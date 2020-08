Chequea Consejo de Defensa en La Habana enfrentamiento a coleros y acaparadores

El enfrentamiento a coleros, acaparadores y revendedores de diferentes artículos, en especial los de primera necesidad, va ofreciendo significativos resultados en La Habana según se conoció en el Consejo de Defensa Provincial (CDP) celebrado este martes

Al decir de Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del CDP, va existiendo cierta tranquilidad en las tiendas y en la población y este plan de lucha que recién comienza debe fortalecerse; desde el 31 de julio hasta la fecha se han procesado a 28 personas que realizaban estas actividades, fundamentalmente de los municipios de Plaza de la Revolución, San Miguel del Padrón y Diez de Octubre.

De igual manera, la información de más coleros conocidos y denunciados se le ha dado a los municipios para que puedan trabajar con estos individuos, y existe un incremento de denuncias por parte de los Comité de Defensa de la Revolución y otras organizaciones de masa acerca de ilegalidades detectadas, como casas funcionando como almacenes, las cuales permiten a las autoridades actuar con mayor prontitud.

Con respecto a la situación epidemiológica, en el día de ayer se confirmaron 17 casos de positivos de COVID-19 en la capital cubana que corresponden a La Lisa, Playa, Marianao, Cerro, Plaza de la Revolución, Diez de Octubre, La Habana del Este y Boyeros. De ellos tres casos son asintomáticos e importados con fuente de infección en el exterior, arribados al país el día 30 de julio y aislados en el centro de aislamiento El Ligerito. De los 14, siete son asintomáticos.

Se confirma un trabajador de la Salud con fuente de infección no institucional de La Lisa, quien no trabaja hace cinco meses; y se reporta con gran dolor un fallecido (ciudadano cubano de 84 años del área de Salud Lawton en Diez de Octubre), un caso confirmado relacionado con el evento abierto en la comunidad del municipio Marianao (Santa Felicia) y cuatro casos corresponden al evento institucional La Séptima de La Lisa.

Existen más de 600 contactos asociados en seguimiento en centros de aislamiento, 77 controles de focos abiertos y los casos confirmados de COVID-19 se incrementan en 35 con relación a los 15 días anteriores.

La capital ya suma 1 502 positivos al virus y presenta una tasa de incidencia acumulada de 70,3 por 100 000 habitantes; siete municipios se encuentran por encima de la media provincial: Cotorro, Centro Habana, Cerro, Regla, La Habana del Este, La Lisa y La Habana Vieja.

Se acumulan 194 profesionales afectados en instituciones de Salud, de ellos 156 pertenecen a instituciones de subordinación provincial; los hospitales que definen el mayor riesgo epidemiológico son Salvador Allende y Luis Díaz Soto, mientras los más afectados son el personal de enfermería y los médicos.

Torres Iríbar insistió en arreciar con el trabajo técnico llevado a cabo por las autoridades de Salud, así como seguir insistiendo en la entrevista y la araña epidemiológica, pues cuando no se declara un contacto comienzan los problemas.

En el día no se informan trabajadores de la salud confirmados con fuente de infección institucional y continúan las inspecciones sanitarias estatales, las cuales han derivado en imposiciones de multas y paralizaciones de servicios como bares y cafeterías –tanto estatales como particulares– debido a deficiente higiene, aglomeración de personas, no uso de nasobuco y ausencia de soluciones cloradas y pasos podálicos, por citar algunos ejemplos. A su vez, se identificaron piscinas no autorizadas prestando servicio con violación de las normas higiénico-sanitarias establecidas.

Se mantiene la pesquisa activa, la auto pesquisa virtual, la evaluación de las posibles infecciones respiratorias agudas y la disponibilidad de camas hospitalarias y en los centros de aislamiento, contemplando a los viajeros que arriben próximamente a la ciudad.

En el día de hoy por su mejoría clínica, la paciente que se encontraba crítica pasó a grave y continúa el aseguramiento médico como la garantía del hipoclorito de sodio y los medicamentos naturales.

El doctor Carlos Alberto Martínez Blanco, director provincial de Salud, destacó en la reunión que al cierre de la jornada de ayer la provincia solo cumple con dos de los cinco indicadores sanitarios para la fase I, e incrementan la tasa de incidencia en los últimos 15 días ocho municipios (Playa, Plaza de la Revolución, Guanabacoa, Regla, La Habana del Este, Marianao, La Lisa, y Arroyo Naranjo).

El presidente del CDP exhortó a elevar el rigor en los centros de aislamiento, en especial de las medidas de protección y seguridad en los centros para viajeros, pues se tomó la medida de que ellos se concentraran en La Habana.

Asimismo, hizo hincapié en aumentar las capacidades de estos lugares con diferentes condiciones, teniendo en cuenta que dentro de los viajeros existen personas que conllevan tratamientos especializados.

Torres Iríbar, también primer secretario del Partido en La Habana, pidió a las autoridades citadinas de Salud Pública una revisión exhaustiva de cómo marchan las medidas de incremento, mayor eficiencia en la búsqueda de los casos índice, y demandó de ellos propuestas de qué más se puede hacer para frenar la trasmisión. “Lo importante es controlar la pandemia”, agregó.

Por otra parte, se conoció sobre la realización de acciones constructivas en residencias de profesores, escuelas especiales, primarias, secundarias básicas, preuniversitarios y palacios de pioneros; y continúan las de los hospitales Leonor Pérez y Julio Díaz, por el Contingente Blas Roca y la ECOA 53, respectivamente.

Ya se encuentran abiertas las 18 oficinas de trámites de la vivienda de la provincia, se mantiene la ubicación de Inspectores de Ayuda al Pasajero en las paradas de alta concentración y se monitorea el cumplimiento de las medidas previstas para el transporte, reforzado en los polos de recreación.

Fuente: Tribuna de La Habana/imop