde su padre agonizaba. Tras la muerte del mismo Zelda fue nuevamente internada, esta vez en una clínica de los Estados Unidos, donde comenzó a pintar. Escribió una novela donde utilizaba mucho material autobiográfico que Scott deseaba introducir en la novela que escribía por entonces, así que se desató de nuevo el infierno entre los dos.

Él escribió a sus amigos: Zelda asegura estar en contacto directo con Cristo, Guillermo el Conquistador, María Estuardo, Apollo y toda la parafernalia y las bromas del asilo de locos… Por todo lo que ella ha sufrido realmente, no hay ninguna noche en la que yo no pague un gran homenaje en la oscuridad. En una manera curiosa, tal vez increíble para ustedes, ella siempre fue mi niña (esto no era recíproco como lo es frecuentemente en el matrimonio)… Yo era su única realidad, frecuentemente el único enlace que podía hacer el mundo tangible para ella.

Fue diagnosticada cono esquizofrenia. La crítica no fue benévola ni con su obra literaria ni con su obra pictórica, el único valor que concedían a su trabajo era el de haber sido hecho por una celebridad femenina de la Era del Jazz.

Fitzgerald recibió ofertas de Hollywood para trabajar como guionista e inició una relación amorosa con la columnista fílmica Sheilah Gram, una personalidad muy influyente en el medio.

Hubo una especie de reconciliación entre los esposos durante la cual decidieron hacer un viaje a Cuba, que fue un desastre, porque desconociendo las peculiaridades culturales de la isla, el escritor intentó detener una pelea de gallos, por lo que fue duramente golpeado y tuvo que ser recluido en un hospital.

Ese fue el fin de la pareja. Scott odiaba a Zelda y la acusaba por todos sus fracasos y por la conducta rebelde de su hija. Su mayor acusación era la de “haber sido engañado por el sueño de Zelda”.

Murió de un infarto cardíaco a los 44 años en el apartamento de su amante neoyorquina.

Zelda lo hizo algunos años después durante un incendio que se inició en las bodegas del hospital psiquiátrico donde entonces se encontraba internada.

