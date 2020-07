El uso de bioproductos y la ampliación de las zonas cultivables se cuentan entre las alternativas para la producción de alimentos en la actual campaña de siembras de primavera, afectada principalmente por la falta de combustible y fertilizantes.

Miguel Rosales Román, director general de Agricultura, explicó a la prensa que la utilización de los bioproductos ha sido una de las soluciones más inmediata ante la imposibilidad de importación, hoy el sistema de en el ramo cuenta con 208 Centros de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos y se trabaja para que produzcan a la máxima capacidad.

Además, se tienen en cuenta productos del Instituto Nacional de Ciencias Agropecuarias, el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria y el Instituto de Ciencia Animal; se ha incrementado el uso de fertilizantes organominerales y se amplían los químicos con aditivos, resaltó.

Las alternativas para este fin no llegan a tener todos los nutrientes que necesita la planta, por lo que los resultados son menores que con fertilizantes importados, no obstante, es una vía para no paralizar las producciones.

Como los rendimientos disminuyen se han incrementado el número de áreas cultivables con el fin de elevar los niveles de producción, por ello se han abierto 37 nuevas zonas con más de nueve mil hectáreas que no estaban en explotación.

Otra de las alternativas utilizadas en esta campaña es la de aprovechar toda la tierra preparada mediante la siembra de cultivos intercalados en aquellos lugares donde es posible, como en los frutales y en algunos fomentos de plátano.

Se ha priorizado, además, la siembra de cultivos de ciclo corto que permiten alcanzar niveles de producción en menor periodo de tiempo; y la agricultura urbana, suburbana y familiar también brinda su aporte con más de 500 mil canteros y cámaras, de los cuales el 98 por ciento están sembrados, señaló Rosales Román.

Está prevista la recuperación de 62 módulos de casas de cultivos con 110 hectáreas, el 85 por ciento de estas producciones tributan al turismo, con esta modalidad se garantiza fundamentalmente la producción de hortalizas.

Asimismo, existe un programa para construir hasta mil casas rústicas con estructuras de madera; se prevén tener listas para el 30 de septiembre las primeras 200 pues cuentan con la ventaja de que se realizan en cada provincia con medios locales.

La campaña de primavera que inició el 1ro de marzo y culminará el 31 agosto tiene un plan de siembra de 381 mil hectáreas, de las 312 mil planificadas a sembrar hasta la fecha ya se cuenta con 326 mil, por lo que se pronostica que el plan pueda cumplirse.

Fuente: ACN/imop