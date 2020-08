Cuba reporta 49 nuevos casos de COVID-19, ningún fallecido y 13 altas médicas (+Video)

Al cierre de este miércoles, Cuba reportó 49 nuevos casos de COVID-19, para un acumulado de 2775 desde marzo pasado; 13 altas médicas y ningún fallecido, informó en conferencia de prensa este jueves Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 595 pacientes, 18 en vigilancia, sospechosos 301 y confirmados 276, la cifra más elevada de las últimas semanas. Otras 6 711 personas se vigilan en la atención primaria de salud.

Precisó el especialista que para COVID-19 se estudiaron este miércoles por los laboratorios de biología molecular de todo el país 3 876 muestras, resultando 49 muestras positivas. El país acumula, de este modo, 285 471 muestras realizadas y 2775 positivas (0.97%).

De los 49 nuevos casos diagnosticados

Todos son cubanos

41 fueron contactos de casos confirmados

6 con fuente infección en el exterior

En 2 no se ha podido precisar la fuente de infección

25 son de sexo masculino y 24 del sexo femenino

32 de los 49 fueron asintomáticos al momento del diagnóstico

De los 49 casos, 7 son menores de edad

Por grupo de edad, entre 20-39 años se reportan 22 casos, de 40-59 años, 16 casos y de 60 años y más, 4 casos

De los 49 nuevos casos, 24 son de La Habana de los municipios Habana del Este, Marianao, Playa, La Lisa, 10 de octubre, Plaza, Cerro y Boyeros. De Artemisa, 19 casos; 18 del municipio Mariel, y uno de Bauta. De la provincia Granma, 2 casos; Matanzas (Jovellanos), Mayabeque (San José de las Lajas), Villa Clara (Camajuaní), Holguín, reportan un caso cada una.

De los 49 casos, 6 son importados (dos de Granma, uno de La Habana, Mayabeque, Matanzas y Holguín)

Las tasas de incidencia más elevadas se mantienen en las provincias de Artemisa y La Habana

Durán García informó que se abre un nuevo evento de transmisión local en una empresa de construccion y montaje del Mariel, donde ya se adoptan todas las medidas epidemiológicas y de control de foco pertinentes.

De los 2 775 casos diagnosticados hasta el momento

2 361 han tenido contactos con casos confirmados

235 tienen fuente de infección en el extranjero

136 no se ha podido precisar la fuente de infeccion

50.3 % de los confirmados son del sexo masculino y 49.6 % del sexo femenino

55.7 % de las personas diagnosticadas han sido asintomáticas, proporción que aumenta al 63.1% en los últimos 15 días

Se han diagnosticado 317 menores de 20 años, de ellos 282 de alta médica, el 88.95 %

Se mantienen ingresados 276 casos activos, 272 (98.5 %) con una evolución clínica estable, si bien alerta el experto sobre las secuelas que puede dejar la enfermedad.

No se reportan fallecidos en la jornada (88) para una letalidad de 3.17 % , lo cual coloca a Cuba en el lugar 21 en la región y 113 en el mundo de acuerdo a este indicador.

Se reportan dos evacuados, y 13 nuevas altas médicas, para un acumulado de 2 409 personas recuperadas, el 86.8 % de los casos diagnosticados.

Se reportan 4 pacientes en estado grave

El especialista insistió en el necesario uso correcto del nasobuco. No hay excusa pa no cumplir con lo establecido y no tenemos derecho a no hacerlo, subrayó.

La residencia por provincia y municipio de los 49 casos confirmados es:

Artemisa: 19 casos ( Mariel: 6, Artemisa y San Cristobal 4 cada uno, Bahía Honda: 3; Bauta y Caimito uno cada uno)

La Habana: 24 casos (Marianao y Habana del Este 6 cada uno; Playa: 4; La Lisa, Plaza de la Revolución y Diez de Octubre: 2 cada uno; Cerro y Boyeros uno cada uno)

Mayabeque 1 caso (San José de las Lajas)

Matanzas 1 caso (Jovellanos)

Villa Clara 1 caso (Camajuaní)

Holguín 1 caso (Holguín)

Granma 2 casos (Manzanillo)

Detalles de los casos confirmados:

Artemisa:

Ciudadana cubana de 19 años residente en Bauta, provincia Artemisa. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadano cubano de 69 años residente en Mariel, provincia Artemisa. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 20 años residente en Artemisa, provincia Artemisa. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadano cubano de 41 años residente en San Cristóbal, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.

Ciudadano cubano de 57 años residente en Bahía Honda, provincia Artemisa. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 43 años residente en Artemisa, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadana cubana de 55 años residente en Mariel, provincia Artemisa. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadano cubano de 20 años residente en Mariel, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadana cubana de 20 años residente en Mariel, provincia Artemisa. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadana cubana de 42 años residente en Mariel, provincia Artemisa. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadano cubano de 39 años residente en Artemisa, provincia Artemisa. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadano cubano de 31 años residente en Bahía Honda, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 24 años residente en Bahía Honda, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 64 años residente en Artemisa, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Ciudadano cubano de 56 años residente en Mariel, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadano cubano de 58 años residente en San Cristóbal, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 25 años residente en Caimito, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 16 contactos.

Ciudadano cubano de 22 años residente en San Cristóbal, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 51 años residente en San Cristóbal, provincia Artemisa. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

La Habana

Ciudadano cubano de 20 años residente en La Lisa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 18 años residente en Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 37 contactos.

Ciudadana cubana de 18 años residente en Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 35 contactos.

Ciudadano cubano de 30 años residente en Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 36 contactos.

Ciudadano cubano de 31 años residente en Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadano cubano de 30 años residente en Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 35 contactos.

Ciudadana cubana de 19 años residente en La Lisa, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadano cubano de 31 años residente en Boyeros, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadana cubana de 20 años residente en Marianao, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadano cubano de 64 años residente en Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 71 años residente en Marianao, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.

Ciudadana cubana de 46 años residente en Marianao, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.

Ciudadana cubana de 59 años residente en Diez de Octubre, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.

Ciudadano cubano de 19 años residente en Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 30 contactos.

Ciudadano cubano de 58 años residente en Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 39 contactos.

Ciudadana cubana de 23 años residente en Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 27 años residente en Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadana cubana de 21 años residente en Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadana cubana de 17 años residente en Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 43 años residente en Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 23 contactos.

Ciudadano cubano de 49 años residente en Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadana cubana de 21 años residente en Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 21 contactos.

Ciudadana cubana de 35 años residente en Playa, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadano cubano de 29 años residente en Marianao, provincia La Habana. Viajero procedente en México. Se mantienen en vigilancia 3 contactos.

Mayabeque

Ciudadano cubano de 34 años residente en San José de Las Lajas, provincia Mayabeque. Viajero procedente de México. Se mantienen en vigilancia 2 contactos.

Matanzas

Ciudadana cubana de 42 años residente en Jovellanos, provincia Matanzas. Viajero procedente de México. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.

Villa Clara

Ciudadana cubana de 19 años residente en Camajuaní, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Holguín

Ciudadano cubano de 29 años residente en Holguín, provincia Holguín. Viajera procedente de Costa Rica. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.

Granma

Ciudadano cubano de 41 años residente en Manzanillo, provincia Granma. Viajera procedente de Venezuela. Se mantienen en vigilancia 25 contactos.

Ciudadana cubana de 56 años residente en Manzanillo, provincia Granma. Viajera procedente de Venezuela. Se mantienen en vigilancia 25 contactos.

De los 2 mil 775 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 276 (9,9%), 272 el 98,5% con evolución clínica estable. Se reportan 88 fallecidos (ninguno del día), dos evacuados, 13 altas del día, se acumulan 2 mil 409 pacientes recuperados (87%). Se reportan 4 pacientes en estado grave.

Detalles de los pacientes en estado grave:

Ciudadana cubana, de 97 años, procedente del municipio Cerro, contacto de un caso confirmado (hijo). Antecedentes Patológicos de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Demencia Senil. Se encuentra afebril, ventila espontáneamente con oxígeno suplementario, hemodinámicamente estable. Rx tórax moteado inflamatorio discreto en vértices. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana de 75 años, procede del Municipio Cotorro. Antecedentes Patológicos de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cirrosis Hepática. Presentó cuadro de diarreas que se fueron incrementando en número y cantidad, por lo que se traslada a la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, sin diarreas, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario, hemodinámicamente estable. Rx tórax radiopacidad en velo en ambos campos pulmonares. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cubano de 68 años, procede del Municipio Habana del Este. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Cerebro Vascular (Hemiparesia residual derecha). Se encuentra ventilando espontáneamente Hemodinámicamente estable. Gasometría con hipoxemia moderada. Rx tórax infiltrado retículo intersticial bilateral. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cubano de 54 años. Procede del Municipio Cerro. Contacto de un caso confirmado. Antecedentes Patológicos: Comunicación interventricular. Presentó cuadro febril, siendo además contacto de un caso positivo. Se encuentra en Terapia Intensiva afebril, ventila espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable, buena diuresis. Rx tórax moteado muy discreto hacia ambos vértices. Se reporta en estado.

COVID-19 en el mundo Hasta el 5 de agosto se reportan 185 países con casos de COVID-19, asciende a 18 millones 519 mil 579 los casos confirmados (+ 256 mil 37) y 700 mil 539 fallecidos (+ 6 mil 813) para una letalidad de 3,78 (-0,0).

En la región de las Américas se reportan 10 millones 003 mil 225 casos confirmados (+ 145 mil 42), el 54,01 del total de casos reportados en el mundo, con 372 mil 388 fallecidos (+ 4 mil 430) para una letalidad de 3,72 (-0,01).

