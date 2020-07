El ejemplo del doctor José Luis Álvarez en La Habana Vieja

El Dr José Luis Álvarez Gómez es de esos profesionales de la salud que ha hecho historia.

Las calles de La Habana Vieja le conocen bien. Pionero entre los médicos que convirtieron a los consultorios del Médico de Familia en la excelencia de los servicios, vanguardia nacional de la salud pública en Cuba, líder del movimiento de la Asociación de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), apasionado coordinador y promotor de las donaciones de sangre y sobre todo un ser humano respetado entre sus colegas. “Me hice médico en el año 1986 que fue cuando empezó masivamente la captación de médicos. Desde niño me gustaba ayudar a la gente y aunque hay otras formas de hacerlo la que más me gustó fue convertirme en médico”.

Empezó en el primer consultorio medico de familia de Alamar en el municipio de Habana del Este ese mismo año. Seis años después fue captado como médico para el turismo y llegó a La Habana Vieja.

“Trabajé como médico de familia en centros de trabajo durante varios años. Luego me descubrieron una patología cardiaca y entonces comencé a trabajar directamente con la población”.

Un año después necesitaban un médico en la escuela especial Emma Rosa Chuy del municipio y el Dr. Álvarez asumió la tarea hasta la actualidad. Desde el pasado mes de marzo dicho centro permanece cerrado por el avance de la COVID-19 y el doctor se ha incorporado al Banco de Sangre de Habana Vieja”.

“Como me gusta mucho acercarme a las personas necesitadas me dieron la tarea del Banco de Sangre, una tarea difícil en estos tiempos porque las personas están en casa, pero yo les explico la necesidad que hay no solo en los bancos de sangre también en los hospitales para los niños y eso sensibiliza mucho. Hemos llevado el Banco de Sangre a la policía, a los bomberos , en centros de trabajo y escuelas”.

El Dr. Jose Luis Álvarez es Médico General Integral con un Máster en Investigación en Aterosclerosis.

Sus más de 30 años de vida profesional los ha repartido entre la policlínica Antonio Guiteras, la escuela especial Emma Rosa Chuy, el proyecto comunitario “Con un poco de amor”, como voluntario en la Cruz Roja y en cada sitio donde lo necesitan.

Es miembro del buró municipal del sindicato de Habana Vieja, presidente de la ANIR en la policlínica Antonio Guiteras, miembro de la comisión de idoneidad de dicho centro y representante de la ANIR-Salud Habana Vieja. En tiempos de la Covid-19 ha realizado pesquisas en el Consejo Popular Prado de su municipio.

La edición del 4 de mayo de 2020 del periódico Trabajadores el periodista Alberto Núñez escribió un articulo titulado: Brazos generosos, sobre las donaciones de sangre realizadas por varios jóvenes argentinos.

Refiriéndose al doctor José Luis Álvarez escribió: “El médico con su andar inquieto y dedicación al trabajo se ha ganado el cariño del grupo. Lo ven como un familiar, lo admiran, todavía mas desde que conocieron que José luis ha logrado en apenas mes y medio más de 60 donaciones de sangre entre los trabajadores de hoteles, la agencia de protección Sepsa, voluntarios de la Cruz Roja de la Habana Vieja y dos unidades policiales de ese municipio”.

“Cuando llegué a este lugar en 1990 me dijeron que necesitaban un presidente de la ANIR y ahí empecé con mis innovaciones. Pasé un curso en la provincia y luego formé a profesionales de otras instituciones de salud del municipio. Hemos comenzado a encontrar soluciones a muchos de los problemas que enfrentamos”, dijo el galeno.

La bondad del Doctor José Luis Álvarez contagia a los que le rodean. Se distingue por su elegancia y enorme capacidad de trabajo. En estos días anda feliz con el regreso de su hermano, también médico integrante de la brigada Henry Reeve de México. Los profesionales cubanos de la salud iluminan a la isla con su entrega.

El especialista es el ejemplo ideal para las nuevas generaciones, para los que crean, los que construyen un futuro mejor para los cubanos. “Le decimos a los jóvenes que mantengan la pasión por ayudar a los demás, a veces la palabra adecuada en el momento adecuado es suficiente”, concluyó.

imop/