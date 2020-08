Eusebio Leal Spengler: camino a la eternidad

No por esperada, dejó de ser dolorosa. Desde hace algún tiempo el Historiador de la Ciudad, Dr. Eusebio Leal Spengler, venía con su salud quebrantada, en una lucha sin tregua por ganarle a la muerte. Pero, como decía el Héroe Nacional José Martí, “la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida”.

Habaneros y cubanos todos recibimos con dolor su partida. “Nos hemos quedado huérfanos”, decían algunos, mientras otros recordaban su humanidad, humildad, verbo locuaz y marcada sencillez. Otros también mencionaban su rechazo a la envidia, la vanidad y la ingratitud.

Fue un hombre cabal hasta sus últimas consecuencias. De origen muy humilde, consagró toda su monumental vida y obra, a su amada y venerada Habana, cuyo Centro Histórico y sistema de fortificaciones militares obtuviera la condición de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en 1982. Fue el artífice principal de su obra de rehabilitación.

Durante años, al también Director de la Red de Oficinas del Historiador y Conservador de las Ciudades Patrimoniales cubanas (11-9-1942 / 31-7-2020), se le vio, desde temprano en la mañana, vestido de gris, desandando las calles adoquinadas del entorno colonial habanero, hablar con sus moradores y colaboradores, siempre con la mirada dirigida a la defensa de la identidad, la cultura y la memoria histórica de su ciudad.

“Yo no aspiro a nada, no aspiro ni siquiera a eso que llaman la posteridad; yo no aspiro a nada, yo solo aspiro a haber sido útil. Y le pido perdón a todos aquellos que, a lo largo de la vida, en la búsqueda necesaria de lo que creí mi verdad, pude haber ofendido; y a mis propios errores que cometí con la pasión juvenil en que todo hombre y todo pueblo busca sus propios caminos. Yo creo que al final lo encontré, y que esa luz que veo ahora, ahí, en medio de las tinieblas del ocaso, es finalmente el camino”, expresó en cierta ocasión el Maestro, quien siempre tuvo como guía a su predecesor, el primer Historiador de La Habana, Dr. Emilio Roig de Leuchesenring.

El Dr. en Ciencias Históricas de la Universidad de La Habana y Maestro en Ciencias Arqueológicas recibió innumerables distinciones y medallas en Cuba y el mundo, por su incansable y dedicado quehacer a favor del patrimonio material e intangible de una ciudad de más de 500 años.

A pocos días de que La Habana cumpliera sus quinto centenario, en noviembre pasado, el intelectual recorrió las calles del Centro Histórico con los Altezas de España, Felipe VI y Letizia Ortiz, y el Rey Felipe VI lo condecoró con la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, la más alta de las órdenes civiles de este país europeo.

El adalid de las mil batallas se ha ido físicamente, pero su espíritu siempre permanecerá vivo y sus ideas brillarán eternamente en cada rincón de su Habana, “la que enamora y atrae; la que maravilla a pesar de sus descuidos; la que también invoca a sus héroes y a sus calles…”, según sus propias palabras.

